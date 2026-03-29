Fundador de CUPET exhorta a mantener “en vigor la revolución” ¿En serio?

Resulta tragicómico. Aunque la tragedia termine por imponerse a lo risible.
En un país sumido en una crisis energética sin precedentes, con apagones que superan las 40 horas, y venta clandestina de los escasos combustibles en la bolsa negra a miles de pesos cada litro, la Refinería “Sergio Soto”, de Sancti Spíritus, ha publicado un video en el cual un fundador de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) llama a “dar todo por la revolución”.
Luis Alberto Méndez Martínez, quien labora en CUPET desde que fue fundada en marzo de1992, es el protagonista del audiovisual, en el que exhorta a los jóvenes a mantener “en vigor la revolución” y “el proceso revolucionario”, que “lo hemos seguido siempre”.
No satisfecho aún con dicha convocatoria, el veterano operador recalca que hay que “cuidar esta revolución” y “el centro objetivo estratégico” en el que trabaja.
Tal exhortación, al parecer se corresponde con la descripción de la empresa que muestra la oficial Enciclopedia colaborativa cubana, Ecured, según la cual la Refinería Sergio Soto “es la organización petrolera que asegura la autosuficiencia de petróleo y sus derivados al territorio”.
¿Autosuficiencia?, ¿de qué productos?, ¿en cuál territorio?, podría preguntar cualquier cubano lector mediadamente informado.
Con fogones de leña exhibiendo impúdicamente su tizne en los balcones de Santiago de Cuba; con el presidente de la República llamando a garantizar, aunque sea leña para cocinar en La Habana; con territorios que se pasan días, semanas y meses sin que llegue agua, porque no hay combustible para bombearla, ¿de qué autosuficiencia podría presumir la empresa?
“La juventud tiene que estar convencida de que cuenta todavía con trabajadores como yo, […] y debe seguir para adelante”, reclama Méndez Martínez, supervisor de los combustibles de la refinería, en cuyo criterio los más nuevos deben continuar “trabajando como estamos los fundadores”.
De acuerdo con Ecured, otra vez, CUPET “es la organización estatal cubana encargada de satisfacer eficazmente el suministro de combustibles y lubricantes al mercado nacional”.
¿Satisfacer? ¿Eficazmente?
¿Qué pensarán de esto los jóvenes que ridiculizan los rústicos fogones de leña y comparan el estado actual de la Isla con las condiciones de la comunidad primitiva aborigen, hace siglos?
La Sergio Soto, fundada en 1947, tiene como slogan en su página de Facebook, aludiendo a su antigua denominación: “RECA antes, hoy PRIMERA ENTRE PRIMERAS”.
El optimismo de la comunicación estatal cubana no conoce límites.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de combustible en Cuba y el papel de CUPET
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del suministro de combustible por parte de CUPET en Cuba?
Testimonios ciudadanos reflejan una escasez real en muchas zonas del país. La distribución enfrenta desafíos significativos, con largas colas y venta restringida principalmente en divisas.
¿Cómo afecta el bloqueo y la gestión interna a la crisis de combustible en Cuba?
La narrativa oficial de CUPET y el gobierno cubano atribuye la crisis energética al bloqueo estadounidense, pero también hay una gestión interna deficiente que contribuye a la escasez. Esta incluye problemas de corrupción, falta de inversión en infraestructura y dependencia de importaciones, que agravan la situación.
¿Qué impacto tiene la importación privada de combustible en la crisis actual?
La importación privada de combustible por parte de PYMES representa una nueva dinámica en el mercado cubano, pero no soluciona la crisis estructural en el país. Aunque permite cierta movilidad empresarial, la mayoría de la población sigue sin acceso a combustible asequible.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha prometido aumentar la producción nacional de petróleo y gas, pero los incrementos no son suficientes para cubrir la demanda. Las estrategias oficiales incluyen exploración de nuevos yacimientos y el uso de técnicas de perforación avanzada, aunque estos esfuerzos no han logrado revertir los apagones ni la escasez de combustible.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.