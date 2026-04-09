Revelan todas las CADECA en Cuba donde ya se pueden cobrar dólares en efectivo

Entrega de remesas en dólares en Cuba (Imagen de referencia)

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La Financiera CIMEX S.A. (Fincimex) publicó el listado completo de oficinas de la Casa de Cambio (CADECA) habilitadas en todo el país para cobrar remesas en efectivo en dólares estadounidenses, dos días después de anunciar que este servicio estaría disponible a nivel nacional desde el exterior "en minutos".

Fincimex difundió la lista a través de su perfil en Facebook, precisando que el beneficiario deberá presentar su documento de identidad y un código indicado en la notificación de pago desde el exterior para efectuar la recogida.

Los puntos de cobro habilitados cubren las 15 provincias del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, con sucursales y centros comerciales en cada territorio.

Pinar del Río cuenta con sucursales en la capital provincial, Viñales, Consolación del Sur y Sandino, además de los centros comerciales Calle Martí y Cortés

Artemisa dispone de oficinas en Artemisa, Bauta y San Antonio, junto al centro comercial Las Terrazas

Mayabeque tiene habilitadas sucursales en San José de las Lajas, Güines y Santa Cruz del Norte

La Habana concentra varios puntos, entre ellos 23 y J, Aeropuerto Terminal 2 y centros comerciales como Palco, 3ra y 70, 21 y 42 en Playa, Belascoaín, Neptuno, Alamar y Santa Catalina

Matanzas incluye oficinas en la ciudad cabecera, Cárdenas y Jagüey Grande, además de centros comerciales en Varadero, Kawama, Playa Girón y Playa Larga

Villa Clara reúne sucursales en Santa Clara, Caibarién, Remedios, Camajuaní y Sagua la Grande, junto a puntos como Ciencias Médicas, La Campana e Isabela de Sagua

Cienfuegos opera con su sucursal principal y el centro comercial Punta Gorda

Sancti Spíritus dispone de oficinas en la capital provincial, Cabaiguán y Trinidad

Ciego de Ávila cuenta con sucursales en Ciego de Ávila y Morón

Camagüey tiene presencia en la ciudad cabecera, Florida y Esmeralda

Las Tunas incluye oficinas en Las Tunas y Puerto Padre

Holguín agrupa sucursales en la capital provincial, Guardalavaca y Plaza Pesquero, además de centros comerciales como Aeropuerto, Frexes y Antilla

Granma dispone de oficinas en Bayamo y Manzanillo, junto al centro comercial Saco

Santiago de Cuba cuenta con sucursales en Santiago, Palma Soriano y el centro comercial Ferreiro

Guantánamo tiene habilitadas oficinas en la ciudad cabecera, Baracoa y el centro comercial Guantánamo II

Fincimex aclaró que si la remesa fue enviada a pagar en efectivo, solo sería pagada en esa modalidad, aunque insistió en invitar a los beneficiarios a considerar el depósito total o parcial en la tarjeta Clásica, producto financiero en dólares con descuentos en la red comercial estatal.

La entidad presentó la medida como parte de una estrategia para facilitar el acceso a divisas y promover el ahorro mediante la tarjeta Clásica.

El anuncio, sin embargo, ha generado un escepticismo generalizado entre los cubanos. "Lo que hace falta es que a la hora de recoger el money esté el efectivo y no den la muela de que no hay", escribió un usuario en la publicación de Fincimex.

Otro preguntó directamente: "¿Y existirá ese efectivo cuando desee extraer?", mientras un tercero resumió la desconfianza acumulada: "Entre las colas, los apagones y las caídas de los sistemas informáticos de CADECA, el dolor de cabeza… es inmenso".

El nuevo servicio llega en un contexto de severa contracción de los canales formales de remesas.

Las remesas formales han caído un 70% respecto a 2019, cuando alcanzaron aproximadamente 3,700 millones de dólares.

Tras las sanciones de la administración Trump contra Orbit S.A. en enero de 2025, Western Union suspendió indefinidamente sus envíos desde Estados Unidos a Cuba en febrero de ese año, y Cubamax hizo lo propio en abril. Más del 95% del flujo migró hacia canales informales.

Analistas señalan además que Fincimex opera bajo control directo del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló formalmente en 2020 como controlador de la entidad.

Se estima que el 74.3% de cada 100 dólares que ingresan a Cuba por remesas se retiene vía impuestos y sobreprecios en tiendas en moneda libremente convertible, lo que explica el recelo de muchos cubanos ante la nueva opción oficial.

Como resumió un internauta en los comentarios de Fincimex: "Acciones tardías, esto tenían que hacerlo hace mucho… recuperar la confianza en los bancos cubanos les va a costar".