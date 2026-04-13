Skater cubano ficha con YOW Surf, una de las principales compañías de patinetas del mundo

El skater y surfista cubano Yojany Pérez anunció el pasado jueves su incorporación oficial al equipo de YOW Surf, una de las marcas líderes del surfskate a nivel mundial, con presencia en Europa, América y Asia.

Pérez hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram con un vídeo en el que resumió su trayectoria con una frase que condensa su historia: "Desde Cuba hasta Barcelona, construyendo paso a paso. Sin atajos. Sin ruido. Solo proceso. Esto no es una meta… es el comienzo."

El sitio oficial de YOW Surf respondió con una entrada en su blog titulada "Bienvenido al equipo, Yojany", en la que la marca destacó que el cubano ha estado "impulsando el surfskating a nuevos límites durante los últimos cuatro años".

La historia de Pérez arranca en Cuba, donde comenzó vinculado al surf y al skate en condiciones extremadamente precarias, en un país donde estos deportes carecen de infraestructura, acceso a equipos y reconocimiento oficial por parte del Estado.

Tras emigrar a España, se estableció en Barcelona, ciudad que se ha convertido en uno de los epicentros mundiales del skate y los deportes urbanos, y allí descubrió el surfskate, disciplina que fusiona el skateboarding con la técnica del surf para simular el movimiento de las olas sobre el asfalto.

En Barcelona, Pérez no solo desarrolló un estilo propio caracterizado por la fluidez, la potencia y la creatividad, sino que también trabajó como instructor, construyó comunidades alrededor de la disciplina y colaboró con marcas del sector, entre ellas Long Island Boards, antes de dar el salto a YOW Surf.

YOW Surf, cuyo nombre completo es Your Own Wave, es una marca española fundada en Gipuzkoa, País Vasco, en torno a 2014, con el objetivo de trasladar la sensación del surf al asfalto mediante tablas y sistemas de ejes diseñados y patentados internamente.

La compañía cuenta con tres sistemas de ejes principales —Meraki S5, Meraki S4 y Legasee— y un catálogo de 33 modelos con precios de gama alta, entre 185 y 330 euros, lo que la ha consolidado como referencia técnica dentro del sector a escala global.

El equipo internacional de riders de YOW Surf incluye nombres como Mariona Pujol, Alex Pons, Yago Dominguez, Daniela Boldini, Jan Bein y Hugo Cardoso, entre otros, y ahora suma a Pérez como uno de sus representantes.

El fichaje supone un reconocimiento a la progresión de un deportista que pasó de practicar en condiciones precarias en la Isla a convertirse en rider profesional y figura comunitaria dentro de la escena europea del surfskate, todo ello sin el respaldo de ninguna estructura deportiva estatal cubana.

"Orgulloso de formar parte de la familia de YOW Surf", escribió Pérez al anunciar la noticia, añadiendo que este hito no representa una meta alcanzada, sino el comienzo de una nueva etapa.