Díaz-Canel expresa "satisfacción y admiración" por el Partido Comunista mientras acumula récords de presos políticos y emigración

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Miguel Díaz-Canel declaró sentir satisfacción y admiración por el papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) durante 67 años, en una entrevista concedida a la revista Newsweek —la primera a un medio estadounidense desde 2023— realizada en el Palacio Presidencial de La Habana.

Ante la pregunta de si el PCC sigue siendo la mejor garantía para el bienestar del pueblo cubano, Díaz-Canel respondió: "Siento satisfacción y admiración por el papel que el Partido Comunista de Cuba ha desempeñado durante 67 años. Bajo una agresión permanente, sometidos a sanciones, a medidas coercitivas, a una política de máxima presión, a un bloqueo, ese partido ha sido capaz de liderar como fuerza rectora de nuestra sociedad".

El gobernante también describió la estructura interna del régimen como basada en "unidad monolítica, cohesión ideológica y disciplina revolucionaria", y aseguró que gracias a ello "la traición se vuelve extremadamente difícil".

El discurso laudatorio contrasta de forma aguda con la realidad documentada. En enero de 2026, el propio Díaz-Canel había reconocido ante plenos provinciales del PCC la "falta de unidad real", el "burocratismo" y la "inercia" del partido como factores que agravan la crisis, instando a un "cambio de mentalidad".

La economía cubana se contrajo un 5% en 2025, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), organismo oficial, que describió el modelo como "agotado y sin resortes efectivos". Es el tercer año consecutivo de retroceso, con una caída acumulada superior al 15% desde 2020.

El propio Díaz-Canel admitió en la misma entrevista que más de 90,000 cubanos aguardan cirugías, entre ellos más de 11,000 niños, aunque atribuyó la situación al embargo estadounidense y no a las políticas del régimen.

Mientras el gobernante celebra los logros del partido en salud, más de 30,000 médicos han emigrado en los últimos tres años y 255 de 395 medicamentos esenciales faltaban en enero de 2025, según datos documentados. El sistema educativo arrancó el curso 2025-2026 con un déficit de 24,000 profesores en todo el país.

La "unidad monolítica" que Díaz-Canel invoca como fortaleza tiene su contracara en cifras de represión sin precedentes. Cuba alcanzó en febrero de 2026 un récord de 1,214 presos políticos, según la organización Prisoners Defenders. En enero de 2026 se registraron 953 protestas en la isla —la cifra más alta en la historia reciente del país, según el Observatorio Cubano de Conflictos—, y en marzo de 2026 manifestantes quemaron la sede municipal del PCC en Morón, Ciego de Ávila.

La Constitución de 2019 consagra al PCC en su Artículo 5 como "única, martiana, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana" y declara irrevocable el sistema de partido único, cerrando cualquier vía legal para la alternancia política.

Más de un millón de cubanos han emigrado desde 2021, reduciendo la población de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones en 2025, en el mayor éxodo de la historia reciente de la isla.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió este mismo martes a las declaraciones de Díaz-Canel tras amenaza de guerra de guerrillas con una sola frase: "No pienso mucho en lo que tiene que decir".