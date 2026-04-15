Barcos dan la vuelta en el Estrecho de Ormuz ante avisos de bloqueo de la Armada de Estados Unidos

Portaviones Nimitz y buques de escolta (imagen de referencia) Foto © X / @USNavy

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Al menos seis buques mercantes acataron órdenes de dar la vuelta y regresar a puertos iraníes durante las primeras 24 horas del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz, según Reuters.

Así lo informó este martes el Comando Central estadounidense (CENTCOM), confirmando que ningún buque logró superar el bloqueo estadounidense desde su inicio el lunes.

El bloqueo fue ordenado por el presidente Donald Trump el domingo, tras el colapso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas en Islamabad, Pakistán, las primeras conversaciones directas de alto nivel entre ambos países desde 1979, que se extendieron unas 21 horas sin llegar a acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Según el CENTCOM, la operación cuenta con más de 10,000 militares estadounidenses, más de una docena de buques de guerra desplegados para hacer cumplir el cerco en la zona. Las autoridades estadounidenses advirtieron que interceptarán cualquier buque que entre o salga del área bloqueada sin autorización.

El contexto militar previo al bloqueo es significativo: el ejército de Estados Unidos asegura haber destruyó más de 5,000 objetivos iraníes, eliminó al líder supremo en operaciones previas, lo que marcó un punto de inflexión en el conflicto entre ambas naciones.

Las negociaciones celebradas en Islamabad concluyeron sin acuerdo, aunque el enviado estadounidense describió la jornada como una buena reunión, salvo por las armas nucleares, dejando abierta la puerta a futuros contactos diplomáticos.

El impacto económico del bloqueo se hizo sentir de inmediato en los mercados energéticos, donde los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril ante la incertidumbre sobre el suministro global de crudo que transita por el Estrecho de Ormuz, según investing.com.

La situación permanece en tensión de cara al alto al fuego, que vence el 21 de abril de 2026, fecha que marca un plazo crítico para que ambas partes alcancen algún tipo de entendimiento diplomático o escalen aún más el conflicto.