El hambre en Cuba: de Pánfilo a Luis Manuel Otero Alcántara

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Un artículo publicado este 9 de abril por la revista El Estornudo traza el arco simbólico que une dos figuras cubanas separadas por el tiempo, pero unidas por el hambre: Juan Carlos González, conocido como Pánfilo, quien gritó en una calle habanera que hacía falta comida, y Luis Manuel Otero Alcántara, el artista y activista que desde la cárcel ha convertido el ayuno en arma de resistencia.

Pánfilo se hizo famoso en abril de 2009 al irrumpir en una grabación callejera y gritar: "¡Jama! Lo que hace falta aquí es jama… estamos en candela". Su denuncia fue espontánea, sin cálculo político, pero el régimen respondió con el único lenguaje que conoce: la represión.

Lo internaron en un hospital psiquiátrico sin justificación médica. El Estornudo describe esa práctica como convertir "la disidencia en patología, medicalizarla, aislarla. Convertir el hambre en locura y al que la nombra, en paciente o preso".

Pánfilo salió del hospital, pero el hambre siguió ahí. En septiembre de 2023, una activista lo reportó viviendo en la calle, enfermo y sin atención médica, cerca del Carmelo en el Vedado. Falleció en La Habana el 26 de marzo de 2026. Su hermana Daisy Ortega lo confirmó.

Tras su muerte circuló una imagen que lo muestra junto a Luis Manuel Otero Alcántara durante el performance "Super Pijo", cerca de la galería Collage Habana. Pánfilo hace su gesto viral de pedir comida; Otero sostiene un conejo blanco, el rostro intervenido, una media sonrisa de frente a la cámara.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, lleva preso desde el 11 de julio de 2021, cuando fue detenido al intentar unirse a las protestas de esa ya histórica jornada. Fue condenado a cinco años por ultraje a símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.

El 28 de marzo de 2026, agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado lo amenazaron de muerte durante una inspección en la prisión de Guanajay, en Artemisa: "Te vamos a matar aquí".

Dos días antes, el 26 de marzo, había iniciado un ayuno parcial de 12 horas diarias en protesta por las amenazas y el temor a una extensión de su condena. El 30 de marzo escaló a huelga de hambre total, solo agua. La huelga duró ocho días y finalizó el 6 de abril.

La activista Anamely Ramos confirmó el fin de la huelga señalando que Otero Alcántara había recuperado fuerza interna y paz.

El contexto en que ocurre todo esto es devastador. Según el Food Monitor Program, el 96,91% de los cubanos ha perdido acceso adecuado a alimentos por inflación y caída del poder adquisitivo. El 25% se acuesta sin cenar; el 29% de las familias ha eliminado una de las tres comidas diarias. Las muertes por desnutrición aumentaron un 74,42% entre 2022 y 2023, pasando de 43 a 75 fallecidos según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El 80% de los cubanos considera la crisis actual peor que el Período Especial de los años 90, consecuencia directa de 67 años de dictadura que ha destruido la capacidad productiva del país y lo ha hecho depender de importaciones para entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume.

En ese escenario, el régimen anunció el 2 de abril un indulto de 2,010 presos que excluyó explícitamente a los presos políticos, entre ellos los condenados por desacato o desórdenes públicos. La organización Justicia 11J documenta al menos 760 presos políticos en Cuba, 112 de ellos en situación de vulnerabilidad por salud o edad.

Otero Alcántara no es el único que ha recurrido al ayuno como protesta: Roilán Álvarez Rensoler cumplió 45 días de huelga hasta marzo de 2026, y Yosvany Rosell García realizó una de 39 días hasta noviembre de 2025. En una Cuba donde el hambre es estructural, los presos políticos han aprendido a convertir la misma carencia que aplasta al pueblo en el único instrumento de denuncia que el régimen no puede confiscarles.