Fundador de CUPET exhorta a mantener “en vigor la revolución” ¿En serio?

Resulta tragicómico. Aunque la tragedia termine por imponerse a lo risible.

En un país sumido en una crisis energética sin precedentes, con apagones que superan las 40 horas, y venta clandestina de los escasos combustibles en la bolsa negra a miles de pesos cada litro, la Refinería “Sergio Soto”, de Sancti Spíritus, ha publicado un video en el cual un fundador de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) llama a “dar todo por la revolución”.

Captura FB/Refinería Sergio Soto

Luis Alberto Méndez Martínez, quien labora en CUPET desde que fue fundada en marzo de1992, es el protagonista del audiovisual, en el que exhorta a los jóvenes a mantener “en vigor la revolución” y “el proceso revolucionario”, que “lo hemos seguido siempre”.

No satisfecho aún con dicha convocatoria, el veterano operador recalca que hay que “cuidar esta revolución” y “el centro objetivo estratégico” en el que trabaja.

Tal exhortación, al parecer se corresponde con la descripción de la empresa que muestra la oficial Enciclopedia colaborativa cubana, Ecured, según la cual la Refinería Sergio Soto “es la organización petrolera que asegura la autosuficiencia de petróleo y sus derivados al territorio”.

¿Autosuficiencia?, ¿de qué productos?, ¿en cuál territorio?, podría preguntar cualquier cubano lector mediadamente informado.

Con fogones de leña exhibiendo impúdicamente su tizne en los balcones de Santiago de Cuba; con el presidente de la República llamando a garantizar, aunque sea leña para cocinar en La Habana; con territorios que se pasan días, semanas y meses sin que llegue agua, porque no hay combustible para bombearla, ¿de qué autosuficiencia podría presumir la empresa?

“La juventud tiene que estar convencida de que cuenta todavía con trabajadores como yo, […] y debe seguir para adelante”, reclama Méndez Martínez, supervisor de los combustibles de la refinería, en cuyo criterio los más nuevos deben continuar “trabajando como estamos los fundadores”.

De acuerdo con Ecured, otra vez, CUPET “es la organización estatal cubana encargada de satisfacer eficazmente el suministro de combustibles y lubricantes al mercado nacional”.

¿Satisfacer? ¿Eficazmente?

¿Qué pensarán de esto los jóvenes que ridiculizan los rústicos fogones de leña y comparan el estado actual de la Isla con las condiciones de la comunidad primitiva aborigen, hace siglos?

La Sergio Soto, fundada en 1947, tiene como slogan en su página de Facebook, aludiendo a su antigua denominación: “RECA antes, hoy PRIMERA ENTRE PRIMERAS”.

El optimismo de la comunicación estatal cubana no conoce límites.