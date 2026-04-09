Hezbolá anuncia nuevos ataques contra Israel por su "violación" del alto el fuego

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El grupo libanés chií Hezbolá anunció en la madrugada de este jueves haber lanzado nuevos ataques con cohetes contra el norte de Israel, acusando a Tel Aviv de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

El ataque fue descrito como el primero desde el anuncio de la tregua, que el presidente Donald Trump proclamó el miércoles en su red social Truth Social tras conversaciones mediadas por Pakistán.

Sirenas de alerta sonaron en localidades del norte de Israel, incluida Kiryat Shmona, aunque un fragmento de cohete interceptado cayó en área abierta sin causar heridos ni daños materiales.

Hezbolá justificó la acción argumentando que los masivos bombardeos israelíes sobre el Líbano constituyen una violación del cese el fuego, y reafirmó su "derecho a responder" a los ataques de Israel contra el territorio libanés.

La disputa tiene su origen en una ambigüedad deliberada del acuerdo: tanto Israel como Washington dejaron explícitamente fuera del pacto el frente libanés desde el primer momento.

Trump declaró en una entrevista con PBS que los ataques de Israel contra Hezbolá son "una escaramuza aparte" y no forman parte del acuerdo con Irán. "Por Hezbolá. No quedaron incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. No hay problema".

La Oficina del Primer Ministro israelí había dejado claro desde el principio que el alto el fuego con Irán no incluye Líbano, posición que el gobierno de Netanyahu respaldó públicamente.

Los ataques israelíes se concentraron en Beirut, el valle de la Becá y el sur del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron órdenes de evacuación en Al-Abassiya, en el distrito de Tiro, y alertas para ciudadanos del sur de Beirut.

La respuesta de Teherán fue inmediata: Irán suspendió nuevamente el tránsito de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz, apenas horas después de que los primeros barcos comenzaran a cruzar tras la tregua del martes.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, fue la primera en informar del nuevo cierre, señalando que la medida era una respuesta directa a los bombardeos israelíes en Líbano.

El canciller iraní Seyed Abbas Araghchi fue más lejos y calificó de irrazonable cualquier alto el fuego que no incluya a Israel, advirtiendo que Estados Unidos debe elegir entre la tregua o la guerra a través de su aliado, reportó EFE.

Irán también condicionó su participación en las negociaciones del viernes en Islamabad a que el cese el fuego se extienda al Líbano, según informó el diario Wall Street Journal.

El Consejo Noruego de Refugiados advirtió que excluir el Líbano del alto el fuego "amenaza con alimentar una mayor escalada y socavar la estabilidad".

Las negociaciones formales entre Estados Unidos e Irán están programadas para el próximo viernes 10 de abril en Islamabad, con el vicepresidente JD Vance y el representante iraní Mohammad Bagher Ghalibaf como interlocutores principales, y Pakistán, Egipto y Turquía como mediadores, subrayó EFE.