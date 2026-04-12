La NASA se prepara para Artemis III, paso previo al regreso humano a la Luna

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Con el éxito de la misión Artemis II aún fresco, la NASA ya tiene la vista puesta en NASA ya tiene la vista puesta en Artemis III, la próxima etapa del programa que busca devolver humanos a la superficie lunar por primera vez desde 1972, reportó AP.

La cápsula Orion amerizó el 10 de abril en el Océano Pacífico, cerca de San Diego, California, tras casi diez días de misión y un sobrevuelo lunar que batió el récord de distancia máxima alcanzada por humanos: 406,773 kilómetros de la Tierra, superando la marca histórica del Apolo 13.

Ahora la agencia espacial estadounidense enfoca sus esfuerzos en Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2027, aunque con objetivos radicalmente distintos a los que se habían anunciado originalmente.

El 27 de febrero, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, confirmó que Artemis III no realizará un alunizaje lunar, sino que se centrará en pruebas de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre baja con los vehículos de aterrizaje comerciales: el Starship HLS de SpaceX y el Blue Moon de Blue Origin.

La misión también evaluará el traje espacial AxEMU, desarrollado por Axiom Space, y pondrá a prueba los sistemas de propulsión, soporte vital y comunicaciones de los módulos de aterrizaje antes de intentar posarse en la Luna.

El papel de Artemis III es comparable al del Apolo 9 en 1969, que sirvió como prueba tripulada del módulo lunar en órbita terrestre antes del histórico alunizaje del Apolo 11.

El primer alunizaje tripulado del programa ha sido redesignado a Artemis IV, tentativamente programada para 2028, con destino al polo sur lunar, donde la presencia de hielo de agua abre la posibilidad de establecer bases permanentes en el futuro, según comunicado de la NASA.

Isaacman también anunció que la NASA planea aumentar la cadencia de misiones Artemis, con al menos un alunizaje anual previsto desde 2028, evaluando a SpaceX y Blue Origin como proveedores de módulos de aterrizaje según la frecuencia de lanzamientos.

Los preparativos para Artemis III ya están en marcha: el segmento inferior del núcleo del cohete SLS se encuentra en el edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, y los motores RS-25 llegaron este mes de abril.

La tripulación de Artemis III no ha sido seleccionada aún; la NASA anunciará los detalles más cerca de la fecha de lanzamiento en 2027.

Artemis II, que lanzó el 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, fue la primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre baja en más de 53 años, desde el Apolo 17 en diciembre de 1972.

Isaacman resumió la ambición del programa al anunciar los cambios en febrero: "La NASA estandarizará configuraciones vehiculares y planea al menos un alunizaje anual desde 2028."