Namibia se moviliza para ayudar a Cuba en medio de la crisis

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La presidenta de la Asamblea Nacional de Namibia, la Dra. Saara Kuugongelwa-Amadhila, reunió este miércoles en Windhoek con el Grupo Parlamentario de Amistad y miembros de la Asociación de Amistad Namibia-Cuba para discutir una propuesta concreta de ayuda solidaria a la isla, sumida en su peor crisis económica y humanitaria desde el Período Especial de los años noventa.

Según una nota publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la delegación de la Asociación de Amistad Namibia-Cuba fue encabezada por el ex diputado Helmuth Kangulohi Angula, reconocido dirigente político y miembro destacado de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO) durante la guerra de liberación contra el régimen de ocupación sudafricano, y quien ocupó varios ministerios en los gobiernos namibios tras la independencia.

La iniciativa busca movilizar recursos desde múltiples sectores: gobierno, empresas privadas y públicas, juventud, instituciones religiosas y medios de comunicación, con el objetivo de articular una respuesta nacional unificada ante los desafíos que enfrenta Cuba.

Durante el encuentro se subrayó la importancia de hacer pública la intención del proyecto, destacando que Cuba "ha sido un aliado incondicional desde la lucha de Namibia contra la opresión colonial, hasta los procesos de desarrollo posteriores a la independencia".

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señala que "la iniciativa subraya los lazos históricos perdurables entre Namibia y Cuba; además de constituir una respuesta nacional unificada basada en la solidaridad y el internacionalismo".

Los vínculos entre ambos países se remontan a la Operación Carlota, iniciada en noviembre de 1975, cuando Cuba intervino militarmente en Angola en apoyo a los movimientos de liberación africanos.

Más de 300,000 cubanos participaron en misiones en el continente a lo largo de 16 años. La Batalla de Cuito Cuanavale (1987-1988) fue un punto de inflexión que aceleró las negociaciones que culminaron con la independencia de Namibia el 21 de marzo de 1990.

En reciprocidad, Namibia donó aceite de girasol al sistema de salud cubano en septiembre de 2022 como gesto de solidaridad.

La crisis que motiva esta iniciativa es de proporciones alarmantes. El PIB cubano acumula una contracción del 23% desde 2019, con una proyección de caída adicional del 7,2% para 2026.

Los apagones alcanzan hasta veinte horas diarias en algunas provincias, hay 96,000 cirugías pendientes —11,000 en niños— y más de seis millones de dólares en suministros médicos bloqueados por falta de combustible.

La Organización de las Naciones Unidas lanzó el 24 de marzo un plan humanitario de 94,1 millones de dólares para Cuba, dirigido a asistir a dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias.

Sin embargo, al 7 de abril el plan presentaba un déficit de financiación de unos sesenta millones de dólares, lo que limita severamente su alcance.

La crisis energética se agravó tras la suspensión de envíos venezolanos de petróleo y la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14380 de la administración Trump, firmada en enero de 2026, que impone aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.

Esta no es la primera vez que la presidenta de la Asamblea Nacional namibia expresa su respaldo a La Habana: ya en enero de 2026 había manifestado solidaridad con Cuba ante otra crisis.

La nueva propuesta, sin embargo, representa un paso más concreto al involucrar a múltiples sectores de la sociedad namibia en una respuesta coordinada y de alcance nacional.