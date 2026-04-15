Régimen insiste en la biomasa forestal como solución a la crisis energética de Cuba

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El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó este martes que la biomasa forestal representa el mayor potencial energético de Cuba, por encima de las fuentes solar, eólica e hidráulica, durante un encuentro sobre transición energética encabezado por Miguel Díaz-Canel.

La declaración se produjo en una reunión que examinó los resultados del trabajo conjunto entre los ministerios de Energía y Minas y de Educación Superior, con participación del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (GENUFRE), creado en 2019.

"El potencial más grande que hay en Cuba, y está estudiado el solar, está estudiado el eólico, está estudiado el hidráulico, el potencial más grande que hay en Cuba es el de la biomasa forestal. La demanda de energía en combustible llevado a kilocalorías nosotros la tenemos en la biomasa forestal y además que es renovable", señaló el ministro, destacando su valor energético considerable y viable con recursos propios.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la biomasa no cañera tiene un potencial en 1,754,000 toneladas equivalentes de petróleo anuales, una cifra que supera con creces lo que pueden aportar otras fuentes renovables en el país.

Sin embargo, los antecedentes no son alentadores. La planta bioeléctrica de marabú anunciada años atrás nunca prosperó, y los proyectos de biomasa han enfrentado históricamente problemas de financiamiento, logística y ejecución que han impedido su desarrollo a escala.

Más recientemente, el gobierno inauguró una instalación con una inversión de 5 millones de dólares para dar combustible a 5 ómnibus, una escala que muchos cubanos consideraron insuficiente frente a la magnitud de la crisis energética que atraviesa el país.

Y es que la situación eléctrica sigue siendo crítica. Este fin de semana, la disponibilidad del sistema eléctrico era de apenas 1,180 MW, muy por debajo de la demanda nacional, lo que provocó apagones masivos en todo el territorio.

A pesar del discurso oficial sobre las energías renovables, el propio ministro Vicente de la O Levy ha sido señalado por la población como uno de los responsables del colapso.

Aunque algunos ciudadanos reconocen que los apagones son ahora más soportables que en los peores momentos de 2024, la crisis energética cubana dista mucho de estar resuelta.