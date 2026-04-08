Estados Unidos: el pueblo cubano está harto de su gobierno

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este miércoles que el pueblo cubano está harto de su gobierno, como debería estarlo, en respuesta a una pregunta periodística sobre el significado de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump respecto a Cuba.

Leavitt aclaró que cuando Trump dijo Cuba es la siguiente durante un acto en Miami, se refería a que el régimen cubano está destinado a caer, y describió al país como "muy débil económicamente y financieramente".

"Estas conversaciones y discusiones continúan desarrollándose al más alto nivel de nuestro gobierno", añadió la portavoz, aunque precisó que no tenía actualizaciones ni anuncios concretos sobre política hacia Cuba.

No es la primera vez que Leavitt hace este tipo de señalamientos. En marzo, ya había afirmado que el régimen "está destinado a caer" y que el país se encuentra obviamente en una situación muy débil económicamente y la gente está pidiendo ayuda.

Antes, en febrero, fue aún más directa: "Son un régimen que está cayendo. Su país se está colapsando y por eso creemos que está en su mejor interés hacer cambios muy drásticos muy pronto".

El secretario de Estado Marco Rubio declaró en marzo que Cuba está en sus últimos momentos y anticipó "novedades bastante pronto" sobre la isla.

Las declaraciones se producen en un momento de presión máxima de Washington sobre La Habana.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra el régimen y firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declara a Cuba una amenaza extraordinaria e impone aranceles a países que le suministren petróleo.

La crisis se agravó tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero, que cortó el suministro de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de crudo venezolano a Cuba, su principal fuente energética, derivando en apagones de hasta 25 horas diarias.

La economía cubana acumula una caída del 23% desde 2019, con una contracción proyectada del PIB del 7,2% para 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.

En paralelo a la presión, se han producido contactos diplomáticos discretos. La vicecanciller cubana Josefina Vidal confirmó este miércoles a la agencia AFP que existen conversaciones entre ambos gobiernos, pero en una fase muy preliminar, muy inicial, sin negociación estructurada formal.