Banco Central de Cuba denuncia nuevo "intento de engaño masivo" con falsa promesa de entrega de dinero

En un país hundido, un relato de “ayuda” halla terreno fértil, incluso cuando roza lo absurdo

El Banco Central de Cuba (BCC) emitió este miércoles una alerta oficial en redes sociales para desmentir lo que calificó como un “intento de engaño masivo” contra la población, difundido a través de publicaciones en Facebook que prometen ingresos de dinero en cuentas bancarias de la isla durante la primera semana de enero.

Según el comunicado del BCC, divulgado a través de su perfil en Facebook, la información es completamente falsa y no existe ningún programa, donación u operación de entrega de efectivo promovida ni por el sistema bancario cubano ni por el Gobierno de Estados Unidos.

Captura de Facebook/Banco Central de Cuba

La institución señaló directamente como origen de la campaña al ciudadano español Ignacio Jiménez o Giménez, quien ya ha protagonizado episodios similares de desinformación.

En una de sus publicaciones en Facebook, Giménez afirmó que todos los cubanos con cuentas en el Banco Metropolitano, el Banco Popular de Ahorro y Bandec recibirían un “regalo de Año Nuevo”, sin necesidad de realizar trámites.

Captura de Facebook/Ignacio Giménez

E incluso aseguró que viajaría a la isla para trabajar en un supuesto proyecto económico acordado con el gobierno cubano y organismos internacionales.

El BCC calificó estas afirmaciones como un delito de engaño masivo orientado a crear confusión, alterar el orden público y aprovecharse de la situación de necesidad de la ciudadanía.

Captura de Facebook/Ignacio Giménez

La advertencia se produce tras un antecedente reciente que dejó al descubierto el impacto real de este tipo de rumores.

A inicios de diciembre, cientos de personas se aglomeraron frente al hotel Habana Libre en La Habana, y también en instalaciones similares en Santiago de Cuba, tras difundirse la falsa promesa de una entrega de 1,100 dólares por persona.

Las escenas de largas filas, desconcierto colectivo y despliegue policial obligaron a las autoridades a intervenir cuando el rumor ya se había propagado ampliamente por Facebook y WhatsApp.

Más allá del desmentido oficial, el episodio vuelve a exponer un punto incómodo que el discurso institucional evita enfrentar: la facilidad con que una promesa inverosímil moviliza multitudes habla menos de la credibilidad del estafador que del nivel de desesperación económica acumulada.

En un país donde el efectivo escasea, los bancos no tienen dinero y la sobrevivencia cotidiana es una carrera de obstáculos, cualquier relato de “ayuda” encuentra terreno fértil, incluso cuando roza lo absurdo.