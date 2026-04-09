Anna Bensi denuncia suspensión de su cuenta de WhatsApp en medio de represión en Cuba

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La activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como "Anna Bensi", denunció este miércoles que su cuenta de WhatsApp amaneció suspendida, sin que pudiera iniciar sesión ni recibir el código de verificación necesario para recuperarla.
En una publicación en Facebook acompañada de capturas de pantalla, la joven de 21 años describió la situación.
"Hoy me levanté y me encontré con la 'sorpresa' de tener mi WhatsApp suspendido. No me deja iniciar sesión; cuando pido el código no llega a mi número. Y las personas me escriben y aparece como si dejara los mensajes en entregado", dijo Anna.
Las imágenes que publicó muestran el mensaje de la aplicación: "Se cerró tu sesión. Tu número de teléfono ya no está registrado con WhatsApp en este teléfono", así como la pantalla de verificación de seis dígitos que no podía completar y mensajes enviados por contactos con doble palomita gris, señal de que fueron entregados pero no leídos.
La suspensión del WhatsApp se inscribe en un patrón documentado de presión tecnológica contra activistas en Cuba.
En este sentido, la activista reafirmó su postura contra el régimen cubano y expresó: "Me siento asqueada de toda esta situación, de toda la represión, pero esto es solo un proceso y quiero recalcar que mi fe, mi convicción y mis ideales siguen más firmes que nunca".
La denuncia llega semanas después de una escalada represiva contra ella por parte del régimen cubano.
El 25 de marzo, Anna Bensi fue citada a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria 27 de Alamar, en La Habana, donde fue instruida de cargos como coautora del delito tipificado en el artículo 393 del Código Penal cubano, que sanciona la grabación y difusión no autorizada de imágenes o información personal y conlleva penas de dos a cinco años de prisión.
Tras esa citación, fue sometida a un registro corporal exhaustivo sin presencia de abogado y colocada bajo reclusión domiciliaria junto a su madre, Caridad Silvente, a quien las autoridades también habían interrogado en marzo por haber grabado y publicado un video de un suboficial del Ministerio del Interior mientras entregaba una citación en su domicilio.
En ese mismo período, el régimen cortó el acceso a internet a ambas y calificó a la joven de "contrarrevolucionaria" y "mercenaria", acusándola de conspirar con Estados Unidos.
El 26 de marzo, las autoridades inhabilitaron además los teléfonos de integrantes del colectivo "Fuera de la Caja Cuba" por haber apoyado públicamente a la activista.
Un informe de febrero de 2026 sobre vigilancia digital en Cuba concluyó que los bloqueos de aplicaciones de mensajería son selectivos y no aleatorios, dirigidos a perfiles de activismo, y que generan autocensura: el 24% de los afectados dejó de publicar contenido político y el 13,5% abandonó grupos de WhatsApp o Telegram por temor a represalias.
Cuba centraliza el acceso a internet a través del monopolio estatal ETECSA, lo que facilita restricciones rápidas y bloqueos dirigidos contra voces críticas.
Anna Bensi cerró su publicación con los mensajes "#NoMeVanACallar", "#AbajoLaDictadura" y "#AbajoElComunismo", reiterando que ninguna acción del régimen logrará silenciarla.
Preguntas frecuentes sobre la represión tecnológica y legal contra Anna Bensi en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue suspendida la cuenta de WhatsApp de Anna Bensi?
La cuenta de WhatsApp de Anna Bensi fue suspendida en un contexto de represión tecnológica dirigida a activistas en Cuba. La suspensión ocurrió sin previo aviso y se inscribe en una serie de bloqueos selectivos de aplicaciones de mensajería que el régimen cubano utiliza para silenciar voces críticas, generando autocensura entre los afectados.
¿Qué cargos enfrenta Anna Bensi y por qué?
Anna Bensi enfrenta cargos como coautora del delito tipificado en el artículo 393 del Código Penal cubano, que sanciona la grabación y difusión no autorizada de imágenes o información personal. Esta acusación se originó tras la publicación de un video donde se identificaba a un agente del Ministerio del Interior entregando una citación en su domicilio.
¿Cómo ha reaccionado Anna Bensi ante la represión del régimen cubano?
Anna Bensi ha mantenido una postura firme y crítica contra el régimen cubano. A pesar de las presiones legales y tecnológicas, la activista ha declarado que no dejará de expresar sus opiniones y seguir denunciando las injusticias en Cuba. Utiliza redes sociales para amplificar su mensaje de resistencia y ha recibido apoyo tanto dentro como fuera de la isla.
¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano contra Anna Bensi y su madre?
El régimen cubano ha impuesto reclusión domiciliaria a Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente. Además, ambas enfrentan restricciones de movimiento dentro del país, prohibición de salida al extranjero y cortes de internet en momentos clave. Estas medidas buscan silenciar sus voces críticas y frenar su actividad en redes sociales.
¿Qué impacto ha tenido el caso de Anna Bensi a nivel internacional?
El caso de Anna Bensi ha traspasado las fronteras de Cuba y ha captado la atención de la prensa internacional. La represión contra la activista y su madre ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, que exigen al régimen cubano cesar las amenazas y respetar la libertad de expresión.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.