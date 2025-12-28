Messi y el Inter Miami jugarán varios partidos de pretemporada en Sudamérica

Vídeos relacionados:
Perú, Colombia y Ecuador tendrán el privilegio de acoger al campeón de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi en partidos de la gira de pretemporada que el club ha llamado Champions Tour.
El 24 de enero los de Miami se enfrentarán a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, los de Mascherano luego viajarán a Medellín para enfrentar el 31 de enero al Atlético Nacional, dos veces campeón de la Copa Libertadores, en el estadio Atanasio Girardot.
Finalmente, el nuevo equipo del lateral español Sergio Reguilón se enfrentará el 7 de febrero al Barcelona de Guayaquil, en el estadio Monumental Banco Pichincha, en lo que supone su primer enfrentamiento con un club ecuatoriano, según la nota de AFP.
Los de Mascherano, que inaugurarán en 2026 su nuevo estadio, vuelven a los entrenamientos el próximo 10 de enero en Fort Lauderdale.
AFP informó que los de Miami jugarán otros dos encuentros de pretemporada frente a rivales aún por confirmar.
La temporada de MLS comenzará para los comandados por Messi el 21 de febrero ante el LAFC.
En octubre, Messi renovó con el club del sur de la Florida hasta 2028. Esta operación refuerza la apuesta de la franquicia por consolidarse como el proyecto más ambicioso de la Major League Soccer (MLS).
Preguntas frecuentes sobre la gira de pretemporada del Inter Miami y Lionel Messi
¿Qué países visitará el Inter Miami durante su gira de pretemporada?
El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, visitará Perú, Colombia y Ecuador durante su gira de pretemporada, conocida como Champions Tour. Los partidos se jugarán en Lima, Medellín y Guayaquil, respectivamente.
¿Cuándo empezará la temporada de la MLS para el Inter Miami?
La temporada de la MLS para el Inter Miami comenzará el 21 de febrero con un partido contra el LAFC. Este será el primer encuentro oficial después de su gira de pretemporada por Sudamérica.
¿Qué impacto ha tenido Lionel Messi en el Inter Miami?
Lionel Messi ha tenido un impacto significativo en el Inter Miami, llevando al club a conquistar títulos importantes como la MLS Cup y la Leagues Cup. Su presencia ha transformado al equipo en una fuerza competitiva y ha aumentado su visibilidad a nivel mundial.
¿Cuál es el plan del Inter Miami para su nuevo estadio?
El Inter Miami planea inaugurar su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, en 2026. Este moderno complejo albergará eventos deportivos, comerciales y de entretenimiento, y se espera que sea un hito para el club y el fútbol en Estados Unidos.
¿Por cuánto tiempo ha renovado Lionel Messi con el Inter Miami?
Lionel Messi ha renovado su contrato con el Inter Miami hasta 2028, reforzando su compromiso con el club y consolidándose como una pieza clave en su ambicioso proyecto en la Major League Soccer.
