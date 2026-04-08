Cubana estalla en redes: "La culpa de que Cuba esté como esté la tenemos nosotros"

Una cubana residente en Estados Unidos publicó el 31 de marzo un video en TikTok en el que responsabiliza directamente a la diáspora cubana de sostener al régimen al reponer todo lo que el gobierno le quita a la población de la isla.

Barbara Ricardo (@barbararicardo995), de 58 años, lanzó una crítica que acumuló más de 120,000 vistas, casi 9,000 likes y más de 3,800 compartidos, reabriendo un debate incómodo dentro de la comunidad cubana en el exterior.

La culpa de que Cuba esté como esté la tenemos nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que nos pasamos la vida acomodando a la familia", afirmó sin rodeos al inicio del video.

Su argumento central es tan sencillo como incómodo: cada vez que el régimen cubano le suprime algo a la población, los emigrados corren a reponerlo, aliviando la presión sobre el Estado y eliminando cualquier incentivo para el cambio.

"Le quitó la comida, manda comida. Le quitó las medicinas, manda medicina. Le quitó la ropa y los zapatos, manda ropa y zapatos. Ahora les quitó la electricidad, allá van los becerros a estar mandando paneles solares, a mandar plantas eléctricas para Cuba", enumeró.

El señalamiento sobre los paneles solares tiene un contexto concreto: el régimen cubano los vende a paneles solares a precios de hasta 75,200 pesos cubanos —más de veinte salarios promedio estatales— o en dólares, con contratos de hasta 3,000 dólares por cinco kilovatios a veinte años, cifras inaccesibles para quien solo depende de un salario estatal.

"El darle electricidad a la población es responsabilidad del Estado cubano, no es de nosotros", subrayó Barbara Ricardo, apuntando directamente a la lógica que, según ella, la diáspora ha normalizado sin cuestionarla.

La creadora va más allá y describe el efecto político de esa dinámica: el sector de cubanos que recibe remesas vive con comodidades —vacaciones en Varadero, fiestas, oro— y precisamente por eso no protesta ni se moviliza.

"Los que viven de la remesa ni están pasando hambre ni están pasando miseria. Viven mejor que tú y que yo", aseguró, describiendo a receptores de remesas que celebran quinces, baby showers y cumpleaños mientras sus familiares en el exterior trabajan largas jornadas.

"Los que protestan son los cuatro gatos que protestan, son los que no tienen nada. Esos que no tienen nada que perder, esos son los que protestan", añadió, trazando una línea directa entre la dependencia económica y el silencio político.

Este debate no es nuevo, pero se ha intensificado. El conglomerado militar GAESA controla entre el 40% y el 60% de la economía cubana y captura una parte significativa de las divisas enviadas desde el exterior a través de tiendas estatales con márgenes del 240% y mecanismos como Fincimex, lo que significa que parte del dinero enviado por emigrados termina financiando al aparato militar del régimen.

En TikTok se ha vuelto recurrente el fenómeno de cubanos en el exterior que expresan públicamente su agotamiento ante las demandas constantes de familiares en la isla, una tensión que Barbara Ricardo lleva un paso más allá al plantear que esa comodidad financiada desde afuera es precisamente lo que impide el cambio político.

El video fue grabado el 31 de marzo, fecha en la que la creadora recordó que desde el 30 de enero había predicho que en Cuba no ocurriría nada. "Hoy estamos a treinta y uno de marzo y no ha pasado nada, ni va a pasar. Cuba va a seguir igual y nosotros vamos a seguir trabajando aquí", dijo.

"Mientras el gobierno le quita cosas y nosotros se la mandamos, entonces van a seguir así felices toda la vida. ¡Qué horror, qué horror, lo odio!", cerró Barbara Ricardo, en una frase que resume la frustración de una parte creciente de la diáspora cubana.