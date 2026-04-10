Díaz-Canel dice que solo dimitiría si el pueblo cubano no lo ve apto para el cargo

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tuvo el cinismo de afirmar en una entrevista exclusiva con NBC News que renunciaría únicamente si el pueblo cubano considerara que no es apto para el cargo, una declaración que resulta difícil de sostener cuando esa misma sociedad civil lleva meses protestando en las calles de toda la isla.

La entrevista fue concedida ayer a Kristen Welker, conductora de Meet the Press, en lo que se convirtió en la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense en décadas.

Ante la pregunta directa de si estaría dispuesto a dimitir para salvar a Cuba —en referencia a las exigencias de la administración Trump—, Díaz-Canel respondió con irritación y cuestionó si la periodista le haría la misma pregunta al presidente Donald Trump.

"El concepto de que los revolucionarios abandonen o renuncien no forma parte de nuestro vocabulario", afirmó el gobernante cubano, antes de añadir una condición que suena a ironía frente a la realidad de la isla: "Si el pueblo cubano entiende que no soy apto para el cargo, que no he estado a la altura, entonces no debería ocupar la presidencia. Yo responderé ante ellos."

La ironía de esa declaración resulta contundente. En el momento en que Díaz-Canel pronunciaba esas palabras, Cuba llevaba semanas de protestas callejeras masivas, las mayores desde el histórico 11 de julio de 2021.

Desde el 6 de marzo se han registrado al menos 156 manifestaciones en múltiples provincias, con cacerolazos, bloqueos de vías, quema de basura y ataques a sedes del Partido Comunista.

El mismo día de la entrevista, el 9 de abril, se reportaron protestas en Guantánamo con despliegue de boinas negras, policías de civil y patrullas.

El 14 de marzo, manifestantes en Morón, Ciego de Ávila, atacaron la sede provincial del Partido Comunista, quemaron mobiliario y causaron daños en una farmacia y una tienda estatal.

En ese contexto, el secretario de Estado Marco Rubio fue directo: "Tienen que poner gente nueva al mando porque los líderes actuales no saben cómo solucionarlo."

Díaz-Canel rechazó cualquier injerencia y acusó a Washington de carecer de autoridad moral.

"El gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado una política hostil contra Cuba, no tiene autoridad moral para exigir nada", declaró, y llamó a un diálogo sin condiciones.

Mientras el régimen intenta una ofensiva mediática internacional, la sociedad civil cubana lanzó en febrero la campaña Que se vayan firmada por figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, que exige una transición democrática con elecciones libres y la liberación de los más de 1,200 presos políticos documentados en la isla.

En 2025 ya se habían registrado 11,268 protestas, denuncias y críticas al régimen según el Observatorio Cubano de Conflictos, una cifra que deja en evidencia cuánto tiempo lleva el pueblo cubano enviando precisamente el mensaje que Díaz-Canel dice estar dispuesto a escuchar.