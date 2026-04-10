Cubano confiesa lo que más le molesta de vivir en Cuba

El creador de contenido cubano Jonix Dose publicó en Instagram una reflexión que resume el estado de ánimo de millones de cubanos: lo que realmente termina rompiendo a la gente no es la escasez, los apagones ni las colas, sino saber que nada de eso va a cambiar pronto.

"¿Sabes qué es lo que más molesta de vivir en Cuba? Sí, molesta la escasez, molesta el dinero que no alcanza, molestan las colas interminables y claro que molestan los apagones. Todo eso desgasta y mucho, pero lo que realmente termina rompiendo a la gente es que nada de eso es temporal", dice Jonix en el video.

Su reflexión no apunta a los problemas en sí, sino a su carácter permanente e indefinido. "Es despertarte pensando qué vas a resolver hoy en vez de pensar en qué vas a construir mañana. Es trabajar y que no se note, es esforzarte y seguir en el mismo lugar", describe.

Y añade: "Es ver cómo tu vida se va en sobrevivir mientras tus planes se quedan en pausa. Y poco a poco eso frustra, eso cansa, eso pesa."

Hay una pregunta que cierra su video: "¿Hasta cuándo? Porque el problema no es solo vivir así, es sentir que no hay un cuándo para que deje de ser así la vida en Cuba".

Los comentarios al video reflejan ese mismo sentimiento colectivo, con expresiones como "Cuba duele", "#soscuba", y "molesta la falta de libertad de expresión".