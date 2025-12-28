Messi y el Inter Miami jugarán varios partidos de pretemporada en Sudamérica

Vídeos relacionados:

Perú, Colombia y Ecuador tendrán el privilegio de acoger al campeón de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi en partidos de la gira de pretemporada que el club ha llamado Champions Tour.

El 24 de enero los de Miami se enfrentarán a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, los de Mascherano luego viajarán a Medellín para enfrentar el 31 de enero al Atlético Nacional, dos veces campeón de la Copa Libertadores, en el estadio Atanasio Girardot.

Finalmente, el nuevo equipo del lateral español Sergio Reguilón se enfrentará el 7 de febrero al Barcelona de Guayaquil, en el estadio Monumental Banco Pichincha, en lo que supone su primer enfrentamiento con un club ecuatoriano, según la nota de AFP.

Los de Mascherano, que inaugurarán en 2026 su nuevo estadio, vuelven a los entrenamientos el próximo 10 de enero en Fort Lauderdale.

AFP informó que los de Miami jugarán otros dos encuentros de pretemporada frente a rivales aún por confirmar.

La temporada de MLS comenzará para los comandados por Messi el 21 de febrero ante el LAFC.

En octubre, Messi renovó con el club del sur de la Florida hasta 2028. Esta operación refuerza la apuesta de la franquicia por consolidarse como el proyecto más ambicioso de la Major League Soccer (MLS).