Joven comunista cubana: “Nuestros científicos han batido uno por uno los problemas del bloqueo”

Una joven del Centro Politécnico del Petróleo llamada Lisset Mirel afirmó el pasado 4 de abril, en un acto oficial celebrado en el Ministerio de Energía y Minas, que los científicos cubanos han logrado batir uno por uno de los problemas que el embargo estadounidense impone al desarrollo del país.

La declaración se produjo durante el Foro Juvenil contra el Bloqueo organizado en el marco del 64 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y presidido por la primera secretaria de esa organización, Meyvis Estévez Echevarría, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

"Ya hemos podido tocar de cerca lo que el bloqueo puede afectar el desarrollo del país, pero también hemos podido evidenciar cómo nuestros científicos, nuestro conocimiento, cómo nuestras universidades unidas a los centros de investigación, unidas a los centros de producción, han logrado batir uno por uno de los problemas que hemos tenido que enfrentar debido al bloqueo", dijo Lisset Mirel ante los presentes.

El contraste entre esas palabras y la realidad que viven millones de cubanos no podría ser más brutal.

En la misma semana en que se pronunció ese discurso, Cuba registraba déficits de generación eléctrica superiores a 1,700 MW diarios, con apagones de hasta 18 horas en varias provincias.

El jueves, un día antes de hoy, la disponibilidad eléctrica era de apenas 1,300 MW frente a una demanda de 2,380 MW, con afectación al 53% del territorio nacional.

El Sistema Electroenergético Nacional ha sufrido al menos seis colapsos totales en 18 meses, el más reciente el 22 de marzo pasado.

El propio ministro De la O Levy reconoció en el foro que Cuba tiene más de 1,300 MW instalados en paneles solares, pero que la generación efectiva es de apenas 400 MW por falta de baterías.

Las causas de la crisis energética cubana son estructurales y anteriores a cualquier endurecimiento reciente de las sanciones: antes de las medidas más recientes de Washington, Cuba ya producía solo el 40% del crudo que necesitaba, una dependencia que no puede atribuirse exclusivamente al embargo.

El malestar acumulado ha desbordado los cauces que el régimen intenta controlar con actos como este foro. En enero de 2026 se registraron 953 protestas y 395 desafíos directos al Estado, la cifra mensual más alta de la historia según el Observatorio Cubano de Conflictos.

En marzo, residentes de Morón atacaron la sede municipal del Partido Comunista con piedras y fuego, y cacerolazos sacudieron La Habana, Santiago de Cuba y otras ciudades.

El acto del 4 de abril se inscribe en una campaña propagandística que el régimen ha intensificado en las últimas semanas: el 2 de abril, la UJC organizó una "Parada Juvenil Antiimperialista" en La Habana; el 31 de marzo, niños cubanos escenificaron juicios contra Estados Unidos en actos organizados por el Estado.

En el foro también se anunció una expedición juvenil que, a partir de hoy y hasta el 23 de abril, recorrerá comunidades y empresas de cada provincia para "explicar" a la población cómo avanza la transición energética en Cuba.

Este mismo viernes, Díaz-Canel acusó ante la ONU al gobierno de Estados Unidos de castigo colectivo prolongado por las sanciones, sin hacer mención alguna a la responsabilidad de la gestión interna en la crisis que padece el país.