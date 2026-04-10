Cubano confiesa lo que más le molesta de vivir en Cuba

El creador de contenido cubano Jonix Dose publicó en Instagram una reflexión que resume el estado de ánimo de millones de cubanos: lo que realmente termina rompiendo a la gente no es la escasez, los apagones ni las colas, sino saber que nada de eso va a cambiar pronto.
"¿Sabes qué es lo que más molesta de vivir en Cuba? Sí, molesta la escasez, molesta el dinero que no alcanza, molestan las colas interminables y claro que molestan los apagones. Todo eso desgasta y mucho, pero lo que realmente termina rompiendo a la gente es que nada de eso es temporal", dice Jonix en el video.
Su reflexión no apunta a los problemas en sí, sino a su carácter permanente e indefinido. "Es despertarte pensando qué vas a resolver hoy en vez de pensar en qué vas a construir mañana. Es trabajar y que no se note, es esforzarte y seguir en el mismo lugar", describe.
Y añade: "Es ver cómo tu vida se va en sobrevivir mientras tus planes se quedan en pausa. Y poco a poco eso frustra, eso cansa, eso pesa."
Hay una pregunta que cierra su video: "¿Hasta cuándo? Porque el problema no es solo vivir así, es sentir que no hay un cuándo para que deje de ser así la vida en Cuba".
Los comentarios al video reflejan ese mismo sentimiento colectivo, con expresiones como "Cuba duele", "#soscuba", y "molesta la falta de libertad de expresión".
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la principal molestia de los cubanos al vivir en Cuba?
La principal molestia es la sensación de que los problemas son permanentes y no cambiarán pronto. El creador de contenido Jonix Dose destaca que lo que realmente afecta a los cubanos es la falta de perspectiva de cambio, más allá de las escaseces y apagones que ya se han vuelto parte de la rutina.
¿Cómo afecta la falta de electricidad a la vida diaria en Cuba?
La falta de electricidad afecta la capacidad para realizar tareas cotidianas y mantener la calidad de vida. Los apagones prolongados dificultan cocinar, conservar alimentos y comunicarse, lo que genera un agotamiento físico y mental entre los cubanos.
¿Por qué es tan frustrante la situación económica en Cuba?
La frustración proviene de la incertidumbre y la falta de cambios estructurales que mejoren la situación. La escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, junto con la inflación, obliga a los cubanos a vivir día a día sin poder planificar a largo plazo.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en Cuba?
La crisis energética intensifica los problemas cotidianos y genera un ambiente de desesperación. Las largas horas sin electricidad afectan la salud mental y física de los habitantes, quienes deben adaptarse a condiciones extremas de escasez y carencias.
¿Cómo se está adaptando la población cubana a la situación actual?
La adaptación se ha vuelto una necesidad, pero tiene un alto costo emocional. Muchos cubanos han aprendido a vivir con las carencias diarias, pero el desgaste emocional y psicológico es profundo debido a la falta de esperanza de cambio.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.