Visas a Estados Unidos: Embajada estadounidense en Cuba reitera mensaje de Marco Rubio

La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó un mensaje en sus redes sociales citando una advertencia del Secretario de Estado Marco Rubio sobre la revocación de visados a extranjeros que representen una amenaza para la seguridad nacional o la política exterior estadounidense.

El tuit reproduce una declaración que Rubio hizo el 16 de febrero durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro húngaro Viktor Orbán en Budapest: "Si identificamos a un visitante en nuestro país cuya presencia representa una amenaza para nuestra política exterior y seguridad nacional, le retiraremos la visa."

El mensaje original fue publicado por el Departamento de Estado en febrero. Casi dos meses después, la Embajada en Cuba lo amplificó, en una señal clara de que el destinatario específico es el público cubano.

La declaración de Rubio no fue aislada. En esa misma conferencia de prensa en Budapest, el Secretario de Estado subrayó que una visa no es un derecho, sino un privilegio, y que ningún tribunal puede dictar al Poder Ejecutivo cómo conducir la política exterior.

El mensaje se enmarca en una política sistemática de restricción y revocación de visados que la administración Trump ha aplicado con especial intensidad hacia Cuba desde 2025.

En junio de 2025, Estados Unidos suspendió visas de turismo, negocios, estudios e intercambios para cubanos, citando altas tasas de sobreestadía y falta de cooperación del régimen en deportaciones.

En febrero de 2026, Washington anunció sanciones contra participantes en actos de repudio frente a la Embajada en La Habana, incluyendo revocación inmediata de visados e inadmisibilidad permanente en territorio estadounidense.

Ese mismo mes, el periodista oficialista Pedro Jorge Velázquez, conocido como "El Necio", recibió restricciones de visado por sus campañas de acoso contra diplomáticos estadounidenses.

En marzo de 2026, la Embajada exigió al régimen cubano que dejara de intimidar a la activista Anna Bensi, advirtiendo que los funcionarios implicados nunca podrían entrar a Estados Unidos.

El subsecretario de Estado Christopher Landau, apodado el "quitavisas", ha sido el principal ejecutor operativo de esta política.

La Embajada en Cuba ha utilizado sistemáticamente las redes sociales para amplificar mensajes de advertencia dirigidos tanto al régimen como a la ciudadanía cubana, en una estrategia de comunicación directa que busca sortear el control informativo del gobierno de La Habana.