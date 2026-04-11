Arrestan a madre de niño de 6 años encontrado deambulando en Miami: Esto es lo que ha contado

Mujer arrestada comparece en corte (i) y La madre del niño encontrado solo en Miami (d)

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La madre de un niño de seis años que fue encontrado deambulando solo en plena noche por una calle de Miami fue arrestada y presentada ante un juez, en un caso que ha generado preocupación por la falta de supervisión y la demora en reportar la desaparición del menor.

La mujer, identificada como Annie Rivera y de 30 años, enfrenta un cargo de negligencia infantil sin causar daño corporal.

Anni -cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- fue detenida el jueves y compareció este viernes ante un tribunal del condado Miami-Dade, donde rompió en llanto durante la audiencia de fianza.

No sabía que su hijo no estaba en casa

De acuerdo con la investigación, lo más alarmante para las autoridades fue que la madre no había reportado la desaparición del niño, pese a que llevaba horas fuera de la vivienda.

“Desde las 11 de la noche este niño se había perdido y no lo habían reportado perdido. Nosotros tuvimos que ir a la casa de ella a decirle que estaba perdido”, dijo Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami, en declaraciones recogidas por la prensa local.

La mujer fue localizada alrededor de las 11:40 a.m. del jueves, más de 12 horas después de que el menor fuera encontrado.

Según la policía, la mujer afirmó no tener idea de que su hijo no estaba en casa.Sin embargo, para poder contactarla, los agentes tuvieron que reconstruir la identidad del menor a partir de un volante difundido en medios.

Fue la escuela del niño la que permitió ubicar a la madre. “Le damos la gracias a la prensa que puso esta foto, lo hemos identificado por el colegio (que) nos llamó y dio la información de quién era el niño. Conseguimos el nombre y dirección de la madre, fuimos a la casa esperando afuera hasta tener una orden de registro”, explicó el portavoz policial.

Un hallazgo que pudo terminar en tragedia

El caso salió a la luz luego de que el menor fuera encontrado alrededor de las 11:00 p.m. del miércoles, caminando solo por el área de la avenida 7 del noroeste y la calle 17, en Allapattah.

Fue un hombre en situación de calle quien lo vio y decidió intervenir, alertado por la vulnerabilidad del niño a esa hora.

“Estoy mirando alrededor buscando a un padre, pero miro y no veo a nadie. ¿Entiendes? Entonces pienso, ¿qué hace este niño aquí afuera a esta hora de la noche?”, relató Arnett Johnson en declaraciones recogidas por Local 10.

El hombre, que ha estado viviendo en la calle durante meses, aseguró que actuó por instinto.

“Dios me envió allí. Tenía que hacer lo que Dios me dijo que hiciera”, dijo.

Tras encontrarlo, lo llevó a un negocio cercano y llamó a la policía, permaneciendo junto al menor hasta la llegada de las autoridades.

Un menor vulnerable y sin identificación inicial

El niño, cuyo nombre no ha sido divulgado, presenta retraso en el habla y podría estar dentro del espectro autista, lo que dificultó su identificación inicial.

Según los investigadores, en medio de los esfuerzos por entender lo ocurrido, el menor llegó a decir: “Mami me dejó aquí y se fue”.

Durante varias horas, las autoridades no lograron ubicar a su familia ni recibieron reportes de desaparición que coincidieran con sus características.

Actualmente, el menor se encuentra bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida, y según la policía, está en buen estado de salud.

El caso ha encendido las alarmas por el riesgo extremo al que estuvo expuesto el niño durante horas en la calle, en una zona donde, como advirtió el propio rescatista, hay peligro en todo momento.

Lo que pudo haber terminado en tragedia tuvo un desenlace distinto gracias a la intervención de un desconocido. Sin embargo, la investigación sigue abierta para esclarecer completamente cómo ocurrió el incidente y determinar responsabilidades.

Rivera enfrenta un cargo de negligencia infantil sin causar daño corporal, clasificado como delito grave de tercer grado bajo el Estatuto de Florida 827.03, punible con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 5,000 dólares.

Se le impuso una fianza de $2,500, que ya pagó, pero una vez en libertad tendrá acceso restringido y supervisado al menor.

Las autoridades indicaron que es muy probable que Rivera pierda la custodia del niño.

El caso también reveló que existía un antecedente previo de posible negligencia contra Rivera, según señalaron las autoridades durante la audiencia de este viernes.