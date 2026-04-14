Cubanas en Brasil lanzan advertencia viral a emigrantes: “Si eres así, mejor ni vengas”

Dos cubanas residentes en Brasil arrasaron en Instagram con un video en el que dan consejos sin filtros a quienes piensan emigrar a ese país, y su mensaje resonó con fuerza entre la comunidad cubana en redes sociales.

Las creadoras, identificadas como Cami (@kmyqva) y Melisa (@herreramelisa956), publicaron el reel como adelanto de un video más largo en su canal de YouTube, donde desarrollaron el tema con mayor detalle.

El mensaje central del clip es directo y sin rodeos: hay perfiles de personas que, sencillamente, no deberían aventurarse a vivir en Brasil ni en ningún otro país fuera de Cuba.

"Si tú eres un malacabeza, no vengas. Si tú estás acostumbrado a no trabajar en Cuba, no vengas. Si tú estás acostumbrado a que te mantengan, no vengas. Y si estás acostumbrado sobre todo a no luchar por lo que quieres, no vengas", afirman en el video.

El reel acumula miles de visualizaciones y desató una avalancha de comentarios entre cubanos dentro y fuera de la isla.

"Al final todos se adaptan a trabajar duro o terminan presos", dijo un internauta. Otro amplió el alcance del consejo: "Válido para cualquier país fuera de Cuba, no solo Brasil". Un tercer comentario añadió: "Han dicho lo que se tenía que decir".

No faltó el humor: "Me mantienen en Cuba y me mantienen aquí", confesó otro entre risas, mientras uno más declaró con orgullo: "Yo quiero ir, soy buen muchacho, trabajador y casero".

El video se enmarca en una tendencia creciente de cubanos emigrados en Brasil que comparten experiencias y advertencias honestas en redes sociales, subrayando siempre la necesidad de trabajar duro, aprender portugués y adaptarse a una cultura laboral muy diferente a la cubana.

Brasil se ha convertido en uno de los principales destinos de la emigración cubana, especialmente desde que las rutas hacia Estados Unidos comenzaron a cerrarse bajo la administración Trump.

En 2024 se registraron más de 22,000 solicitudes de asilo cubanas en ese país, y en 2025 la cifra se disparó a más de 41,900, un incremento del 88% respecto al año anterior, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones publicados en abril de 2026.

El deterioro económico en Cuba, los apagones prolongados, la inflación desbocada, la escasez de alimentos y la represión política son algunos de los principales motores de este flujo migratorio cubano, que no muestra señales de desaceleración.