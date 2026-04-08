Cubano César Prieto arde en Triple-A: jonrón y promedio astronómico

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El cubano César Prieto conectó este martes su tercer jonrón de la temporada en Triple-A, elevando su promedio de bateo a un estratosférico .452 con los Memphis Redbirds, filial de los Cardenales de San Luis, mientras la franquicia sigue sin llamarlo a las Grandes Ligas.

De acuerdo con Pelota Cubana en Facebook, el batazo, de 385 pies entre el jardín derecho y el central, llegó en la victoria 9x4 de Memphis sobre los Charlotte Knights, filial de los Medias Blancas de Chicago.

Prieto alineó como quinto bate jugando la posición de campocorto, y en el juego fue de 5-2 con una anotada y una empujada.

Con 14 hits en 31 turnos al bate y cinco carreras impulsadas en lo que va de temporada, el pelotero de 26 años sostiene números que pocos infielders pueden exhibir en cualquier nivel del béisbol profesional.

Fue además el jonrón número 47 de su carrera en Ligas Menores, y lo deja a solo 20 imparables de alcanzar los 600 hits como ligamenorista.

A pesar de esas cifras, Prieto sigue esperando en Memphis. Los Cardenales lo optionaron a su filial el 7 de marzo de 2026, lo enviaron brevemente a Springfield entre el 23 y el 27 de marzo, y lo reasignaron de regreso a Memphis, donde ha respondido con uno de los arranques ofensivos más llamativos de las menores.

El contraste con su pretemporada es notable: en el entrenamiento de primavera de 2026 bateó apenas .118 en 17 turnos, lo que pudo haber pesado en la decisión de la organización de mantenerlo fuera del róster mayor al inicio de la campaña.

Su debut en las Grandes Ligas llegó el 29 de agosto de 2025, cuando se convirtió en el 33er jugador nacido en Cuba en participar en una temporada regular de MLB. Sin embargo, la oportunidad fue mínima: apenas seis turnos al bate, un hit y promedio de .167 antes de ser optionado de regreso a Memphis.

En Triple-A, en cambio, Prieto ha sido consistente durante años. En 2025 bateó .295 con nueve jonrones y 62 impulsadas en 107 juegos; en 2024 registró .279 con 14 jonrones y 56 impulsadas en 129 juegos.

El manager Oli Mármol declaró en los Encuentros de Invierno de diciembre de 2025 que Prieto progresó mucho de una temporada a otra y que "tiene bastantes chances de jugar en 2026".