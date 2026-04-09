Anna Bensi denuncia suspensión de su cuenta de WhatsApp en medio de represión en Cuba

Vídeos relacionados:

La activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como "Anna Bensi", denunció este miércoles que su cuenta de WhatsApp amaneció suspendida, sin que pudiera iniciar sesión ni recibir el código de verificación necesario para recuperarla.

En una publicación en Facebook acompañada de capturas de pantalla, la joven de 21 años describió la situación.

"Hoy me levanté y me encontré con la 'sorpresa' de tener mi WhatsApp suspendido. No me deja iniciar sesión; cuando pido el código no llega a mi número. Y las personas me escriben y aparece como si dejara los mensajes en entregado", dijo Anna.

Las imágenes que publicó muestran el mensaje de la aplicación: "Se cerró tu sesión. Tu número de teléfono ya no está registrado con WhatsApp en este teléfono", así como la pantalla de verificación de seis dígitos que no podía completar y mensajes enviados por contactos con doble palomita gris, señal de que fueron entregados pero no leídos.

La suspensión del WhatsApp se inscribe en un patrón documentado de presión tecnológica contra activistas en Cuba.

En este sentido, la activista reafirmó su postura contra el régimen cubano y expresó: "Me siento asqueada de toda esta situación, de toda la represión, pero esto es solo un proceso y quiero recalcar que mi fe, mi convicción y mis ideales siguen más firmes que nunca".

La denuncia llega semanas después de una escalada represiva contra ella por parte del régimen cubano.

El 25 de marzo, Anna Bensi fue citada a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria 27 de Alamar, en La Habana, donde fue instruida de cargos como coautora del delito tipificado en el artículo 393 del Código Penal cubano, que sanciona la grabación y difusión no autorizada de imágenes o información personal y conlleva penas de dos a cinco años de prisión.

Tras esa citación, fue sometida a un registro corporal exhaustivo sin presencia de abogado y colocada bajo reclusión domiciliaria junto a su madre, Caridad Silvente, a quien las autoridades también habían interrogado en marzo por haber grabado y publicado un video de un suboficial del Ministerio del Interior mientras entregaba una citación en su domicilio.

En ese mismo período, el régimen cortó el acceso a internet a ambas y calificó a la joven de "contrarrevolucionaria" y "mercenaria", acusándola de conspirar con Estados Unidos.

El 26 de marzo, las autoridades inhabilitaron además los teléfonos de integrantes del colectivo "Fuera de la Caja Cuba" por haber apoyado públicamente a la activista.

Un informe de febrero de 2026 sobre vigilancia digital en Cuba concluyó que los bloqueos de aplicaciones de mensajería son selectivos y no aleatorios, dirigidos a perfiles de activismo, y que generan autocensura: el 24% de los afectados dejó de publicar contenido político y el 13,5% abandonó grupos de WhatsApp o Telegram por temor a represalias.

Cuba centraliza el acceso a internet a través del monopolio estatal ETECSA, lo que facilita restricciones rápidas y bloqueos dirigidos contra voces críticas.

Anna Bensi cerró su publicación con los mensajes "#NoMeVanACallar", "#AbajoLaDictadura" y "#AbajoElComunismo", reiterando que ninguna acción del régimen logrará silenciarla.