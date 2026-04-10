Díaz-Canel asegura que el pueblo cubano elige a sus líderes

Miguel Díaz-Canel rechazó categóricamente los llamados a dimitir y defendió la legitimidad de su mandato en una entrevista exclusiva concedida este jueves al programa Meet the Press, de NBC News, la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense en décadas.

La entrevista se produce en un contexto de máxima presión por parte de la administración Trump, que según reportó el New York Times el 17 de marzo de 2026, exige la renuncia de Díaz-Canel como precondición para cualquier negociación con La Habana.

Ante la pregunta directa de si estaría dispuesto a renunciar para salvar a Cuba, Díaz-Canel respondió que "el concepto de que los revolucionarios abandonen o renuncien no forma parte de nuestro vocabulario".

El gobernante cubano argumentó que su legitimidad proviene del pueblo y no de Washington: "En Cuba, las personas que ocupan posiciones de liderazgo no son elegidas por el gobierno de Estados Unidos ni tienen un mandato de ese gobierno. Somos un Estado libre y soberano, con autodeterminación e independencia".

Díaz-Canel describió el sistema electoral cubano como un proceso de participación popular que comienza en las circunscripciones de base: "Nosotros somos elegidos por el pueblo, aunque exista una narrativa que intenta desconocerlo. Antes de formar parte de una posición de liderazgo, debemos ser elegidos desde la base, en una circunscripción electoral, por miles de cubanos".

Sin embargo, el sistema electoral que invoca como fuente de su legitimidad es un proceso de partido único en el que no existe oposición legal ni campañas electorales.

El 50% de los candidatos a la Asamblea Nacional los selecciona una Comisión de Candidaturas controlada por organizaciones afines al Partido Comunista de Cuba, y es esa misma Asamblea la que elige al presidente.

Díaz-Canel también negó que Estados Unidos tenga autoridad moral para exigir cambios: "El gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado una política hostil contra Cuba, no tiene autoridad moral para exigir nada. No tiene autoridad moral ni siquiera para decir que le preocupa la situación del pueblo cubano".

El gobernante llamó al diálogo sin condiciones: "Que se dispongan a dialogar y discutir cualquier tema sin condiciones, sin exigir cambios en nuestro sistema político, del mismo modo que nosotros no exigimos cambios en el sistema estadounidense".

Leticia Martínez Hernández, jefa de prensa de Díaz-Canel, confirmó en redes sociales que esta es la primera con un medio de prensa de EE.UU. y anticipó más entrevistas.

La entrevista con NBC llega días después de que Díaz-Canel advirtiera en Newsweek —cuya portada del 2 de abril llevó el titular "WE WILL FIGHT BACK" (Lucharemos de vuelta)— que Cuba respondería con guerra de guerrillas ante una posible agresión militar estadounidense, en un momento en que Trump ha declarado públicamente "Cuba es la siguiente" y ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra la isla desde enero de 2026.

"Si el pueblo cubano entiende que no soy apto para el cargo, que no he estado a la altura, entonces no debería ocupar la presidencia. Yo responderé ante ellos".