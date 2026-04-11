Las primeras caras que verán los astronautas de Artemis II al llegar a la Tierra

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Cuatro marineros de la Marina de Estados Unidos serán las primeras personas en recibir a los astronautas de la misión Artemis II tras su amerizaje en el Océano Pacífico este viernes, a unas 60 millas de la costa de San Diego, California, poniendo fin a una misión histórica de diez días en el espacio profundo.

El teniente comandante Jesse Wang, el suboficial mayor de hospital Laddy Aldridge, el suboficial jefe de hospital Vlad Link y el suboficial de primera clase de hospital Steve Kapala conforman el equipo médico de buceo de recuperación, perteneciente al Grupo Uno de Desactivación de Explosivos (EODGRU-1) de la Marina de Estados Unidos.

Su misión será abrir la escotilla de la cápsula Orion —bautizada "Integridad" por su tripulación—, realizar evaluaciones médicas iniciales dentro de la nave y asistir a los cuatro astronautas en su salida segura hacia una balsa inflable instalada bajo la escotilla lateral, denominada "porche delantero".

Cada miembro del equipo fue asignado individualmente a un astronauta específico: Wang atenderá a Christina Koch, Aldridge a Jeremy Hansen, Link al comandante Reid Wiseman y Kapala a Victor Glover.

El entrenamiento para este momento fue un proceso de varios años, según informó el Mando de Fuerzas de Flota de Estados Unidos en un comunicado oficial publicado el viernes. Las operaciones de recuperación se coordinaran desde el buque anfibio USS John P. Murtha, que servirá como plataforma principal de apoyo para la misión.

Todos los médicos son buzos certificados y expertos en enfermedades de descompresión y medicina submarina, especialización que los hace idóneos para operar en el entorno complejo de un amerizaje espacial. Provienen de comunidades de guerra expedicionaria, donde su labor habitual es garantizar la seguridad de los buzos militares en operaciones de alto riesgo.

Los perfiles de cada integrante añaden un toque humano a esta historia de alto vuelo. Wang, originario de Laguna Beach, California, es médico de emergencias certificado y oficial médico submarino desde 2024, e ingresó a la Marina en 2021. Link, de Chelsea, Massachusetts, acumula 18 años de experiencia en medicina de buceo. Kapala, de Alpena, Michigan, practica medicina de buceo desde 2018 y confesó haberse inspirado en novelas de ciencia ficción y películas espaciales para llegar hasta este momento.

Aldridge, de Cushing, Oklahoma, proviene de una familia con tres generaciones de servicio militar. "Viniendo de tres generaciones de servicio militar en mi familia, me siento honrado de servir como el suboficial independiente de buceo para esta misión. Este esfuerzo es la culminación de nuestro entrenamiento para brindar atención de clase mundial a la tripulación de Artemis II", en lo que supuso el primer viaje humano al espacio profundo en más de 50 años.