Revocan licencias a dos negocios en Miami-Dade por presunto comercio ilegal con Cuba

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El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la revocación de las licencias comerciales a dos empresas acusadas de operar en violación de regulaciones federales relacionadas con Cuba.

La empresas afectadas son Managua Travel Agency Inc., que funciona como Cuba Travel & Services; y R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC.

Ambas empresas tuvieron sus Recibos de Impuesto Comercial Local revocados en diciembre tras no responder a múltiples solicitudes legales de información emitidas por la oficina del recaudador.

Managua Travel Agency opera con tres ubicaciones en Hialeah, Homestead y Miami; mientras que R & R Logistics tiene su sede en Doral.

El Recibo de Impuesto Comercial Local es la licencia básica para operar cualquier negocio dentro de Miami-Dade.

Sin ese permiso, una empresa no puede abrir legalmente, facturar, atender clientes ni prestar servicios en el condado.

Esta acción se enmarca en una campaña más amplia del recaudador, quien previamente notificó a 3,909 negocios del condado por posibles lazos con Cuba, y también envió 50 nuevos avisos de cumplimiento a una segunda tanda de empresas bajo investigación.

El proceso no ha estado exento de controversias: al menos una empresa presentó una demanda judicial contra el condado en respuesta a estas medidas.

Además, recientemente fue arrestado Waldersee Oge, empleado de 46 años de la oficina, acusado de corrupción.

Fernández advirtió que continuar operando sin esa licencia puede derivar en multas y otras consecuencias legales, y fue enfático al señalar que procederá a revocar las licencias de Impuesto Local para Negocios a quienes no cumplan con la ley.

"El condado no permitirá que negocios operen fuera del marco de la ley", subrayó.