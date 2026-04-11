Arrestan en Miami al cubano Salvador Blanco, expresentador del programa Para Bailar

El locutor y presentador cubano Salvador Blanco, conocido por haber conducido el popular programa de televisión Para Bailar en la Cuba de las décadas de 1970 y 1980, fue arrestado el 4 de abril en el condado de Miami-Dade, Florida, acusado de violencia doméstica.

Blanco, cuyo nombre completo es Salvador Águila Blanco, tiene 72 años y reside actualmente en Hialeah, ciudad con amplia presencia de la diáspora cubana.

La noticia fue difundida por el influencer Alexander Otaola, quien lamentó el suceso y describió al presentador como "un tipo chévere", "un tipo bueno", "un viejito jocoso".

Hasta el momento, no han trascendido otros detalles del caso.

Blanco, natural de Caibarién, construyó una carrera reconocida dentro de la televisión cubana.

Su debut ocurrió en 1978 con el programa Para Bailar, un espacio de música, humor y participación del público que alcanzó gran popularidad en la isla, donde creó personajes como el recordado "Pedro Pérez".

En 1981 participó en el filme Guardafronteras, dirigido por Octavio Cortázar, junto a figuras como Albertico Pujol y Tito Junco.

Sin embargo, su carrera sufrió un quiebre abrupto a inicios de los años 80, cuando fue detenido y condenado a tres años de prisión. En una entrevista de 2014 explicó que fue procesado por intento de salida ilegal del país.

Sobre ese periodo, el locutor aseguró que no perdió el respaldo del público: "Ni dentro de la prisión, ni cuando salí a la calle. Todavía me recordaban".

Blanco salió de Cuba en 1985 y residió cinco años en Francia, donde aprendió el idioma y trabajó en Radio Martí. En 1990 se trasladó a Estados Unidos, donde continuó su trayectoria en medios, incluyendo su paso por TV Martí, donde condujo el programa humorístico Tan famoso como tú y ejerció como reportero de temas del Medio Oriente, lo que lo llevó a estudiar hebreo y árabe.

El arresto reactiva también una vieja polémica: la detención de Blanco en Cuba generó durante décadas el rumor de que su colega y también presentador de Para Bailar, Carlos Otero, había sido quien lo denunció ante las autoridades cubanas.

En agosto de 2019, Otero negó públicamente esa versión en su programa TN3 del canal América TeVé. "Eso es totalmente falso. Salvador y yo teníamos una gran relación de trabajo. con él se cometió una injusticia".