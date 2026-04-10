Régimen cubano convierte celebración de escuela especial en propaganda para limpiar la imagen de Díaz-Canel

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El gobernante Miguel Díaz-Canel reapareció este viernes en una fiesta de celebración de 15 años en la Escuela Especial Solidaridad con Panamá, ubicada en el sur de La Habana, difundida por el régimen cubano como espectáculo de propaganda política en momentos cuando crecen las críticas, tras su entrevista con la televisora estadounidense NBC.

El sitio digital de la Presidencia y el periódico oficial Granma, órgano oficial del PCC, cubrieron el evento con el tono empalagoso y sensiblero habitual de los medios oficialistas, haciendo hincapié la "resistencia" del régimen frente al embargo y el "amor" que Cuba siempre da, en lo que constituye una pieza más de la maquinaria propagandística del régimen.

La celebración, a la cual también asistió el primer ministro Manuel Marrero Cruz, reunió a 19 adolescentes con discapacidades físico-motoras que cumplían 15 años, incluyendo dos que reciben tratamiento en el hospital Julito Díaz, aledaño a la escuela.

La tradición se celebra cada abril desde 1999, con excepción de 2020, cuando la escuela sirvió como área de ingreso para niños con covid-19.

Una de las cumpleañeras, Yelena Sans Duarte, invitó a Díaz-Canel mediante una carta en la que escribió que si no se hacía la fiesta "el señor Trump iba a decir que nos bloqueó, pero él nunca podrá bloquear a Solidaridad con Panamá y mucho menos la sonrisa de nuestros niños".

La frase convirtió abiertamente la celebración en un mensaje político del régimen.

La fundadora de la escuela, Esther María La O Ochoa (Teté), rindió homenaje al dictador Fidel Castro (1926-2016) y a su hermano y expresidente Raúl como impulsores de la tradición y declaró que estamos en una Cuba bloqueada, pero nunca negada a dar amor.

A diferencia de años anteriores, Raúl Castro no estuvo presente en la fiesta, por lo cual estudiantes y profesores le enviaron saludos como "líder de la Revolución".

El acto ocurre en un momento de máxima presión política para Díaz-Canel, quien días antes escenificó un trabajo voluntario en Artemisa en otro ejercicio de imagen pública, mientras el PIB cubano ha caído un 23% desde 2019.

El jueves, el gobernante concedió una entrevista a la periodista Kristen Welker de NBC News, la primera de un jefe de Estado cubano en televisión estadounidense desde que Fidel Castro apareció en ese mismo programa en 1959.

Ante la pregunta de si renunciaría para salvar a Cuba, Díaz-Canel respondió que renunciar no forma parte de nuestro vocabulario. En otro momento de la entrevista, el gobernante cuestionó a la periodista si la indagación realizada ¿es una pregunta tuya o una pregunta del Departamento de Estado?

Las reacciones de los cubanos no tardaron en llegar. En redes sociales, miles de usuarios le respondieron a Día-Canel que no se esconda más y acabe de renunciar, en una ola de críticas que contrastó con la narrativa oficial del régimen.

Este jueves el PCC también abanderó una expedición juvenil Con Luz Propia para recorrer comunidades, otra acción de propaganda en medio de la crisis.