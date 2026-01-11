Senador Lindsey Graham advierte al régimen cubano: "Si yo fuera tú, estaría buscando un nuevo lugar para vivir"

Vídeos relacionados:
El senador republicano Lindsey Graham, un influyente aliado del presidente Donald Trump en política exterior, publicó un mensaje en X con una recomendación directa y una advertencia explícita al régimen cubano.
En su tuit, Graham escribió: "Mi consejo a los comunistas que gobiernan Cuba y oprimen a su pueblo: llamen a Maduro y pregúntenle qué hacer… Si pueden comunicarse, claro está. Si yo fuera tú, estaría buscando un nuevo lugar para vivir".
El mensaje fue difundido junto a una publicación de Donald Trump en Truth Social, donde el presidente estadounidense aseguró que Cuba ya no contará con el respaldo petrolero ni financiero de Venezuela.
"Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", dijo Trump, marcando una escalada en el tono y en las advertencias dirigidas al régimen cubano.
Graham, senador por Carolina del Sur, amplificó la postura de la Casa Blanca, subrayando que la estructura de poder en La Habana atraviesa uno de sus momentos más frágiles en décadas.
Las declaraciones del senador llegan en un contexto regional profundamente alterado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que ha desarticulado el principal eje de apoyo político, financiero y energético del gobierno cubano.
Lo más leído hoy:
Durante años, la dictadura de La Habana sostuvo su economía y su aparato represivo en buena medida gracias al flujo de crudo y recursos provenientes de Caracas.
La interrupción de ese sostén agrava la precariedad estructural del sistema cubano, que enfrenta apagones, escasez de alimentos, inflación y una migración masiva sin precedentes.
El mensaje de Graham no solo apunta a la situación económica, sino también a la responsabilidad política del régimen cubano en la región.
El senador es uno de los más persistentes críticos de La Habana, a la que ha señalado reiteradamente como el centro de exportación de métodos represivos y como respaldo de otras dictaduras aliadas.
En los últimos días, celebró públicamente la captura de Maduro como un "día histórico" y afirmó que la caída del sistema cubano podría estar más cerca de lo que muchos imaginan.
"Cuba es una dictadura comunista que ha asesinado a sacerdotes y monjas, que ha depredado a su propio pueblo. Sus días están contados. Nos vamos a despertar un día -espero que en 2026- y en nuestro propio vecindario tendremos aliados en esos países, haciendo negocios con Estados Unidos, no narco-terroristas y dictadores que matan estadounidenses", dijo a la prensa.
Graham, de 70 años, es una de las voces más influyentes del ala dura del Partido Republicano en materia de seguridad nacional. Presidente del Comité Judicial del Senado y veterano de la Fuerza Aérea, ha sido un defensor constante de la línea de confrontación con Cuba, Venezuela e Irán.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Cuba y las advertencias de Lindsey Graham
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Lindsey Graham advierte al régimen cubano?
Lindsey Graham advierte al régimen cubano debido a la fragilidad actual del sistema en La Habana, acentuada por la captura de Nicolás Maduro, lo que ha dejado a Cuba sin su principal apoyo económico y energético. Graham, un crítico persistente del gobierno cubano, sugiere que la estructura de poder en Cuba podría colapsar sin el respaldo de Venezuela.
¿Qué implica la falta de apoyo venezolano para Cuba?
La falta de apoyo venezolano implica que Cuba pierde su principal fuente de crudo y apoyo financiero, lo que ha profundizado la crisis económica en la isla. Esto ha llevado a una situación de apagones, escasez de alimentos e inflación, agravando la ya precaria situación económica y social.
¿Cuál es la posición de Estados Unidos respecto al régimen cubano?
Estados Unidos ha adoptado una política de presión máxima contra el régimen cubano, con sanciones económicas reforzadas y declaraciones contundentes sobre la posibilidad de un colapso inminente. La administración Trump ha enfatizado que sin el apoyo de Venezuela, el régimen cubano está en una posición muy vulnerable.
¿Qué consecuencias podría tener el colapso del régimen cubano?
El colapso del régimen cubano podría llevar a un cambio significativo en la política regional, permitiendo una mayor alineación con Estados Unidos y la posibilidad de establecer gobiernos más democráticos y abiertos al comercio. Sin embargo, también podría desencadenar una crisis humanitaria si no se gestiona adecuadamente.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.