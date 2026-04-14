¡Con alfombra roja en medio de la calle! El tremendo recibimiento que le dieron a estos cubanos en Cuba

Una tiktoker cubana identificada como @nanyliam96 se llevó más de una carcajada al compartir el recibimiento que le prepararon al regresar a Cuba: alfombra roja tendida en una calle de tierra, globos rosados y morados, y una palmera decorativa junto a una pared rosada.

El video, publicado el pasado 5 de marzo, muestra en dos minutos y 18 segundos una bienvenida improvisada en un barrio humilde de la isla, con un vehículo oscuro al fondo y el piso de grava como escenario de la celebración.

El tono del clip es abiertamente humorístico y cariñoso: la propia autora tituló la historia con el texto "Nuestro resivimiento en Cuba". Este tipo de bienvenidas creativas se han vuelto tendencia entre los cubanos de la diáspora. No hace mucho, otro compatriota fue recibido con una fiesta masiva en su barrio, en una celebración que también se hizo viral.

Las sorpresas emotivas tampoco faltan en estos reencuentros. Una madre que se disfrazó de oso gigante para sorprender a su hijo conmovió a miles de usuarios en redes sociales, mientras que los abuelos cubanos que conocieron a su nieta por primera vez protagonizaron otro de los momentos más compartidos de las últimas semanas.

Yanisey Calero protagonizó uno de los momentos más impactantes de este tipo de reencuentros, al regresar a Cuba tras tres años fuera. Y el tío más viral de TikTok también protagonizó su propio regreso, demostrando que la creatividad y el humor cubano no tienen límites a la hora de celebrar un reencuentro.