Detenidas 16 personas por venta ilegal de combustible en La Habana

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La policía cubana detuvo a 16 personas en operativos realizados en varios servicentros Cupet de los municipios habaneros de Playa y Plaza de la Revolución, desarticulando una red dedicada a la venta ilegal de turnos y acaparamiento de combustible.

Según el medio oficialista Cubadebate, los operativos se concentraron en dos puntos: el servicentro Cupet ubicado en 44 y 33, en el municipio de Playa, donde fueron arrestadas siete personas; y el de Línea entre E y F, en Plaza de la Revolución, donde se detuvo a cinco personas y se capturó a otras cuatro que ofrecían turnos a vehículos de turismo a cambio de 20 dólares.

A uno de los implicados en Plaza se le ocuparon 62,000 pesos cubanos y 20 dólares en efectivo, producto de la venta ilegal de turnos.

Los llamados "coleros" no solo vendían posiciones en la fila, sino que también acaparaban combustible para revenderlo en el mercado negro a precios muy superiores a los establecidos.

Para simular legalidad, los implicados utilizaban vehículos alquilados a Transtur, lo que llevó a esa entidad a implementar controles internos como la verificación del kilometraje y el consumo de combustible.

Los operativos se producen apenas dos días después de que el propio medio oficialista Cubadebate denunciara, el pasado jueves, la existencia de esta red a través de redes sociales.

Cuba sin combustible

El fenómeno se enmarca en la grave crisis de combustible que atraviesa Cuba desde finales de 2025, agudizada tras la suspensión de los envíos de petróleo venezolano en diciembre de ese año y la interrupción de los suministros mexicanos el 9 de enero de 2026.

En ese contexto de escasez extrema, el precio de la gasolina en el mercado informal llegó a 4,000 pesos cubanos por litro en La Habana durante marzo de 2026, mientras que en otras zonas del país alcanzó los 5,000 pesos por litro, equivalente a unos 100 dólares por diez litros.

La venta oficial en gasolineras Cupet se limita a un máximo de veinte litros por persona, solo en dólares, con esperas de hasta 26 horas en cola.

El fenómeno de los "coleros" no es nuevo en Cuba, pero se ha intensificado con la crisis actual. En 2022, las autoridades procesaron a más de 16,500 personas por actividades de "colería" y reventa ilegal en todo el país.

En febrero de 2026, un operativo similar se realizó en Santiago de Cuba, donde se ocuparon recipientes de gasolina en viviendas particulares.

Vecinos de Playa y Plaza reconocieron la efectividad de los operativos, aunque señalaron que "aún queda trabajo por hacer" y que estas acciones demuestran que "no hay impunidad para quienes perjudican el acceso al combustible del pueblo".