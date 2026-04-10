Régimen cubano abandera una “expedición de jóvenes” para explicar a la gente la situación energética

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Mientras millones de cubanos soportan apagones de hasta 20 horas diarias, el régimen lanzó este jueves una expedición juvenil que recorrerá comunidades y empresas de todas las provincias del país para explicarles la llamada transición energética.

El acto de abanderamiento, celebrado el 9 de abril, reunió a jóvenes de los sectores eléctrico, geológico, minero y petrolero con la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echevarría, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

La iniciativa, bautizada bajo el lema "Con Luz Propia", tiene como propósito declarado multiplicar el conocimiento sobre fuentes renovables, el ahorro energético y el uso racional de recursos naturales, y se extenderá hasta el 23 de abril.

El propio Ministerio de Energía y Minas resumió el espíritu de la expedición en una publicación en X: "Hoy una expedición de jóvenes de nuestros sectores denuncian los daños que provoca el bloqueo a nuestro pueblo, momentos antes de salir por toda Cuba para interactuar con comunidades y organizaciones sobre las acciones que realizamos para avanzar en medio de las dificultades".

La frase condensa la narrativa oficial: culpar al embargo estadounidense de una crisis que tiene raíces en décadas de desinversión y mala gestión del sistema eléctrico cubano.

La expedición se lanza en el peor momento posible para la credibilidad del régimen en materia energética.

En lo que va de 2026, Cuba ha sufrido tres colapsos eléctricos nacionales totales, el más prolongado de 29 horas y 29 minutos el 16 de marzo. El 6 de abril, la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras por una avería en caldera disparó el déficit a 1,845 MW, con solo 1,205 MW disponibles frente a una demanda de 3,020 MW.

En Camagüey se reportaron "prácticamente 20 horas al día" sin electricidad durante la primera semana de abril; en Matanzas, ciclos de dos horas con luz por 36 sin ella. El propio viceministro de Energía, Argelio Jesús Abad Vigoa, describió la situación el 21 de marzo como el panorama más complejo que ha enfrentado el Sistema Energético Nacional.

Lejos de producir soluciones, el régimen ha respondido a la crisis con una ofensiva propagandística. Un día antes del abanderamiento de la expedición, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y Miguel Díaz-Canel lanzaron la "Red Juvenil Comunitaria", que incluye la activación de "avisperos digitales" para combatir "noticias falsas".

La desesperación acumulada por los apagones ha desbordado las calles: cacerolazos han estallado en La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y otras ciudades del país. Mientras tanto, solo nueve de 168 municipios cubanos tenían diseñadas estrategias energéticas locales, lo que evidencia la profundidad del abandono institucional ante la crisis.