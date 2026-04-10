Una carta y una deuda: Cubano en Estados Unidos enfrenta una multa de casi $2 millones por no deportarse en 2010

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Un cubano residente en Phoenix, Arizona, identificado como Mario para proteger su identidad, recibió una notificación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con una multa de $1,800,000 por no haber abandonado Estados Unidos tras una orden de deportación emitida en 2010.
El caso de Mario fue reportado por Telemundo 51 y no es un accidente burocrático aislado. Es la cara más visible y dramática de una política migratoria que ha transformado radicalmente la vida de miles de emigrantes en Estados Unidos desde que la administración Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.
La multa se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que autoriza sanciones civiles diarias de hasta $998 por incumplimiento de órdenes de deportación. Esa disposición estuvo prácticamente en desuso durante décadas hasta que la administración Trump la reactivó en 2025 como instrumento de presión para forzar salidas voluntarias del país.
Desde junio de 2025, ICE ha emitido al menos 10,000 notificaciones de multa con sanciones retroactivas de hasta cinco años, muchas de ellas superiores al millón de dólares.
El caso de Mario no es el primero. Otro cubano recibió una multa de $690,000 en julio de 2025, y un tercero enfrentó una sanción de $534,928 en agosto de ese mismo año.
Mario lleva más de veinte años viviendo en Phoenix y asegura que nunca fue notificado de la orden de deportación porque en ese momento se encontraba preso en una cárcel estatal.
Expertos legales señalan que si no fue debidamente informado, podría tener una oportunidad para reabrir su caso, aunque advierten que incluso si decide salir voluntariamente del país, la deuda acumulada podría seguir vigente.
"Yo siento que me voy a enfermar psicológicamente porque no puedo con esto. Es algo estresante", expresó Mario, cuyo caso refleja la angustia que enfrentan miles de cubanos en situación migratoria irregular.
Preguntas Frecuentes sobre Multas Migratorias y Deportaciones de Cubanos en EE. UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Mario, el cubano residente en Phoenix, enfrenta una multa de $1.8 millones?
Mario enfrenta una multa de $1.8 millones por no haber abandonado Estados Unidos tras una orden de deportación emitida en 2010. La multa se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite sanciones civiles diarias por incumplimiento de órdenes de deportación, reactivadas por la administración Trump en 2025.
¿Qué opciones legales tiene Mario para enfrentar su situación migratoria?
Si Mario no fue debidamente notificado de la orden de deportación debido a su encarcelamiento, podría tener la oportunidad de reabrir su caso. Sin embargo, expertos legales advierten que incluso si decide salir voluntariamente del país, la deuda acumulada podría seguir vigente.
¿Cómo afecta la política migratoria de Trump a los cubanos en Estados Unidos?
La política migratoria de Trump ha intensificado las multas y deportaciones de cubanos en EE. UU. Desde 2025, ICE ha emitido al menos 10,000 notificaciones de multa y las deportaciones han alcanzado niveles históricos, afectando a más de 550,000 cubanos que quedaron en riesgo migratorio.
¿Qué es el formulario I-220A y cómo afecta a los cubanos en EE. UU.?
El formulario I-220A es un documento de liberación bajo supervisión para ciertos migrantes en EE. UU. Actualmente, deja a más de 400,000 cubanos en un limbo legal sin perspectivas claras de regularización, ya que no es reconocido como "parole humanitario" que permitiría ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.