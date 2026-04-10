Cubana cuenta cómo escapó de un contrato en China donde le retenían el pasaporte

La influencer y bailarina cubana Cozy Em relató cómo ella y un grupo de amigos lograron escapar de un contrato abusivo en China, donde sus empleadores les retenían los pasaportes.

En un video publicado en Instagram mientras preparaba arroz frito, la joven explicó que se trataba de su primer contrato en China y decidió enfrentar a sus empleadores porque recibía malos tratos continuamente.

"Me fugué de mi primer contrato en China, porque aparte de estafarnos, nos tenían como títeres", dice la joven al inicio del relato, que dura poco más de dos minutos y ha generado cientos de reacciones en la comunidad cubana en redes sociales.

Según su testimonio, el conflicto comenzó cuando los empleadores —en un parque temático chino de reciente apertura— intentaron obligarlos a usar unos abrigos fuera del horario laboral, alegando que era parte de una actividad publicitaria o de un reglamento interno.

Ella asegura que leyó el contrato "mil veces" y demostró que no existía respaldo legal para esa exigencia. La respuesta de los jefes fue contundente: "Porque sí, porque el jefe lo dijo y punto", amenazando con multas por ausencia y negarles el autobús al parque si no obedecían.

El grupo fue al parque por sus propios medios al día siguiente para evitar la falta, pero los jefes los enviaron de vuelta al verlos sin los abrigos.

Acudieron entonces a la embajada de Cuba en China, donde tampoco encontraron solución. "Ahí realmente no pudimos resolver nada. Nos dijeron que intentáramos recuperar nuestros pasaportes porque era ilegal", recuerda.

Intentaron recuperar los documentos mintiendo a los empleadores, diciéndoles que regresarían a Cuba, pero ellos se negaron a entregarlos hasta el momento del vuelo.

Con la ayuda de una ciudadana china que necesitaba bailarines para su propio negocio, el grupo creció a seis personas al sumar a cuatro amigos de confianza. Juntos acudieron a inmigración, donde les indicaron que la única salida era ir a la policía.

En la comisaría, el escenario fue desconcertante: "El jefe de la policía y nuestros jefes eran compinches. Estaban muertos de la risa como si no hubiera pasado", relata.

Fue una pregunta directa la que cambió el rumbo: "Señor policía, ¿acaso aquí en China es legal retener los pasaportes de la gente?" El policía no tuvo más opción que ordenar a los empleadores devolver los documentos.

La retención de pasaportes a trabajadores extranjeros es una práctica ilegal en China según la Ley de Entrada y Salida y las normas del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, aunque es un patrón documentado que afecta a numerosos cubanos que viajan al país bajo contratos laborales.

En 2024 y 2025 se reportaron casos similares con peluqueras, modelos y artistas cubanas.

"Perdí mi salario del mes anterior pero gané la libertad", resume la protagonista, quien se fue con la ciudadana china que los apoyó a otra ciudad.

En los comentarios, varios seguidores reconocieron la situación. "El que ha estado en China y no se ha fugado de un contrato no sabe lo que es la vida", escribió uno.

Otro apuntó: "Esa es la gran respuesta a la que todas las empresas chinas le tienen miedo: 'retener el pasaporte es ilegal'."

Una tercera persona preguntó cómo lograron irse sin que les cobraran, "porque muchas veces amenazan con que tienes que pagar mucho dinero si decides irte".

La joven cerró su relato con una advertencia para quienes consideren aceptar contratos similares: "Tristemente incluso gente de tu propia tierra te puede vender el paraíso y llevarte a un mal lugar por ganarse 3 pesos."