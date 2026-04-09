Revelan todas las CADECA en Cuba donde ya se pueden cobrar dólares en efectivo

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La Financiera CIMEX S.A. (Fincimex) publicó el listado completo de oficinas de la Casa de Cambio (CADECA) habilitadas en todo el país para cobrar remesas en efectivo en dólares estadounidenses, dos días después de anunciar que este servicio estaría disponible a nivel nacional desde el exterior "en minutos".
Fincimex difundió la lista a través de su perfil en Facebook, precisando que el beneficiario deberá presentar su documento de identidad y un código indicado en la notificación de pago desde el exterior para efectuar la recogida.
Los puntos de cobro habilitados cubren las 15 provincias del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, con sucursales y centros comerciales en cada territorio.
Pinar del Río cuenta con sucursales en la capital provincial, Viñales, Consolación del Sur y Sandino, además de los centros comerciales Calle Martí y Cortés
Artemisa dispone de oficinas en Artemisa, Bauta y San Antonio, junto al centro comercial Las Terrazas
Mayabeque tiene habilitadas sucursales en San José de las Lajas, Güines y Santa Cruz del Norte
La Habana concentra varios puntos, entre ellos 23 y J, Aeropuerto Terminal 2 y centros comerciales como Palco, 3ra y 70, 21 y 42 en Playa, Belascoaín, Neptuno, Alamar y Santa Catalina
Matanzas incluye oficinas en la ciudad cabecera, Cárdenas y Jagüey Grande, además de centros comerciales en Varadero, Kawama, Playa Girón y Playa Larga
Villa Clara reúne sucursales en Santa Clara, Caibarién, Remedios, Camajuaní y Sagua la Grande, junto a puntos como Ciencias Médicas, La Campana e Isabela de Sagua
Cienfuegos opera con su sucursal principal y el centro comercial Punta Gorda
Sancti Spíritus dispone de oficinas en la capital provincial, Cabaiguán y Trinidad
Ciego de Ávila cuenta con sucursales en Ciego de Ávila y Morón
Camagüey tiene presencia en la ciudad cabecera, Florida y Esmeralda
Las Tunas incluye oficinas en Las Tunas y Puerto Padre
Holguín agrupa sucursales en la capital provincial, Guardalavaca y Plaza Pesquero, además de centros comerciales como Aeropuerto, Frexes y Antilla
Granma dispone de oficinas en Bayamo y Manzanillo, junto al centro comercial Saco
Santiago de Cuba cuenta con sucursales en Santiago, Palma Soriano y el centro comercial Ferreiro
Guantánamo tiene habilitadas oficinas en la ciudad cabecera, Baracoa y el centro comercial Guantánamo II
Fincimex aclaró que si la remesa fue enviada a pagar en efectivo, solo sería pagada en esa modalidad, aunque insistió en invitar a los beneficiarios a considerar el depósito total o parcial en la tarjeta Clásica, producto financiero en dólares con descuentos en la red comercial estatal.
La entidad presentó la medida como parte de una estrategia para facilitar el acceso a divisas y promover el ahorro mediante la tarjeta Clásica.
El anuncio, sin embargo, ha generado un escepticismo generalizado entre los cubanos. "Lo que hace falta es que a la hora de recoger el money esté el efectivo y no den la muela de que no hay", escribió un usuario en la publicación de Fincimex.
Otro preguntó directamente: "¿Y existirá ese efectivo cuando desee extraer?", mientras un tercero resumió la desconfianza acumulada: "Entre las colas, los apagones y las caídas de los sistemas informáticos de CADECA, el dolor de cabeza… es inmenso".
El nuevo servicio llega en un contexto de severa contracción de los canales formales de remesas.
Las remesas formales han caído un 70% respecto a 2019, cuando alcanzaron aproximadamente 3,700 millones de dólares.
Tras las sanciones de la administración Trump contra Orbit S.A. en enero de 2025, Western Union suspendió indefinidamente sus envíos desde Estados Unidos a Cuba en febrero de ese año, y Cubamax hizo lo propio en abril. Más del 95% del flujo migró hacia canales informales.
Analistas señalan además que Fincimex opera bajo control directo del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló formalmente en 2020 como controlador de la entidad.
Se estima que el 74.3% de cada 100 dólares que ingresan a Cuba por remesas se retiene vía impuestos y sobreprecios en tiendas en moneda libremente convertible, lo que explica el recelo de muchos cubanos ante la nueva opción oficial.
Como resumió un internauta en los comentarios de Fincimex: "Acciones tardías, esto tenían que hacerlo hace mucho… recuperar la confianza en los bancos cubanos les va a costar".
Preguntas frecuentes sobre el cobro de remesas en dólares en CADECA en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Dónde se pueden cobrar remesas en efectivo en dólares en Cuba?
Las remesas en efectivo en dólares pueden cobrarse en las oficinas de CADECA habilitadas en todo el país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Cada provincia cuenta con varias sucursales y centros comerciales donde está disponible este servicio.
¿Qué requisitos se deben cumplir para cobrar una remesa en CADECA?
Para cobrar una remesa en CADECA, el beneficiario debe presentar su documento de identidad y un código indicado en la notificación de pago desde el exterior. Esto es necesario para efectuar la recogida del dinero.
¿Es seguro que habrá efectivo disponible en las oficinas de CADECA al cobrar remesas?
Existen dudas y escepticismo entre los cubanos sobre la disponibilidad de efectivo, ya que hay preocupaciones sobre la posibilidad de que al momento de recoger no haya suficiente dinero en efectivo. Además, se han señalado problemas como colas, apagones y caídas de sistemas informáticos en las CADECA.
¿Por qué existe desconfianza hacia la nueva opción de cobro de remesas en dólares?
La desconfianza se debe a que Fincimex opera bajo el control de GAESA, un conglomerado militar, y retiene un alto porcentaje de las remesas a través de impuestos y sobreprecios. Además, el colapso de canales formales de remesas ha incrementado la dependencia de canales informales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.