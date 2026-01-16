Miami-Dade envía 50 nuevos avisos a negocios por posible comercio con el régimen cubano

Vídeos relacionados:

El Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció este jueves la emisión de 50 nuevos avisos de cumplimiento dirigidos a negocios cuyas actividades podrían estar relacionadas con operaciones comerciales con el régimen cubano.

En un comunicado oficial, Fernández explicó que la medida forma parte de una revisión iniciada semanas atrás para garantizar que todas las empresas que operan en el condado cumplan con los requisitos legales establecidos para obtener o mantener el Impuesto Local para Negocios (Local Business Tax Receipt).

Los avisos exigen información clave que permita determinar si los negocios son elegibles, de acuerdo con la ley estatal y el código del condado, para recibir o conservar dicha licencia. Entre los elementos solicitados se incluye la confirmación de que las empresas cuenten con la autorización federal necesaria para sus operaciones.

“Estos avisos son obligatorios. Los negocios deben responder y proporcionar la información solicitada. La falta de respuesta o la incapacidad de demostrar elegibilidad resultará en acciones... incluyendo la revocación o la negativa a renovar el Impuesto Local para Negocios”, advirtió Fernández.

La iniciativa da continuidad a una fase anterior del proceso, cuando la oficina del Recaudador contactó a 75 negocios sospechosos de mantener vínculos económicos con La Habana. De acuerdo con Fernández, buena parte de esas compañías demostró actividad lícita o confirmó no tener relación alguna con el régimen cubano, aunque otras no respondieron pese a las notificaciones reiteradas.

“Mi oficina continuará cumpliendo esa responsabilidad de manera consistente, responsable y sin excepciones”, afirmó el funcionario, quien reiteró que se procederá a revocar las licencias de aquellas empresas que participen ilegalmente en comercio con el régimen cubano.

Fernández recordó además que, según el estatuto estatal 205.0532, las autoridades locales tienen la facultad de revocar o negar la renovación de licencias cuando un negocio mantiene relaciones comerciales con el régimen comunista de la isla.

En una publicación en su cuenta de Facebook, el Recaudador subrayó que Miami-Dade “no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener una dictadura que oprime a su pueblo”, y reiteró que su oficina continuará aplicando la ley “de manera firme, responsable y sin excepciones”.