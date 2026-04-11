Las primeras caras que verán los astronautas de Artemis II al llegar a la Tierra

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Cuatro marineros de la Marina de Estados Unidos serán las primeras personas en recibir a los astronautas de la misión Artemis II tras su amerizaje en el Océano Pacífico este viernes, a unas 60 millas de la costa de San Diego, California, poniendo fin a una misión histórica de diez días en el espacio profundo.
El teniente comandante Jesse Wang, el suboficial mayor de hospital Laddy Aldridge, el suboficial jefe de hospital Vlad Link y el suboficial de primera clase de hospital Steve Kapala conforman el equipo médico de buceo de recuperación, perteneciente al Grupo Uno de Desactivación de Explosivos (EODGRU-1) de la Marina de Estados Unidos.
Su misión será abrir la escotilla de la cápsula Orion —bautizada "Integridad" por su tripulación—, realizar evaluaciones médicas iniciales dentro de la nave y asistir a los cuatro astronautas en su salida segura hacia una balsa inflable instalada bajo la escotilla lateral, denominada "porche delantero".
Cada miembro del equipo fue asignado individualmente a un astronauta específico: Wang atenderá a Christina Koch, Aldridge a Jeremy Hansen, Link al comandante Reid Wiseman y Kapala a Victor Glover.
El entrenamiento para este momento fue un proceso de varios años, según informó el Mando de Fuerzas de Flota de Estados Unidos en un comunicado oficial publicado el viernes. Las operaciones de recuperación se coordinaran desde el buque anfibio USS John P. Murtha, que servirá como plataforma principal de apoyo para la misión.
Todos los médicos son buzos certificados y expertos en enfermedades de descompresión y medicina submarina, especialización que los hace idóneos para operar en el entorno complejo de un amerizaje espacial. Provienen de comunidades de guerra expedicionaria, donde su labor habitual es garantizar la seguridad de los buzos militares en operaciones de alto riesgo.
Los perfiles de cada integrante añaden un toque humano a esta historia de alto vuelo. Wang, originario de Laguna Beach, California, es médico de emergencias certificado y oficial médico submarino desde 2024, e ingresó a la Marina en 2021. Link, de Chelsea, Massachusetts, acumula 18 años de experiencia en medicina de buceo. Kapala, de Alpena, Michigan, practica medicina de buceo desde 2018 y confesó haberse inspirado en novelas de ciencia ficción y películas espaciales para llegar hasta este momento.
Aldridge, de Cushing, Oklahoma, proviene de una familia con tres generaciones de servicio militar. "Viniendo de tres generaciones de servicio militar en mi familia, me siento honrado de servir como el suboficial independiente de buceo para esta misión. Este esfuerzo es la culminación de nuestro entrenamiento para brindar atención de clase mundial a la tripulación de Artemis II", en lo que supuso el primer viaje humano al espacio profundo en más de 50 años.
Preguntas Frecuentes sobre el Amerizaje de la Misión Artemis II
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes serán los primeros en recibir a los astronautas de Artemis II tras el amerizaje?
Cuatro marineros de la Marina de Estados Unidos serán los primeros en recibir a los astronautas. Estos son el teniente comandante Jesse Wang, el suboficial mayor de hospital Laddy Aldridge, el suboficial jefe de hospital Vlad Link y el suboficial de primera clase de hospital Steve Kapala. Ellos conforman el equipo médico de buceo de recuperación que atenderá a los astronautas tras el amerizaje de la cápsula Orion.
¿Cuál es la importancia del amerizaje de Artemis II en la misión de la NASA?
El amerizaje marca el final de una misión histórica de 10 días alrededor de la Luna, siendo el primer viaje humano al espacio profundo en más de 50 años. Es un hito crítico y desafiante en la operación, asegurando el retorno seguro de los astronautas y validando los sistemas de la nave Orion para futuras misiones, como Artemis III, que planea alunizar en 2027.
¿Qué récords ha establecido la misión Artemis II?
La misión Artemis II ha establecido varios récords históricos. Superó el récord de mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra, alcanzando 406,773 kilómetros, superando el récord de Apollo 13. Además, es la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde 1972, y cuenta con la inclusión de la primera mujer, el primer afrodescendiente y el primer canadiense en una misión lunar tripulada.
¿Cómo se llevará a cabo la recuperación de los astronautas tras el amerizaje?
Tras el amerizaje en el Océano Pacífico, helicópteros y buzos de la Marina de Estados Unidos se acercarán a la cápsula Orion para evaluar el entorno. Los buzos instalarán una balsa inflable llamada "porche delantero" para facilitar la extracción de los astronautas, quienes serán trasladados al buque USS John P. Murtha para evaluaciones médicas antes de volar al Centro Espacial Johnson en Houston.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.