Senador Lindsey Graham advierte al régimen cubano: "Si yo fuera tú, estaría buscando un nuevo lugar para vivir"

Vídeos relacionados:

Ver más

El senador republicano Lindsey Graham, un influyente aliado del presidente Donald Trump en política exterior, publicó un mensaje en X con una recomendación directa y una advertencia explícita al régimen cubano.

En su tuit, Graham escribió: "Mi consejo a los comunistas que gobiernan Cuba y oprimen a su pueblo: llamen a Maduro y pregúntenle qué hacer… Si pueden comunicarse, claro está. Si yo fuera tú, estaría buscando un nuevo lugar para vivir".

El mensaje fue difundido junto a una publicación de Donald Trump en Truth Social, donde el presidente estadounidense aseguró que Cuba ya no contará con el respaldo petrolero ni financiero de Venezuela.

"Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", dijo Trump, marcando una escalada en el tono y en las advertencias dirigidas al régimen cubano.

Graham, senador por Carolina del Sur, amplificó la postura de la Casa Blanca, subrayando que la estructura de poder en La Habana atraviesa uno de sus momentos más frágiles en décadas.

Las declaraciones del senador llegan en un contexto regional profundamente alterado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que ha desarticulado el principal eje de apoyo político, financiero y energético del gobierno cubano.

Lo más leído hoy:

Durante años, la dictadura de La Habana sostuvo su economía y su aparato represivo en buena medida gracias al flujo de crudo y recursos provenientes de Caracas.

La interrupción de ese sostén agrava la precariedad estructural del sistema cubano, que enfrenta apagones, escasez de alimentos, inflación y una migración masiva sin precedentes.

El mensaje de Graham no solo apunta a la situación económica, sino también a la responsabilidad política del régimen cubano en la región.

El senador es uno de los más persistentes críticos de La Habana, a la que ha señalado reiteradamente como el centro de exportación de métodos represivos y como respaldo de otras dictaduras aliadas.

En los últimos días, celebró públicamente la captura de Maduro como un "día histórico" y afirmó que la caída del sistema cubano podría estar más cerca de lo que muchos imaginan.

"Cuba es una dictadura comunista que ha asesinado a sacerdotes y monjas, que ha depredado a su propio pueblo. Sus días están contados. Nos vamos a despertar un día -espero que en 2026- y en nuestro propio vecindario tendremos aliados en esos países, haciendo negocios con Estados Unidos, no narco-terroristas y dictadores que matan estadounidenses", dijo a la prensa.

Graham, de 70 años, es una de las voces más influyentes del ala dura del Partido Republicano en materia de seguridad nacional. Presidente del Comité Judicial del Senado y veterano de la Fuerza Aérea, ha sido un defensor constante de la línea de confrontación con Cuba, Venezuela e Irán.