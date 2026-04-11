Cubanos lamentan el abandono de la fábrica de cervezas Tínima en Camagüey

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Una fotografía que muestra el estado actual de la fábrica de cerveza Tínima, en Camagüey, ha desatado una oleada de indignación entre cubanos dentro y fuera de la Isla, ante el abandono total de lo que fue uno de los proyectos industriales más emblemáticos de la provincia.

La imagen, publicada en la página de Facebook "Maravilloso Malecón", muestra entre seis y ocho silos o tanques industriales de gran tamaño con óxido severo y deterioro avanzado, vegetación tropical que ha invadido la instalación, caminos de tierra deteriorados y escombros dispersos.

Captura de Facebook / Maravilloso Malecón / Carlos Espinosa Betancourt

La fábrica fue inaugurada el 23 de diciembre de 1985 por Fidel Castro, quien la describió como "la más moderna y hermosa fábrica de cerveza de Cuba, construida con solidaridad y heroísmo en tiempo récord". Levantada con tecnología de la antigua República Democrática Alemana, llegó a producir hasta 500,000 cajas por mes en 1989, convirtiéndose en un símbolo de orgullo industrial para Camagüey.

Su nombre fue elegido por el pueblo mediante una encuesta popular como tributo a la identidad local. Contaba con tres líneas de embotellado para botellas de 350 ml y 500 ml, con una capacidad potencial de un millón de hectolitros anuales.

Décadas de negligencia estatal redujeron ese emblema a una ruina. El deterioro no es solo estético: el 12 de julio de 2022, un escape de amoníaco en la planta obligó a evacuar y trasladar al hospital a 12 estudiantes del preuniversitario Máximo Gómez Báez, colindante con la instalación. El incidente evidenció años de subinversión.

Esos escapes fueron descritos como "esporádicos pero un peligro que ha amenazado a los estudiantes por décadas", atribuidos directamente a la falta de mantenimiento.

Los comentarios de cubanos bajo la publicación reflejan una mezcla de nostalgia, indignación y denuncia política. "No puedo creer que esa sea la fábrica de cerveza Tínima, no puedo creer, yo que estuve viviendo en Camagüey cuando se fundó esa fábrica", escribió un internauta. "Esos son los resultados de los logros de la Revolución", ironizó una cubana desde Alemania.

Un ingeniero fue más directo: "Todo esta así, Destruido. Cuba no produce Ni entrega a ver si alguien la pone a producir". Un avileño apuntó al trasfondo político del abandono: "Mientras más miseria más fácil de controlar el rebaño en que nos convirtieron".

Otro internauta que visitó la planta en sus últimos años de operación recordó: "Qué crimen, la visité varias veces, ya estaba en sus últimos tiempos de trabajo. El área de toneles muy obsoleta". Un habanero resumió la lógica del colapso con una pregunta retórica: "¿Existe algún lugar que pueda durar sin que se le hagan reparaciones o mantenimiento, y solo sus caciques se ocupen de hacer reuniones políticas, culpar a alguien de su incompetencia, y aplaudir sandeces?". "Acabaron con el país entero", sentenció otro.

En noviembre de 2024, durante la Feria Internacional de La Habana, se anunció un acuerdo entre la empresa cubana ALIMCOR S.A. y la cervecera española Damm para relanzar la marca Tínima, recuperar la planta y generar al menos 300 empleos directos.

Damm habría rescatado incluso las recetas originales de la cerveza clásica y fuerte. Sin embargo, al momento del anuncio el acuerdo se encontraba "en fase final de tramitación", y no hay evidencia de que haya avanzado de forma concreta, mientras las imágenes de silos oxidados y maleza invasora siguen circulando en redes y alimentando el escepticismo de la población.

El caso Tínima no es aislado.

El colapso industrial en Cuba afecta desde centrales azucareros -como el Primero de Enero, que en agosto de 2025 operaba sin luz, sin salarios y sin zafra- hasta el transporte público, donde terminales habaneras albergan decenas de autobuses desmantelados y oxidados con solo el 35 % de los servicios planificados ejecutados.