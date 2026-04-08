Así está el puente flotante de La Habana: "No lo van a creer"

Una cubana visitó el Paseo Marítimo Flotante de Paula, en La Habana, y grabó el deplorable estado en que se encuentra la estructura: la cablería de las lámparas fue robada y toda la instalación luce destruida.

La tiktoker @sisi_aguilera publicó ayer un video de 28 segundos en el que denuncia lo que encontró al llegar al lugar. se robaron la cablería de las lámparas y todo está destruido, relata en la grabación.

La situación es tan grave que la propia autora admite que no se atreve a cruzar el puente. "Ni me atrevo a pasar, está en muy mal estado", dice, y lanza una pregunta a sus seguidores: "¿Por qué creen que dejan que un lugar tan bonito se deteriore así?"

El Paseo Marítimo Flotante de Paula fue inaugurado el 17 de noviembre de 2015 por la Oficina del Historiador de la Ciudad, como parte de las celebraciones del 495 aniversario de La Habana.

Desde su apertura, la obra nunca llegó a completarse del todo: las marquesinas, esculturas y bancos del diseño original jamás fueron instalados. Un arquitecto llegó incluso a admitir públicamente la baja calidad de los materiales utilizados en la construcción.

El deterioro tampoco es reciente. Ya en 2019 se reportaban huecos en el muelle que provocaban caídas de visitantes. en febrero de 2024 se documentaron suciedad y deterioro generalizado, y a nueve años de su inauguración, el paseo seguía en estado deplorable sin reparaciones a la vista.

En junio de 2025, el humorista cubano Eddy Ceballos satirizó el abandono del muelle en su serie Despingovery Channel, explorándolo como un "fenómeno científico" urbano y aplicando su concepto de "huecología" para retratar los baches que han invadido la estructura.

El robo de cableado denunciado en el video se enmarca en una ola generalizada de vandalismo que azota la infraestructura pública de toda Cuba. En 2025, la empresa de telecomunicaciones ETECSA registró en Holguín 27 actos de vandalismo con pérdidas superiores a 529,000 pesos cubanos, incluyendo robo de cables.

En marzo de 2026, el robo de 180 metros de cable paralizó la estación de bombeo Oscar Lucero en Holguín por más de 60 días, dejando sin agua a zonas enteras de la ciudad.

El video de @sisi_aguilera es la denuncia más reciente de un ciclo de abandono y vandalismo que ha convertido uno de los espacios públicos más queridos de La Habana en una estructura peligrosa e intransitable, reflejo del colapso de la infraestructura urbana cubana tras décadas de desidia del régimen.