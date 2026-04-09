Militares acusados de rebelión siguen encarcelados en Venezuela pese a amnistía aprobada bajo presión de EE.UU.

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Al menos 187 oficiales militares venezolanos acusados de rebelión permanecen encarcelados pese a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada en febrero bajo intensa presión de Washington, según reveló este jueves The Wall Street Journal.

La ley fue promulgada el 19 de febrero de 2026 por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero en Caracas.

Aunque el texto cubre delitos políticos cometidos entre 1999 y 2026, excluye expresamente la rebelión militar, la conspiración, el terrorismo y la traición a la patria, precisamente los cargos que pesan sobre la mayoría de los militares disidentes encarcelados por el chavismo.

La brecha entre el discurso oficial y la realidad verificada es abismal.

El diputado Jorge Arreaza reporta más de 8,146 liberaciones al 26 de marzo, pero Foro Penal -organización que ofrece asesoría gratuita a presos políticos-, solo verifica 743 excarcelaciones reales desde el 8 de enero, de las cuales apenas 187 son directamente atribuibles a la amnistía.

Al cierre de marzo, Foro Penal contabilizaba 490 presos políticos aún detenidos: 303 civiles y 187 militares.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, alertó el pasado sábado en declaraciones a EFE que las liberaciones se han ralentizado en las últimas semanas, cuestionando la voluntad política real del gobierno interino.

Analistas y medios como El Nacional califican a los militares excluidos como rehenes de la revolución, retenidos por el chavismo para mantener el control sobre las Fuerzas Armadas y preservar la lealtad del aparato de seguridad del Estado, incluso sin Maduro al frente.

El caso más emblemático es el de Josnar Baduel, hijo del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en prisión como preso político-, condenado a 30 años en 2023 por su participación en la Operación Gedeón. Su hermana denunció que fue "condenado sin pruebas y sin que el acta de su detención fuera consignada en el expediente". Baduel permanece excluido de la amnistía y denuncia haber sido torturado en El Helicoide con ligamentos rotos, hernias y descargas eléctricas.

También permanece preso el capitán Juan Caguaripano, quien lideró el alzamiento en el Fuerte Paramacay en Valencia en agosto de 2017. Su esposa, Irene Olazo, ha criticado públicamente la exclusión como discriminatoria e inconstitucional e incompatible con cualquier proceso real de reconciliación nacional.

La ley nació en un contexto de presión directa de Washington. Según declaraciones del presidente Donald Trump, Marco Rubio contactó a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, y ella respondió: "Haremos lo que necesiten".

Sin embargo, el chavismo negoció una salida que le permitiera mostrar gestos de apertura sin ceder el control sobre quienes considera sus adversarios más peligrosos dentro de las propias Fuerzas Armadas.

Foro Penal ha documentado 18,944 detenciones políticas en Venezuela desde 2014, lo que ilustra la escala de la represión sistemática que la amnistía apenas roza en su superficie.

María Corina Machado fue directa al denunciar la selectividad de la medida: "Negar la amnistía selectivamente es represión", afirmó en marzo, y agregó que el régimen "pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela".