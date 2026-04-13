Cuba se abre a inversión petrolera de EE. UU., según Bloomberg

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que Cuba está dispuesta a recibir inversión estadounidense en exploración y perforación petrolera, al tiempo que advirtió que el país resistirá cualquier invasión militar con una movilización total de sus fuerzas armadas y su pueblo.

Según Bloomberg, las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC, en la que Díaz-Canel combinó posturas conciliatorias y desafiantes ante la presión de la administración Trump.

"Estamos explorando nuevos yacimientos y estamos abiertos a la inversión extranjera en Cuba en exploración y perforación petrolera", afirmó el gobernante.

"Cuba estará feliz de recibir a empresas estadounidenses que quieran venir y participar", recalcó.

Las declaraciones llegan en medio de una crisis energética sin precedentes para la isla.

Cuba produce solo unos 40,000 barriles diarios de petróleo frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000 barriles, un déficit que se agravó drásticamente tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, que cortó el suministro de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios que Venezuela enviaba a la isla desde hacía dos décadas.

A ese golpe se sumó la suspensión de los envíos mexicanos el 27 de enero, bajo presión de Washington, y la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Trump el 29 de enero, que declaró al régimen cubano una "amenaza extraordinaria" e impuso aranceles a terceros países que suministren petróleo a Cuba.

EE. UU. permitió excepcionalmente, a finales de marzo, que un cargamento ruso de aproximadamente 730,000 barriles de crudo llegara a Cuba. Trump justificó la decisión señalando que prefirió dejar pasar el petróleo "porque el pueblo cubano lo necesitaba".

Sin embargo, Díaz-Canel reconoció en la entrevista que ese envío apenas cubre un tercio de las necesidades mensuales del país, lo que ha llevado al gobierno a diseñar una "estrategia de transición energética" que incluye fuentes renovables y conservación de energía.

En el plano diplomático, Cuba y EE. UU. confirmaron conversaciones el 13 de marzo de 2026.

Desde entonces, el régimen liberó al menos 20 presos políticos confirmados por la organización Justicia 11J y anunció el indulto de 2,010 reclusos el 2 de abril, aunque organizaciones como Prisoners Defenders y Human Rights Watch señalaron que ninguno de los indultados era preso político.

El régimen también ofreció abrir su economía a inversiones de cubanos residentes en el exterior.

Díaz-Canel negó haber hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y rechazó que EE. UU. haya exigido la liberación de presos políticos, la convocatoria de elecciones multipartidistas o el reconocimiento de sindicatos y prensa libre.

Rubio, por su parte, ha condicionado cualquier alivio económico a un cambio total del sistema de gobierno en la isla.

Trump y sus aliados buscan reemplazar a Díaz-Canel, a quien consideran incapaz de liderar una transición política y económica, lo que lo convertiría en el segundo líder latinoamericano desplazado por la administración Trump tras Maduro.

Ante esa posibilidad, el gobernante cubano recurrió a la doctrina de la "Guerra de Todo el Pueblo" como advertencia.

"No hay enemigo que no pueda ser derrotado", dijo, y añadió: "Cada hombre o mujer cubana tiene una misión, un propósito, un lugar que defender, y tendrán su propio lugar en la defensa."