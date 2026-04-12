Llegó el día: Emblemático hotel de Miami será demolido en menos de medio minuto

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El hotel Mandarin Oriental de Brickell Key, uno de los más emblemáticos de Miami, será demolido este domingo mediante una implosión controlada programada para las 8:30 am, en un operativo que durará aproximadamente 20 segundos y que será la mayor demolición de este tipo en la ciudad en más de una década.

El hotel de 23 pisos -junto a su estructura de estacionamiento adyacente- colapsará sobre sí mismo en menos de medio minuto, poniendo fin a 26 años de historia en la isla artificial de Brickell Key, en la Bahía de Biscayne.

Ivy Fradin, representante de BG Group, la empresa a cargo de la operación, explicó al medio local WSVN el mecanismo de la caída: "La torre principal caerá primero, seguida del estacionamiento, en una especie de espiral hacia sí misma".

La implosión fue coordinada por Swire Properties, propietario del inmueble, junto con BG Group, Controlled Demolition Inc., Moss Construction y otros consultores de ingeniería, en colaboración con la Ciudad de Miami, tras casi dos años de planificación.

Para garantizar la seguridad, Brickell Key se cerrará al tráfico desde las 7:00 am hasta aproximadamente la 1:30 pm.

Los residentes dentro de la zona de exclusión -un perímetro de 240 metros alrededor del hotel- deberán permanecer en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas. Quienes quieran salir de la isla tendrán que hacerlo antes de las 7:00 am.

Se instalaron barcazas en la bahía para interceptar posibles escombros que caigan al agua y minimizar el impacto ambiental del operativo.

El teniente Pete Sanchez, de Miami Fire-Rescue, confirmó a Telemundo 51 la movilización de recursos de emergencia: "Vamos a desplegar ocho unidades y también tendremos nuestra embarcación contraincendios en el agua, de modo que, en caso de una emergencia médica y de que necesitemos trasladar a un paciente, podremos utilizar la embarcación si hace falta, para que no haya demoras en el traslado".

Por su parte Michael Vega, portavoz de la Policía de Miami, añadió que "habrá agentes en cada intersección, garantizando tanto la seguridad como el cumplimiento de las restricciones de acceso".

Adiós a un clásico del lujo en Miami

El Mandarin Oriental abrió sus puertas en noviembre del año 2000 con 326 habitaciones de cinco estrellas y fue durante un cuarto de siglo referente de la hospitalidad de lujo en el sur de Florida, albergando celebridades y siendo sede de restaurantes de renombre como Azul y La Mar by Gastón Acurio.

El hotel cerró definitivamente el 31 de mayo de 2025, despidiendo a sus 430 empleados. Henry Bott, expresidente de Swire Properties, reconoció que desde 2023 la ocupación y los ingresos por habitación no habían mostrado tendencia al alza: "No estamos aprovechando al máximo todo el potencial".

El icónico hotel da paso a un ambicioso proyecto inmobiliario valorado en mil millones de dólares que transformará el paisaje de la zona con dos torres de lujo: The Residences at Mandarin Oriental.

El nuevo desarrollo, presentado por Mandarin Oriental, Swire Properties y Fortune Development Sales, incluirá un conjunto de residencias de altísima gama, con precios que van desde los 4,9 millones hasta los 100 millones de dólares.

Ya en junio del año pasado, la Torre Sur había vendido el 50 % de sus unidades, lo que evidencia el fuerte interés en este nuevo símbolo del lujo en Miami.

Dos torres, lujo extremo y comodidades sin precedentes

El complejo abarcará 20,000 metros cuadrados, de los cuales más de 9,300 metros cuadrados estarán destinados exclusivamente a servicios de alta gama: 11 piscinas, espacios de bienestar con tratamientos holísticos, jardines de meditación, dos restaurantes gourmet, vinoteca privada y simuladores de golf.

La Torre Sur albergará 228 residencias de entre dos y cinco habitaciones, con superficies que oscilan entre los 217 y 725 metros cuadrados.

La Torre Norte, por su parte, incluirá 28 residencias de hotel y 66 residencias privadas, además del nuevo Hotel Mandarin Oriental, Miami, que será una propiedad insignia de la cadena en Norteamérica con 121 habitaciones.

El Mandarin Oriental, que desde su apertura fue sinónimo de elegancia asiática y uno de los destinos preferidos de celebridades, empresarios y turistas de alto perfil, cede su espacio a una visión aún más ambiciosa, impulsada por el auge inmobiliario que vive Miami desde la pandemia.

Miami, epicentro de la inversión inmobiliaria de lujo

Desde 2020, el área de Brickell y en general el condado de Miami-Dade se han convertido en puntos calientes para el mercado inmobiliario, atrayendo a inversionistas de todo el mundo.

Según la Asociación de Vendedores de Bienes Raíces de Miami, los precios de los condominios han subido un 141 % en los últimos 10 años, consolidando a la ciudad como el segundo mayor mercado de vivienda en Estados Unidos.

El nuevo proyecto en Brickell Key no solo refuerza esta tendencia, sino que redefine el concepto de lujo urbano en la ciudad, apostando por una fusión de arquitectura contemporánea, servicios exclusivos y una clara proyección internacional.