María Elvira Salazar arremete contra Díaz-Canel: "No es presidente, es un dictador"

La congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar respondió este jueves con dureza a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel en NBC News, en las que el gobernante cubano rechazó renunciar al poder, y lo calificó sin rodeos: "No es presidente. Es un dictador elegido a dedo por el régimen Castro".

El detonante fue la entrevista que Díaz-Canel concedió el jueves a Kristen Welker, conductora de Meet the Press, en lo que se convirtió en la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense en décadas.

En esa entrevista, Díaz-Canel declaró que los revolucionarios abandonen o renuncien no forma parte de nuestro vocabulario y condicionó su salida a que el pueblo cubano entienda que no es apto para el cargo.

Salazar comparó al gobernante cubano con Nicolás Maduro y advirtió sobre su destino: "Ya hemos visto esto antes. Maduro jugó el mismo juego y terminó en una celda".

La congresista por el Distrito 27 de Florida interpretó la entrevista como una señal de debilidad del régimen y como respaldo a la estrategia de Washington: "Esta propaganda ya no funciona y es prueba de que la máxima presión del presidente Trump está funcionando. El régimen está débil, desesperado, sin oxígeno".

Salazar llamó a no ceder: "Ahora no es el momento de aflojar. Es el momento de terminarlo. ¡El pueblo cubano clama por LIBERTAD!"

En un segundo mensaje publicado horas después, Salazar respondió a Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink, quien le había escrito: "Él es el presidente. Acéptalo".

Salazar acusó a Benjamin de defender una dictadura asesina desde la comodidad del lujo, repartiendo galletas a niños inocentes para videos de propaganda mientras los cubanos reales sufren hambre, apagones, prisión y muerte por exigir libertad.

La congresista invocó su representación de cientos de miles de familias exiliadas: "Represento a cientos de miles de familias que huyeron de esa tiranía y aún cargan sus cicatrices. He hablado con sobrevivientes con las piernas destrozadas por tiburones al cruzar el Estrecho de Florida, con familias que perdieron seres queridos huyendo de Cuba".

Salazar lanzó una advertencia directa a Benjamin: "Eres cómplice de defender un régimen que ha destruido incontables vidas, y cuando esa dictadura caiga, el mundo sabrá quién cobró dinero de sangre para blanquear sus crímenes".

Las declaraciones de Salazar se producen en un momento de crisis profunda en Cuba, donde desde el 6 de marzo se han registrado al menos 156 manifestaciones en múltiples provincias, las mayores desde el 11 de julio de 2021, con apagones de hasta 22 horas diarias.

El secretario de Estado Marco Rubio fue igualmente directo sobre la situación: "Tienen que poner gente nueva al mando porque los líderes actuales no saben cómo solucionarlo".

En 2025 ya se habían contabilizado 11,268 protestas, denuncias y críticas al régimen según el Observatorio Cubano de Conflictos, una cifra que deja en evidencia cuánto tiempo lleva el pueblo cubano enviando el mensaje que Díaz-Canel dice estar dispuesto a escuchar.