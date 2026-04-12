La NASA se prepara para Artemis III, paso previo al regreso humano a la Luna

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Con el éxito de la misión Artemis II aún fresco, la NASA ya tiene la vista puesta en NASA ya tiene la vista puesta en Artemis III, la próxima etapa del programa que busca devolver humanos a la superficie lunar por primera vez desde 1972, reportó AP.
La cápsula Orion amerizó el 10 de abril en el Océano Pacífico, cerca de San Diego, California, tras casi diez días de misión y un sobrevuelo lunar que batió el récord de distancia máxima alcanzada por humanos: 406,773 kilómetros de la Tierra, superando la marca histórica del Apolo 13.
Ahora la agencia espacial estadounidense enfoca sus esfuerzos en Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2027, aunque con objetivos radicalmente distintos a los que se habían anunciado originalmente.
El 27 de febrero, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, confirmó que Artemis III no realizará un alunizaje lunar, sino que se centrará en pruebas de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre baja con los vehículos de aterrizaje comerciales: el Starship HLS de SpaceX y el Blue Moon de Blue Origin.
La misión también evaluará el traje espacial AxEMU, desarrollado por Axiom Space, y pondrá a prueba los sistemas de propulsión, soporte vital y comunicaciones de los módulos de aterrizaje antes de intentar posarse en la Luna.
El papel de Artemis III es comparable al del Apolo 9 en 1969, que sirvió como prueba tripulada del módulo lunar en órbita terrestre antes del histórico alunizaje del Apolo 11.
El primer alunizaje tripulado del programa ha sido redesignado a Artemis IV, tentativamente programada para 2028, con destino al polo sur lunar, donde la presencia de hielo de agua abre la posibilidad de establecer bases permanentes en el futuro, según comunicado de la NASA.
Isaacman también anunció que la NASA planea aumentar la cadencia de misiones Artemis, con al menos un alunizaje anual previsto desde 2028, evaluando a SpaceX y Blue Origin como proveedores de módulos de aterrizaje según la frecuencia de lanzamientos.
Los preparativos para Artemis III ya están en marcha: el segmento inferior del núcleo del cohete SLS se encuentra en el edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, y los motores RS-25 llegaron este mes de abril.
La tripulación de Artemis III no ha sido seleccionada aún; la NASA anunciará los detalles más cerca de la fecha de lanzamiento en 2027.
Artemis II, que lanzó el 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, fue la primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre baja en más de 53 años, desde el Apolo 17 en diciembre de 1972.
Isaacman resumió la ambición del programa al anunciar los cambios en febrero: "La NASA estandarizará configuraciones vehiculares y planea al menos un alunizaje anual desde 2028."
Preguntas frecuentes sobre la misión Artemis III de la NASA
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la misión Artemis III y cuál es su objetivo principal?
La misión Artemis III es parte del programa Artemis de la NASA que busca regresar humanos a la Luna. Su objetivo principal es realizar pruebas de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre baja con los vehículos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, antes de intentar un alunizaje en futuras misiones.
¿Cuándo está programado el lanzamiento de Artemis III?
El lanzamiento de Artemis III está previsto para mediados de 2027. Esta misión servirá como un paso crucial para probar tecnologías y sistemas antes de que se realice un alunizaje con Artemis IV, programado tentativamente para 2028.
¿Qué papel desempeñarán SpaceX y Blue Origin en la misión Artemis III?
SpaceX y Blue Origin proporcionarán los vehículos de aterrizaje para la misión Artemis III. Estos vehículos se utilizarán para realizar pruebas de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre baja, fundamentales para el éxito de futuros alunizajes.
¿Qué innovaciones tecnológicas se probarán durante la misión Artemis III?
La misión Artemis III evaluará el traje espacial AxEMU y los sistemas de propulsión, soporte vital y comunicaciones. Estas pruebas son esenciales para asegurar que los equipos y tecnologías estén listos para futuras misiones que incluirán alunizajes tripulados.
¿Cuál es la importancia del programa Artemis para la exploración espacial futura?
El programa Artemis es crucial para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y realizar futuras misiones a Marte. Este programa no solo busca alunizar nuevamente, sino también explorar el polo sur lunar y estudiar la posibilidad de bases permanentes, lo que allanaría el camino para la exploración del espacio profundo.
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