Cubano acude a trámite de ciudadanía en Hialeah y termina arrestado: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

Ver más

Una visita a la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en la ciudad de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, terminó abruptamente para un ciudadano cubano que acudía con la intención de avanzar en su proceso de naturalización.

Lo que debía ser un paso más hacia la ciudadanía estadounidense se convirtió, en cuestión de minutos, en una detención policial por cargos pendientes relacionados con drogas en el estado de Colorado.

Según una publicación compartida por USCIS en su página de Facebook el pasado 12 de enero, el individuo fue detenido durante una jornada regular de atención al público.

La oficina de Hialeah, una de las más concurridas por solicitantes de ciudadanía en el sur de Florida, fue escenario de este y otro arresto tras realizarse las verificaciones de antecedentes rutinarias que forman parte del proceso migratorio.

“Fue un día ajetreado en nuestra oficina de Hialeah, Florida. Entregamos a la policía local a un extranjero procedente de Haití con una orden de arresto por conducir con la licencia suspendida y a un ciudadano cubano buscado en Colorado por cargos relacionados con drogas”, escribió USCIS en su comunicado oficial.Ambos individuos habían acudido a la sede de USCIS para avanzar o completar su trámite de naturalización.

Sin embargo, el cruce de datos con bases judiciales activó inmediatamente los protocolos de cooperación entre la agencia migratoria y las autoridades locales, lo que culminó con su entrega a la policía.

Lo más leído hoy:

“Estos extranjeros intentaban finalizar los documentos de naturalización para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos”, aclaró USCIS, dejando en evidencia que incluso en las etapas finales del proceso migratorio, los solicitantes pueden enfrentar consecuencias legales por asuntos no resueltos.

Fuente: Captura de Facebook/ U.S. Citizenship and Immigration Services

El riesgo de acudir a USCIS con causas legales pendientes

El caso del ciudadano cubano revela una realidad poco comentada entre la comunidad migrante: las oficinas de USCIS no son espacios inmunes frente a la ley penal.

Aunque muchos migrantes consideran que su estatus legal -como la residencia permanente- los protege, lo cierto es que cualquier orden de arresto activa puede ejecutarse durante una cita migratoria.

Este tipo de situación ocurre con relativa frecuencia. Las entrevistas finales para la ciudadanía suelen incluir verificaciones exhaustivas de antecedentes penales y civiles, tanto a nivel local como nacional.

USCIS tiene acceso a bases de datos interconectadas que permiten detectar alertas judiciales activas, comparecencias pendientes y condenas anteriores en cualquier parte del país.

Colorado: La raíz del caso del cubano detenido

Aunque la identidad del ciudadano cubano no ha sido revelada, USCIS informó que sobre él pesaba una orden de arresto emitida por autoridades de Colorado.

Los cargos, relacionados con drogas, motivaron su detención inmediata tras comparecer ante los funcionarios de inmigración en Hialeah.

Este tipo de órdenes pueden haberse originado años atrás y en un estado distinto al de residencia del solicitante.

Sin embargo, el proceso de naturalización exige que no exista ningún impedimento judicial o criminal activo, lo que convierte esta fase en la más delicada para quienes tienen antecedentes no resueltos.

Una de las confusiones más frecuentes entre migrantes, especialmente en comunidades como la cubana, es creer que poseer la residencia permanente u otro estatus migratorio regular implica inmunidad ante la justicia.

Esta percepción errónea puede tener consecuencias graves, como el arresto del ciudadano cubano durante su cita de naturalización.

USCIS ha reiterado que el estatus migratorio y la situación judicial son ámbitos separados, pero estrechamente vinculados cuando se trata de acceder a la ciudadanía.

El arresto no solo interrumpe el proceso migratorio, sino que puede conducir a la denegación definitiva de la naturalización e incluso activar procesos de deportación en casos graves.

Un mensaje claro para la comunidad migrante

El caso ocurrido en Hialeah se ha convertido en un ejemplo del nivel de escrutinio que enfrentan los solicitantes de ciudadanía en Estados Unidos.

Las autoridades migratorias insisten en que cualquier trámite con USCIS debe realizarse con total transparencia y certeza de no tener causas judiciales pendientes.

La cooperación entre agencias, como USCIS y las fuerzas del orden, forma parte del protocolo habitual, sobre todo cuando se detectan alertas activas. En este contexto, acudir a una cita migratoria sin haber resuelto previamente cualquier situación penal puede resultar en un desenlace inesperado y, como en este caso, en la cárcel.