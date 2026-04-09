Policía pide ayuda urgente para identificar a un niño encontrado solo en la calle en Miami

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La policía de Miami ha lanzado un llamado urgente a la comunidad para identificar a un niño de apenas seis años que fue encontrado solo y en condiciones preocupantes durante la noche del miércoles en el vecindario de Allapattah.

El menor fue hallado alrededor de las 11:00 p.m. en la intersección de la avenida 7 del noroeste y la calle 17, deambulando sin compañía adulta. Según las autoridades, el niño -que podría llamarse Lucas o Legacy- estaba completamente solo cuando fue visto por un ciudadano que decidió alertar a la policía.

“Fue un buen samaritano quien nos llamó; el niño estaba durmiendo en la calle y él nos alertó. No sabemos qué habría pasado si hubiera permanecido allí”, explicó el oficial de la policía de Miami, Mike Vega, al describir la gravedad de la situación.De acuerdo con la información oficial, el menor presenta retraso en el habla, lo que ha dificultado a los agentes obtener datos clave sobre su identidad, su familia o su lugar de residencia. Esta condición ha complicado los esfuerzos para esclarecer rápidamente el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado localizar a sus padres o tutores legales. Además, indicaron que no se ha recibido ningún reporte de un niño desaparecido en el área que coincida con sus características, lo que aumenta la incertidumbre en torno a su situación.

La policía difundió un volante con la imagen del menor con la esperanza de que algún familiar o persona cercana pueda reconocerlo y aportar información que permita devolverlo a su entorno familiar.

Actualmente, el niño se encuentra bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida, donde permanece resguardado mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades insisten en la urgencia del caso y piden la colaboración ciudadana para esclarecer la identidad del menor y ubicar a sus responsables. Cualquier persona con información relevante puede comunicarse con la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Miami al número 305-603-6300.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de la zona, no solo por las circunstancias en las que fue encontrado el niño, sino también por la falta de denuncias previas que permitan explicar cómo terminó solo en la calle a altas horas de la noche. Mientras tanto, la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación.