Régimen cubano abandera una “expedición de jóvenes” para explicar a la gente la situación energética

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Mientras millones de cubanos soportan apagones de hasta 20 horas diarias, el régimen lanzó este jueves una expedición juvenil que recorrerá comunidades y empresas de todas las provincias del país para explicarles la llamada transición energética.
El acto de abanderamiento, celebrado el 9 de abril, reunió a jóvenes de los sectores eléctrico, geológico, minero y petrolero con la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echevarría, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.
La iniciativa, bautizada bajo el lema "Con Luz Propia", tiene como propósito declarado multiplicar el conocimiento sobre fuentes renovables, el ahorro energético y el uso racional de recursos naturales, y se extenderá hasta el 23 de abril.
El propio Ministerio de Energía y Minas resumió el espíritu de la expedición en una publicación en X: "Hoy una expedición de jóvenes de nuestros sectores denuncian los daños que provoca el bloqueo a nuestro pueblo, momentos antes de salir por toda Cuba para interactuar con comunidades y organizaciones sobre las acciones que realizamos para avanzar en medio de las dificultades".
La frase condensa la narrativa oficial: culpar al embargo estadounidense de una crisis que tiene raíces en décadas de desinversión y mala gestión del sistema eléctrico cubano.
La expedición se lanza en el peor momento posible para la credibilidad del régimen en materia energética.
En lo que va de 2026, Cuba ha sufrido tres colapsos eléctricos nacionales totales, el más prolongado de 29 horas y 29 minutos el 16 de marzo. El 6 de abril, la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras por una avería en caldera disparó el déficit a 1,845 MW, con solo 1,205 MW disponibles frente a una demanda de 3,020 MW.
En Camagüey se reportaron "prácticamente 20 horas al día" sin electricidad durante la primera semana de abril; en Matanzas, ciclos de dos horas con luz por 36 sin ella. El propio viceministro de Energía, Argelio Jesús Abad Vigoa, describió la situación el 21 de marzo como el panorama más complejo que ha enfrentado el Sistema Energético Nacional.
Lejos de producir soluciones, el régimen ha respondido a la crisis con una ofensiva propagandística. Un día antes del abanderamiento de la expedición, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y Miguel Díaz-Canel lanzaron la "Red Juvenil Comunitaria", que incluye la activación de "avisperos digitales" para combatir "noticias falsas".
La desesperación acumulada por los apagones ha desbordado las calles: cacerolazos han estallado en La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y otras ciudades del país. Mientras tanto, solo nueve de 168 municipios cubanos tenían diseñadas estrategias energéticas locales, lo que evidencia la profundidad del abandono institucional ante la crisis.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la expedición juvenil
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo de la expedición juvenil "Con Luz Propia" en Cuba?
La expedición "Con Luz Propia" tiene como propósito multiplicar el conocimiento sobre fuentes renovables, ahorro energético y uso racional de recursos naturales. En medio de una crisis energética que ha dejado a millones de cubanos sin electricidad durante largas horas, el régimen busca explicar la "transición energética" con esta iniciativa que recorrerá comunidades y empresas de todo el país.
¿Por qué el régimen cubano culpa al embargo estadounidense de la crisis energética?
El régimen cubano sostiene que las sanciones externas son la "causa directa" de la falta de combustible y la imposibilidad de modernizar el sistema eléctrico. Sin embargo, la crisis tiene raíces en décadas de desinversión y mala gestión del sistema eléctrico cubano. A pesar de tener relaciones comerciales con potencias tecnológicas, el gobierno no ha priorizado la infraestructura energética, optando por usar recursos en otros sectores como el turismo.
¿Cómo afecta la crisis energética a la población cubana?
La población cubana sufre apagones de hasta 20 horas diarias, lo que afecta su calidad de vida al dificultar tareas cotidianas como cocinar, conservar alimentos y descansar. La falta de electricidad ha llevado a muchas familias a usar carbón para cocinar, y los prolongados apagones generan ansiedad e irritabilidad, especialmente entre los niños.
¿Qué papel juega la energía renovable en la solución de la crisis eléctrica en Cuba?
Aunque Cuba ha incrementado la generación de energía renovable, pasando del 3% al 10% de su matriz energética, la energía solar, sin sistemas de almacenamiento, no resuelve los apagones nocturnos. La falta de inversión y modernización de la infraestructura limita el impacto de las energías renovables en la solución de la crisis eléctrica.
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