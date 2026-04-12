Lanzan campaña internacional "Una foto con Luisma" para exigir la liberación de Otero Alcántara

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El Estudio Luis Manuel Otero Alcántara lanzó la campaña internacional "Una foto con Luisma", una convocatoria que pide a personas de todo el mundo publicar en redes sociales fotografías que hayan tomado con el artista y preso político cubano, como forma de presión para exigir su liberación incondicional.

La iniciativa surge días después de que se confirmara que Otero Alcántara puso fin el 6 de abril a su más reciente huelga de hambre que duró ocho días en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

La campaña fue lanzada simultáneamente desde Miami y Madrid, coordinada por Yanelys Núñez Leyva y Claudia Genlui Hidalgo, colaboradoras históricas del artista y del Movimiento San Isidro.

Quienes tengan una fotografía con Otero Alcántara —un encuentro casual, una exposición o un simple retrato— están convocados a publicarla en sus redes sociales con la fecha y el lugar donde fue tomada, usando las etiquetas #UnaFotoConLuisma y #FreeLuisma.

El objetivo, según el comunicado del Estudio, es "crear un archivo visual con estas imágenes y darle visibilidad a la injusticia que el régimen ha cometido contra él".

La huelga de hambre que precedió al lanzamiento de la campaña fue motivada por amenazas directas de agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado, quienes el pasado marzo le dijeron durante una inspección en prisión: "Te vamos a matar aquí".

Otero Alcántara también temía que su condena fuera extendida de manera ilegal más allá de los cinco años originalmente impuestos.

La organización Cubalex ha argumentado que, sumando el tiempo en prisión provisional y las rebajas por buena conducta, la pena del artista ya está extinguida, lo que hace su detención actual ilegal.

El 23 de marzo, el Tribunal Provincial Popular de Artemisa rechazó un recurso de habeas corpus presentado por Cubalex para exigir su liberación inmediata. Otero Alcántara tampoco fue incluido en el indulto presidencial anunciado por el régimen recientemente.

El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las históricas protestas del 11J, y fue condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.

A pesar del encierro, no ha dejado de crear: desde Guanajay ha desarrollado series de dibujos como Payasos, el Retrato al carbón del gato de Schrödinger y el performance Maferefun.

Su caso ha generado una amplia respuesta internacional. La ONU declaró su detención arbitraria en 2022, Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia, y más de 300 figuras culturales han exigido su libertad.

El próximo 11 de julio, Otero Alcántara cumplirá cinco años encarcelado, una fecha que el Estudio señala como urgente para mantener la presión: "Este acompañamiento no solo ayuda a ejercer presión sobre el régimen, sino que sirve de gran apoyo para alguien que está en prisión por motivos políticos".