Díaz-Canel no acepta demandas de EE. UU. como liberar presos políticos o permitir elecciones

Miguel Díaz-Canel rechazó comprometerse con ninguna de las condiciones que Washington exige para normalizar las relaciones bilaterales, según reveló la periodista Kristen Welker tras entrevistar al gobernante cubano para el programa Meet the Press de NBC News, grabado en La Habana este jueves.

Welker presionó a Díaz-Canel sobre tres exigencias concretas de Estados Unidos: la liberación de presos políticos, la celebración de elecciones multipartidistas y la creación de una prensa libre.

"También presioné al presidente Díaz-Canel sobre los cambios que Estados Unidos dice que son necesarios para normalizar las relaciones con Cuba, incluyendo la liberación de presos políticos, la celebración de elecciones multipartidistas y la creación de una prensa libre. No estuvo dispuesto a comprometerse con ninguna de esas demandas", declaró la periodista.

La entrevista es la primera que un líder cubano concede a una cadena televisiva estadounidense en décadas.

La última vez que un gobernante de la isla apareció en Meet the Press fue Fidel Castro en 1959.

Segmentos iniciales se emitieron este jueves a las 4 p.m. hora del este en Meet the Press NOW y NBC Nightly News, mientras que la versión extendida está programada para el próximo domingo.

Cuando Welker preguntó a Díaz-Canel si estaría dispuesto a dimitir "para salvar a Cuba", el gobernante reaccionó con irritación y cuestionó el origen de la pregunta.

"¿Es una pregunta tuya o del Departamento de Estado de EE. UU.? En Cuba, los líderes no son elegidos por el gobierno de EE. UU., sino por el pueblo cubano soberano", respondió.

Acto seguido sentenció: "Dimitir no forma parte de nuestro vocabulario".

Díaz-Canel sí dejó abierta una condición hipotética para abandonar el poder: "Si el pueblo cubano entiende que no estoy apto para el cargo, que no tengo razón para estar aquí, entonces no debería ocupar esta posición de presidente, responderé a ellos".

La periodista aclaró que sí ha formulado preguntas similares al presidente Donald Trump.

El rechazo de Díaz-Canel a las demandas de Washington no sorprende.

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ya había dejado claro el 22 de marzo en NBC que "en Cuba, no estamos hablando de presos en nuestra negociación con Estados Unidos. Es un asunto interno de Cuba".

La postura del régimen es consistente con su línea histórica de calificar estas exigencias como injerencia en asuntos internos.

La entrevista se produce en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre La Habana.

Desde enero de 2026, Washington ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra el régimen.

La Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero, declara a Cuba "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional e impone aranceles a países que le suministren petróleo. Trump declaró el 27 de marzo Cuba es la siguiente y el 30 de marzo predijo que "el régimen va a fracasar en poco tiempo".

Pese a esa presión, el Departamento de Estado y la Casa Blanca confirmaron el miércoles que las conversaciones entre ambos países continúan al más alto nivel, con participación del secretario de Estado Marco Rubio.

Mientras el régimen se niega a negociar sobre los presos políticos, la situación de los reclusos de conciencia en la isla sigue siendo crítica. Prisoners Defenders contabilizaba 1,214 presos políticos a finales de febrero de 2026, y Justicia 11J estima al menos 760, entre ellos 358 detenidos por las protestas del 11 de julio de 2021.

El indulto de Semana Santa benefició a 2,010 personas por delitos comunes, pero no incluyó a ningún preso político, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoners Defenders y Cubalex. En marzo, Díaz-Canel anunció la liberación de 51 presos tras mediación del Vaticano, cifra calificada de "mínima" por organizaciones de derechos humanos frente a los más de 1,200 presos políticos reconocidos.

La campaña opositora "Que se vayan", impulsada por Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, exige precisamente lo que Díaz-Canel se negó a garantizar ante las cámaras de NBC: elecciones libres y la liberación de todos los presos políticos.