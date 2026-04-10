Cubanos exigen que modernicen las termoeléctricas, pero régimen prioriza empresa de níquel

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El régimen cubano anunció la modernización de la Empresa de Níquel "Comandante Ernesto Che Guevara", en Moa, Holguín, mediante el montaje de un nuevo sedimentador proveniente de China, mientras millones de cubanos siguen sin electricidad estable y las termoeléctricas del país permanecen en estado de colapso.

Cubadebate presentó la inversión como clave para optimizar el procesamiento del mineral y respaldar la economía nacional, pero la publicación desató una ola de críticas en redes sociales donde cientos de ciudadanos cuestionaron las prioridades del gobierno.

La contradicción es difícil de ignorar: el mismo día del anuncio, el 9 de abril, Cuba registraba un déficit de generación eléctrica de 1,745 MW, con una disponibilidad de apenas 1,375 MW frente a una demanda de 3,120 MW.

Estaban fuera de servicio ese día las unidades de la Central Termoeléctrica Felton, la CTE Antonio Guiteras, unidades de Mariel, Renté y Nuevitas, entre otras.

Dos días antes, el 7 de abril, una falla en la turbina de la termoeléctrica Ernesto Guevara —que lleva el mismo nombre que la empresa de níquel que ahora se moderniza— sacó otra unidad de línea.

El 16 de marzo se había producido un apagón total que dejó sin electricidad a los 11 millones de habitantes de la isla, y el 25 de marzo el déficit en pico nocturno rozó los 1,900 MW, con apagones de hasta 24 horas en La Habana y otras provincias.

Holguín, precisamente la provincia donde se ubica la planta de níquel que recibe la inversión china, es una de las más castigadas por los cortes eléctricos, según testimonios de sus propios habitantes.

"¿Y por qué no modernizan las termoeléctricas para que las personas tengan corriente, agua y mejor calidad de vida? Es frustrante esta noticia", escribió Samira Martínez en los comentarios de la publicación oficial.

"Para eso sí hay, pero para las termoeléctricas no", resumió Ismael Fuentes Alvares, mientras Fredy Rojas fue más directo: "Lo que tienen que modernizar son las termoeléctricas, que están hechas polvo".

Otros usuarios apuntaron directamente al motivo económico detrás de la decisión del régimen.

"Pa sacar bastante plata, eso sí les interesa modernizar", escribió Yosdan Charchabal, y Amanda Galletano lo sintetizó así: "Gracias China y PCC, seguimos sin electricidad y el níquel no se come".

La lógica detrás de la prioridad del régimen es clara: China es el principal comprador del níquel cubano, con exportaciones que superaron los 128 millones de dólares en 2023, y la industria minera genera divisas directas para el Estado, recordó IPS.

En 2014, el Grupo Empresarial Cubaniquel firmó contratos de suministro con la empresa china MINMETALS, y el plan nacional hasta 2030 contempla duplicar la producción hasta 100,000 toneladas.

Sin embargo, en 2024 Cuba no cumplió sus metas de producción, exportación ni aportes estatales en el sector del níquel.

Carlos Manuel Hech lo expresó con urgencia en su comentario: "Montón de personas están al borde del colapso con el tema de la electricidad en Cuba. Una, una cabeza pensante, por favor".

La pregunta que más se repitió entre los cubanos fue la de Isonys Pérez: "¿Y en qué bien social se va a emplear el beneficio?"