Díaz-Canel dice que solo dimitiría si el pueblo cubano no lo ve apto para el cargo

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tuvo el cinismo de afirmar en una entrevista exclusiva con NBC News que renunciaría únicamente si el pueblo cubano considerara que no es apto para el cargo, una declaración que resulta difícil de sostener cuando esa misma sociedad civil lleva meses protestando en las calles de toda la isla.
La entrevista fue concedida ayer a Kristen Welker, conductora de Meet the Press, en lo que se convirtió en la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense en décadas.
Ante la pregunta directa de si estaría dispuesto a dimitir para salvar a Cuba —en referencia a las exigencias de la administración Trump—, Díaz-Canel respondió con irritación y cuestionó si la periodista le haría la misma pregunta al presidente Donald Trump.
"El concepto de que los revolucionarios abandonen o renuncien no forma parte de nuestro vocabulario", afirmó el gobernante cubano, antes de añadir una condición que suena a ironía frente a la realidad de la isla: "Si el pueblo cubano entiende que no soy apto para el cargo, que no he estado a la altura, entonces no debería ocupar la presidencia. Yo responderé ante ellos."
La ironía de esa declaración resulta contundente. En el momento en que Díaz-Canel pronunciaba esas palabras, Cuba llevaba semanas de protestas callejeras masivas, las mayores desde el histórico 11 de julio de 2021.
Desde el 6 de marzo se han registrado al menos 156 manifestaciones en múltiples provincias, con cacerolazos, bloqueos de vías, quema de basura y ataques a sedes del Partido Comunista.
El mismo día de la entrevista, el 9 de abril, se reportaron protestas en Guantánamo con despliegue de boinas negras, policías de civil y patrullas.
El 14 de marzo, manifestantes en Morón, Ciego de Ávila, atacaron la sede provincial del Partido Comunista, quemaron mobiliario y causaron daños en una farmacia y una tienda estatal.
En ese contexto, el secretario de Estado Marco Rubio fue directo: "Tienen que poner gente nueva al mando porque los líderes actuales no saben cómo solucionarlo."
Díaz-Canel rechazó cualquier injerencia y acusó a Washington de carecer de autoridad moral.
"El gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado una política hostil contra Cuba, no tiene autoridad moral para exigir nada", declaró, y llamó a un diálogo sin condiciones.
Mientras el régimen intenta una ofensiva mediática internacional, la sociedad civil cubana lanzó en febrero la campaña Que se vayan firmada por figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, que exige una transición democrática con elecciones libres y la liberación de los más de 1,200 presos políticos documentados en la isla.
En 2025 ya se habían registrado 11,268 protestas, denuncias y críticas al régimen según el Observatorio Cubano de Conflictos, una cifra que deja en evidencia cuánto tiempo lleva el pueblo cubano enviando precisamente el mensaje que Díaz-Canel dice estar dispuesto a escuchar.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Política y Social en Cuba bajo el Gobierno de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Díaz-Canel dice que solo renunciaría si el pueblo cubano no lo considera apto?
Díaz-Canel afirmó que renunciaría únicamente si el pueblo cubano considera que no es apto para el cargo, una declaración que contrasta con las continuas protestas en Cuba. Estas declaraciones fueron hechas durante una entrevista con NBC News, en la que también rechazó la injerencia de Estados Unidos en el proceso político cubano.
¿Cuál es la situación actual en Cuba que ha llevado a protestas masivas?
Cuba enfrenta una grave crisis energética y económica, con apagones de hasta 22 horas diarias y una caída del PIB del 23% desde 2019. El colapso del suministro energético, agravado por la captura de Nicolás Maduro y la interrupción de envíos de petróleo venezolano, ha sido un detonante clave para las protestas. Además, la población sufre escasez de alimentos y medicamentos, lo que ha intensificado el descontento social.
¿Cómo ha respondido Díaz-Canel a las presiones internacionales para que deje el poder?
Díaz-Canel ha rechazado categóricamente cualquier posibilidad de renunciar, afirmando que el concepto de dimisión no forma parte de su vocabulario. Ha defendido la soberanía cubana y criticado a Estados Unidos por su política hostil hacia la isla, argumentando que la legitimidad de su mandato proviene del pueblo cubano y no de presiones externas.
¿Qué impacto tiene el embargo estadounidense en la crisis cubana actual?
Díaz-Canel culpa al embargo estadounidense de más de cincuenta años por la debilitada economía cubana. El embargo ha sido descrito como una "feroz guerra económica" contra la población, aunque críticos del gobierno argumentan que la crisis también se debe a la gestión interna ineficaz y la dependencia de subsidios externos como los de Venezuela.
¿Qué acciones ha tomado el régimen cubano ante las protestas y la crisis energética?
El régimen ha intentado contrarrestar la presión internacional a través de una campaña mediática, al tiempo que llama a la población a la resistencia y unidad. Díaz-Canel ha insistido en que el gobierno está trabajando para maximizar el uso de recursos energéticos internos y ha iniciado conversaciones preliminares con Estados Unidos, aunque sigue culpando al embargo por la crisis actual.
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