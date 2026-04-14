Cubanas en Brasil lanzan advertencia viral a emigrantes: “Si eres así, mejor ni vengas”

Dos cubanas residentes en Brasil arrasaron en Instagram con un video en el que dan consejos sin filtros a quienes piensan emigrar a ese país, y su mensaje resonó con fuerza entre la comunidad cubana en redes sociales.
Las creadoras, identificadas como Cami (@kmyqva) y Melisa (@herreramelisa956), publicaron el reel como adelanto de un video más largo en su canal de YouTube, donde desarrollaron el tema con mayor detalle.
El mensaje central del clip es directo y sin rodeos: hay perfiles de personas que, sencillamente, no deberían aventurarse a vivir en Brasil ni en ningún otro país fuera de Cuba.
"Si tú eres un malacabeza, no vengas. Si tú estás acostumbrado a no trabajar en Cuba, no vengas. Si tú estás acostumbrado a que te mantengan, no vengas. Y si estás acostumbrado sobre todo a no luchar por lo que quieres, no vengas", afirman en el video.
El reel acumula miles de visualizaciones y desató una avalancha de comentarios entre cubanos dentro y fuera de la isla.
"Al final todos se adaptan a trabajar duro o terminan presos", dijo un internauta. Otro amplió el alcance del consejo: "Válido para cualquier país fuera de Cuba, no solo Brasil". Un tercer comentario añadió: "Han dicho lo que se tenía que decir".
No faltó el humor: "Me mantienen en Cuba y me mantienen aquí", confesó otro entre risas, mientras uno más declaró con orgullo: "Yo quiero ir, soy buen muchacho, trabajador y casero".
El video se enmarca en una tendencia creciente de cubanos emigrados en Brasil que comparten experiencias y advertencias honestas en redes sociales, subrayando siempre la necesidad de trabajar duro, aprender portugués y adaptarse a una cultura laboral muy diferente a la cubana.
Brasil se ha convertido en uno de los principales destinos de la emigración cubana, especialmente desde que las rutas hacia Estados Unidos comenzaron a cerrarse bajo la administración Trump.
En 2024 se registraron más de 22,000 solicitudes de asilo cubanas en ese país, y en 2025 la cifra se disparó a más de 41,900, un incremento del 88% respecto al año anterior, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones publicados en abril de 2026.
El deterioro económico en Cuba, los apagones prolongados, la inflación desbocada, la escasez de alimentos y la represión política son algunos de los principales motores de este flujo migratorio cubano, que no muestra señales de desaceleración.
Consejos y advertencias para cubanos que consideran emigrar a Brasil
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el video de las cubanas en Brasil se ha vuelto viral?
El video se ha vuelto viral porque dos cubanas en Brasil dan consejos directos y sin filtros a quienes piensan emigrar, advirtiendo que ciertas actitudes y comportamientos no son adecuados para quienes deseen vivir en Brasil. El mensaje central es que si no estás dispuesto a trabajar duro y adaptarte, no deberías considerar emigrar a Brasil.
¿Cuáles son los principales consejos de las cubanas para quienes quieren emigrar a Brasil?
Las cubanas aconsejan que quienes estén acostumbrados a no trabajar o a ser mantenidos no deberían emigrar a Brasil. Subrayan la importancia de luchar por lo que uno quiere y de estar dispuesto a trabajar duro.
¿Por qué Brasil se ha convertido en un destino popular para los emigrantes cubanos?
Brasil se ha convertido en un destino popular debido al cierre de rutas hacia Estados Unidos y al incremento de las solicitudes de asilo cubanas en el país. El deterioro económico en Cuba, con apagones, inflación y escasez de alimentos, impulsa a muchos a buscar oportunidades en Brasil.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al emigrar a Brasil?
Los cubanos enfrentan desafíos como la necesidad de adaptarse a una cultura laboral diferente, aprender el idioma portugués y trabajar intensamente para mantenerse. El proceso de adaptación puede ser difícil, pero la libertad y las mejores condiciones de vida son motivaciones fuertes.
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