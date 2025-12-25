Banco Central de Cuba denuncia nuevo "intento de engaño masivo" con falsa promesa de entrega de dinero

Vídeos relacionados:
El Banco Central de Cuba (BCC) emitió este miércoles una alerta oficial en redes sociales para desmentir lo que calificó como un “intento de engaño masivo” contra la población, difundido a través de publicaciones en Facebook que prometen ingresos de dinero en cuentas bancarias de la isla durante la primera semana de enero.
Según el comunicado del BCC, divulgado a través de su perfil en Facebook, la información es completamente falsa y no existe ningún programa, donación u operación de entrega de efectivo promovida ni por el sistema bancario cubano ni por el Gobierno de Estados Unidos.
La institución señaló directamente como origen de la campaña al ciudadano español Ignacio Jiménez o Giménez, quien ya ha protagonizado episodios similares de desinformación.
En una de sus publicaciones en Facebook, Giménez afirmó que todos los cubanos con cuentas en el Banco Metropolitano, el Banco Popular de Ahorro y Bandec recibirían un “regalo de Año Nuevo”, sin necesidad de realizar trámites.
Lo más leído hoy:
E incluso aseguró que viajaría a la isla para trabajar en un supuesto proyecto económico acordado con el gobierno cubano y organismos internacionales.
El BCC calificó estas afirmaciones como un delito de engaño masivo orientado a crear confusión, alterar el orden público y aprovecharse de la situación de necesidad de la ciudadanía.
La advertencia se produce tras un antecedente reciente que dejó al descubierto el impacto real de este tipo de rumores.
A inicios de diciembre, cientos de personas se aglomeraron frente al hotel Habana Libre en La Habana, y también en instalaciones similares en Santiago de Cuba, tras difundirse la falsa promesa de una entrega de 1,100 dólares por persona.
Las escenas de largas filas, desconcierto colectivo y despliegue policial obligaron a las autoridades a intervenir cuando el rumor ya se había propagado ampliamente por Facebook y WhatsApp.
Más allá del desmentido oficial, el episodio vuelve a exponer un punto incómodo que el discurso institucional evita enfrentar: la facilidad con que una promesa inverosímil moviliza multitudes habla menos de la credibilidad del estafador que del nivel de desesperación económica acumulada.
En un país donde el efectivo escasea, los bancos no tienen dinero y la sobrevivencia cotidiana es una carrera de obstáculos, cualquier relato de “ayuda” encuentra terreno fértil, incluso cuando roza lo absurdo.
Preguntas frecuentes sobre el engaño masivo en Cuba y su contexto económico
¿Qué denuncia el Banco Central de Cuba sobre un reciente engaño masivo?
El Banco Central de Cuba (BCC) ha denunciado un "intento de engaño masivo" a través de redes sociales, particularmente Facebook, donde se prometían ingresos de dinero en cuentas bancarias cubanas. El BCC aclara que esta información es completamente falsa y no existe ningún programa de entrega de efectivo promovido por el sistema bancario cubano o el Gobierno de Estados Unidos.
¿Quién es Ignacio Giménez y qué papel juega en esta situación?
Ignacio Giménez es un creador de contenido español conocido por difundir falsedades sobre Cuba en redes sociales. En este caso, Giménez es señalado como el origen del rumor sobre la entrega de dinero, afirmando que todos los cubanos con cuentas bancarias recibirían un "regalo de Año Nuevo". Su historia ha provocado movilizaciones masivas basadas en información falsa.
¿Por qué tienen tanto impacto los rumores de ayuda económica en Cuba?
Los rumores de ayuda económica tienen un gran impacto en Cuba debido a la grave crisis económica y la desesperación de la población. La escasez de efectivo y la precariedad del día a día hacen que cualquier promesa de "ayuda" sea creíble para muchos, a pesar de lo absurda que pueda parecer. Esto refleja no solo la vulnerabilidad económica, sino también la falta de confianza en las fuentes oficiales de información.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a los rumores de entrega de dinero?
El gobierno cubano, a través del Ministerio de Turismo y el Banco Central, ha desmentido oficialmente los rumores de entrega de dinero. Han emitido comunicados urgentes para aclarar que no existe tal programa y han desplegado patrullas para controlar las movilizaciones masivas provocadas por estos rumores. Sin embargo, la crisis de confianza en la información oficial persiste.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.