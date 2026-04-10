Una carta y una deuda: Cubano en Estados Unidos enfrenta una multa de casi $2 millones por no deportarse en 2010

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Un cubano residente en Phoenix, Arizona, identificado como Mario para proteger su identidad, recibió una notificación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con una multa de $1,800,000 por no haber abandonado Estados Unidos tras una orden de deportación emitida en 2010.

El caso de Mario fue reportado por Telemundo 51 y no es un accidente burocrático aislado. Es la cara más visible y dramática de una política migratoria que ha transformado radicalmente la vida de miles de emigrantes en Estados Unidos desde que la administración Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.

La multa se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que autoriza sanciones civiles diarias de hasta $998 por incumplimiento de órdenes de deportación. Esa disposición estuvo prácticamente en desuso durante décadas hasta que la administración Trump la reactivó en 2025 como instrumento de presión para forzar salidas voluntarias del país.

Desde junio de 2025, ICE ha emitido al menos 10,000 notificaciones de multa con sanciones retroactivas de hasta cinco años, muchas de ellas superiores al millón de dólares.

El caso de Mario no es el primero. Otro cubano recibió una multa de $690,000 en julio de 2025, y un tercero enfrentó una sanción de $534,928 en agosto de ese mismo año.

Mario lleva más de veinte años viviendo en Phoenix y asegura que nunca fue notificado de la orden de deportación porque en ese momento se encontraba preso en una cárcel estatal.

Expertos legales señalan que si no fue debidamente informado, podría tener una oportunidad para reabrir su caso, aunque advierten que incluso si decide salir voluntariamente del país, la deuda acumulada podría seguir vigente.

"Yo siento que me voy a enfermar psicológicamente porque no puedo con esto. Es algo estresante", expresó Mario, cuyo caso refleja la angustia que enfrentan miles de cubanos en situación migratoria irregular.