Cubano César Prieto arde en Triple-A: jonrón y promedio astronómico

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El cubano César Prieto conectó este martes su tercer jonrón de la temporada en Triple-A, elevando su promedio de bateo a un estratosférico .452 con los Memphis Redbirds, filial de los Cardenales de San Luis, mientras la franquicia sigue sin llamarlo a las Grandes Ligas.
De acuerdo con Pelota Cubana en Facebook, el batazo, de 385 pies entre el jardín derecho y el central, llegó en la victoria 9x4 de Memphis sobre los Charlotte Knights, filial de los Medias Blancas de Chicago.
Prieto alineó como quinto bate jugando la posición de campocorto, y en el juego fue de 5-2 con una anotada y una empujada.
Con 14 hits en 31 turnos al bate y cinco carreras impulsadas en lo que va de temporada, el pelotero de 26 años sostiene números que pocos infielders pueden exhibir en cualquier nivel del béisbol profesional.
Fue además el jonrón número 47 de su carrera en Ligas Menores, y lo deja a solo 20 imparables de alcanzar los 600 hits como ligamenorista.
A pesar de esas cifras, Prieto sigue esperando en Memphis. Los Cardenales lo optionaron a su filial el 7 de marzo de 2026, lo enviaron brevemente a Springfield entre el 23 y el 27 de marzo, y lo reasignaron de regreso a Memphis, donde ha respondido con uno de los arranques ofensivos más llamativos de las menores.
El contraste con su pretemporada es notable: en el entrenamiento de primavera de 2026 bateó apenas .118 en 17 turnos, lo que pudo haber pesado en la decisión de la organización de mantenerlo fuera del róster mayor al inicio de la campaña.
Su debut en las Grandes Ligas llegó el 29 de agosto de 2025, cuando se convirtió en el 33er jugador nacido en Cuba en participar en una temporada regular de MLB. Sin embargo, la oportunidad fue mínima: apenas seis turnos al bate, un hit y promedio de .167 antes de ser optionado de regreso a Memphis.
En Triple-A, en cambio, Prieto ha sido consistente durante años. En 2025 bateó .295 con nueve jonrones y 62 impulsadas en 107 juegos; en 2024 registró .279 con 14 jonrones y 56 impulsadas en 129 juegos.
El manager Oli Mármol declaró en los Encuentros de Invierno de diciembre de 2025 que Prieto progresó mucho de una temporada a otra y que "tiene bastantes chances de jugar en 2026".
Preguntas Frecuentes sobre César Prieto y su Carrera en el Béisbol
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué César Prieto no ha sido llamado a las Grandes Ligas a pesar de su buen rendimiento en Triple-A?
A pesar de su impresionante rendimiento en Triple-A, donde mantiene un promedio de bateo de .452, César Prieto sigue esperando su oportunidad en las Grandes Ligas. Una de las razones podría ser su desempeño durante el entrenamiento de primavera de 2026, donde solo bateó .118, lo que podría haber influido en la decisión de los Cardenales de mantenerlo en la filial.
¿Cómo ha sido el desempeño de César Prieto en las Ligas Menores a lo largo de los años?
César Prieto ha demostrado ser un jugador consistente en las Ligas Menores. En 2025, registró un promedio de bateo de .295 con nueve jonrones y 62 carreras impulsadas en 107 juegos. En 2024, su promedio fue de .279 con 14 jonrones y 56 impulsadas en 129 juegos. Estos números reflejan su capacidad ofensiva y su potencial para ascender al equipo principal.
¿Qué expectativas tienen los Cardenales de San Luis respecto a César Prieto para la temporada 2026?
El manager de los Cardenales, Oli Mármol, ha expresado su optimismo sobre el futuro de César Prieto, afirmando que "tiene bastantes chances de jugar en 2026". Las expectativas son altas, dado su progreso y rendimiento consistente, lo que podría darle una oportunidad en el equipo principal durante la presente temporada.
¿Cómo ha influido la participación de César Prieto en LIDOM en su carrera profesional?
César Prieto participó en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional con los Leones del Escogido, donde bateó un promedio de .256 en 14 juegos. Esta experiencia le sirvió como preparación para la temporada con los Cardenales de San Luis, ayudándolo a mantener su forma y mejorar sus habilidades de cara a su posible inclusión en el róster del equipo principal.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.