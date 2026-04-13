Cuba se abre a inversión petrolera de EE. UU., según Bloomberg

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba está dispuesta a recibir inversión estadounidense en exploración y perforación petrolera, al tiempo que advirtió que el país resistirá cualquier invasión militar con una movilización total de sus fuerzas armadas y su pueblo.
Según Bloomberg, las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC, en la que Díaz-Canel combinó posturas conciliatorias y desafiantes ante la presión de la administración Trump.
"Estamos explorando nuevos yacimientos y estamos abiertos a la inversión extranjera en Cuba en exploración y perforación petrolera", afirmó el gobernante.
"Cuba estará feliz de recibir a empresas estadounidenses que quieran venir y participar", recalcó.
Las declaraciones llegan en medio de una crisis energética sin precedentes para la isla.
Cuba produce solo unos 40,000 barriles diarios de petróleo frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000 barriles, un déficit que se agravó drásticamente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, que cortó el suministro de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios que Venezuela enviaba a la isla desde hacía dos décadas.
A ese golpe se sumó la suspensión de los envíos mexicanos el 27 de enero, bajo presión de Washington, y la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump el 29 de enero, que declaró al régimen cubano una "amenaza extraordinaria" e impuso aranceles a terceros países que suministren petróleo a Cuba.
EE. UU. permitió excepcionalmente, a finales de marzo, que un cargamento ruso de aproximadamente 730,000 barriles de crudo llegara a Cuba. Trump justificó la decisión señalando que prefirió dejar pasar el petróleo "porque el pueblo cubano lo necesitaba".
Sin embargo, Díaz-Canel reconoció en la entrevista que ese envío apenas cubre un tercio de las necesidades mensuales del país, lo que ha llevado al gobierno a diseñar una "estrategia de transición energética" que incluye fuentes renovables y conservación de energía.
En el plano diplomático, Cuba y EE. UU. confirmaron conversaciones el 13 de marzo de 2026.
Desde entonces, el régimen liberó al menos 20 presos políticos confirmados por la organización Justicia 11J y anunció el indulto de 2,010 reclusos el 2 de abril, aunque organizaciones como Prisoners Defenders y Human Rights Watch señalaron que ninguno de los indultados era preso político.
El régimen también ofreció abrir su economía a inversiones de cubanos residentes en el exterior.
Díaz-Canel negó haber hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y rechazó que EE. UU. haya exigido la liberación de presos políticos, la convocatoria de elecciones multipartidistas o el reconocimiento de sindicatos y prensa libre.
Rubio, por su parte, ha condicionado cualquier alivio económico a un cambio total del sistema de gobierno en la isla.
Trump y sus aliados buscan reemplazar a Díaz-Canel, a quien consideran incapaz de liderar una transición política y económica, lo que lo convertiría en el segundo líder latinoamericano desplazado por la administración Trump tras Maduro.
Ante esa posibilidad, el gobernante cubano recurrió a la doctrina de la "Guerra de Todo el Pueblo" como advertencia.
"No hay enemigo que no pueda ser derrotado", dijo, y añadió: "Cada hombre o mujer cubana tiene una misión, un propósito, un lugar que defender, y tendrán su propio lugar en la defensa."
Preguntas Frecuentes sobre la Inversión Petrolera y la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuba está abierta a la inversión estadounidense en el sector petrolero?
Sí, Cuba está dispuesta a recibir inversión estadounidense en exploración y perforación petrolera, según ha declarado el presidente Miguel Díaz-Canel. Esta apertura se produce en un contexto de crisis energética severa en la isla.
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes, agravada por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, que cortó un importante suministro de petróleo. La isla produce solo 40,000 barriles diarios, frente a una demanda de hasta 110,000 barriles, lo que ha provocado apagones y una situación económica crítica.
¿Cómo ha afectado la política de Estados Unidos a la crisis energética en Cuba?
La política de máxima presión de Estados Unidos, encabezada por el presidente Trump, ha intensificado la crisis energética en Cuba. Esto incluye la firma de la Orden Ejecutiva 14380 que amenaza con aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, dificultando aún más la importación de crudo a la isla.
¿Existen negociaciones entre Cuba y Estados Unidos para resolver la crisis?
Sí, existen conversaciones entre Cuba y Estados Unidos orientadas a buscar soluciones a las diferencias bilaterales. Estas incluyen la posibilidad de un acuerdo económico que podría aliviar las sanciones y permitir más inversiones estadounidenses en la isla.
¿Qué acciones ha tomado el régimen cubano en respuesta a las sanciones y presiones internacionales?
El régimen cubano ha liberado a presos políticos y ofrecido apertura económica a inversiones de cubanos en el exterior. Sin embargo, niega haber accedido a las demandas de Estados Unidos, como la convocatoria de elecciones multipartidistas o el reconocimiento de sindicatos y prensa libre.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.