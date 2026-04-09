Bruno Rodríguez defiende las misiones médicas cubanas: "llevan a cabo su labor fraternal en lugares remotos"

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este jueves un mensaje defendiendo las misiones médicas cubanas y acusando al gobierno de Estados Unidos de perseguir, presionar y extorsionar a otros gobiernos para que pongan fin a la presencia de las brigadas médicas de la isla en sus territorios.

Su publicación en X llega un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicara un informe recomendando a los países americanos retirarse del programa, basado en testimonios de 71 profesionales cubanos en 109 países que documentan retención salarial de entre el 70% y el 90%, confiscación de documentos, vigilancia política y amenazas a familiares.

"El gobierno de EE.UU. está persiguiendo, presionando y extorsionando a otros gobiernos para obligarlos a poner fin a la presencia de las Brigadas Médicas de Cuba en varios países, recurriendo para ello a pretextos mendaces, como acostumbra hacer", escribió Rodríguez.

El canciller sostuvo que las misiones médicas cubanas "llevan a cabo su labor fraternal en lugares remotos", apoyan el desarrollo de sistemas de salud con recursos humanos altamente calificados y que su personal es contratado de forma voluntaria, legal y soberana, respetando siempre las regulaciones internacionales.

Rodríguez también acusó a Washington de aplicar la misma estrategia durante más de seis décadas contra el comercio, las inversiones y las transferencias bancarias cubanas, y afirmó que el objetivo de la campaña diplomática y mediática estadounidense es "continuar asediando la economía cubana y cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo cubano".

Las declaraciones del canciller se producen en medio de una ofensiva diplomática liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien desde principios de 2025 ha impulsado sanciones, restricciones de visado y presiones directas sobre gobiernos receptores de brigadas médicas cubanas, calificando el programa de "trabajo forzado".

Al menos diez países han cancelado o no renovado sus acuerdos con Cuba desde principios de 2026, entre ellos Jamaica —tras más de cincuenta años de cooperación y con 277 profesionales cubanos desplegados—, Honduras, Guatemala, Guyana, Bahamas y Antigua y Barbuda.

El Departamento de Estado estima que La Habana retiene en promedio el 85% de los salarios de los médicos enviados al exterior.

México, que alberga a 3,140 médicos cubanos y paga unos 100 millones de dólares anuales, confirmó en marzo de 2026 la continuidad de su acuerdo pese a las presiones de Washington, según Político.

El Parlamento Europeo aprobó en abril de 2025 una enmienda calificando las misiones médicas cubanas de "esclavitud moderna", mientras que EE.UU. clasificó a Cuba en el nivel más bajo de su informe anual sobre trata de personas en septiembre de 2025, señalando específicamente el programa de brigadas médicas.