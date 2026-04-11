Campesinos de Majibacoa en Las Tunas reciben donativo alemán para impulsar producción de alimentos

Cinco campesinos del municipio de Majibacoa, en la provincia de Las Tunas, recibieron sistemas de riego y motos eléctricas gracias a una donación de la organización humanitaria alemana Pan para el Mundo, ejecutada a través del Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias (CIERIC) como parte del proyecto "Empoderamiento Femenino y Juvenil para la Dinamización Económica y Productiva de Majibacoa".
La primera descarga de materiales, señala el reporte de la televisión tunera, se realizó en la finca de los hermanos Velázquez, en ese municipio del centro-oeste tunero, y benefició a los productores con dispositivos para regar un total de cuatro hectáreas, además de los medios de transporte alternativos ante la escasez de combustible que paraliza al país. La carga eléctrica de estos, no obstante, también puede ser de difícil acceso, dados los apagones de más de 20 y 30 horas que sufre la Isla.
Uno de los beneficiarios explicó la importancia del donativo en términos concretos: "Realmente representa mucho para un campesino y para el aporte del municipio en la producción de alimentos porque esta provincia, este lugar, son períodos secos muy largos que si no nos apoyamos con los riegos en realidad las cosechas son mínima".
El mismo productor subrayó que la zona permanece la mitad del año sin producir, pues solamente pueden hacerlo durante "el período lluvioso, que muchas veces es muy corto". Por tanto, con los dispositivos entregados "se duplica la producción, es invaluable un sistema de riego para un campesino", dijo.
Otro agricultor, miembro de una Cooperativa de Créditos y Servicios y receptor directo de la ayuda, destacó el impacto ambiental positivo: "Se aumenta la producción y se disminuye el consumo de agua. Por ende, tiene un resultado mayor en la disminución del impacto ambiental, menos erosión y menos agua".
Entre las prioridades del proyecto en Majibacoa, indica el reporte, figuran el apoyo a la alimentación de mujeres embarazadas, el funcionamiento de una minindustria y puntos de venta de productos agrícolas. Pan para el Mundo, brazo humanitario de las iglesias protestantes en Alemania, opera en más de 90 países combatiendo el hambre, la pobreza y la injusticia social.
El donativo llega en medio de la crisis alimentaria más grave que ha vivido Cuba en décadas. Según el Food Monitor Program, con datos de 2025, el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos, un 25% se acuesta sin cenar y un 29% elimina una comida diaria. La producción agrícola nacional, según trascendió en enero de ese mismo año, se desplomó en enero de 2025: viandas cayeron 44%, huevos 43% y leche 37,6%. En tanto, la zafra azucarera 2024-2025 produjo menos de 150,000 toneladas métricas, la cifra inferior en más de un siglo.
En Las Tunas, desde el año pasado la sequía ha complejizado el panorama con embalses muy por debajo de su capacidad y ganadería con entregas diarias de leche bastante disminuidas. Ante la realidad de más de 46,400 hectáreas improductivas en la provincia el primer secretario del Partido Comunista en el territorio, Osbel Lorenzo Rodríguez, pidió "mayor esfuerzo y compromiso" a los tenientes de tierras y ganado.
La donación alemana a los agricultores de Majibacoa representa un pequeño alivio real para quienes la reciben, pero contrasta con la magnitud de una crisis estructural que el propio régimen reconoció este sábado al anunciar el fin del monopolio estatal de Acopio en la compra de cosechas, admitiendo implícitamente décadas de fracaso en su política agrícola.
Preguntas frecuentes sobre la donación alemana y la crisis agrícola en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué incluye la donación alemana a los campesinos de Majibacoa?
La donación alemana a los campesinos de Majibacoa incluye sistemas de riego y motos eléctricas. Estos recursos son parte de un proyecto de empoderamiento económico y productivo, ejecutado por una organización humanitaria alemana y el CIERIC.
¿Cuál es el impacto de los sistemas de riego en la producción agrícola?
Los sistemas de riego permiten duplicar la producción agrícola en las hectáreas beneficiadas de Majibacoa, especialmente en periodos de sequía prolongada. Además, optimizan el consumo de agua y reducen el impacto ambiental, según los beneficiarios del proyecto.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria a la población cubana?
La crisis alimentaria en Cuba es grave, con el 96,91% de la población sin acceso adecuado a alimentos. Factores como la caída en la producción agrícola y zafra azucarera han agravado la situación, dejando a muchos sin cenar o eliminando comidas diarias.
¿Qué desafíos enfrenta la agricultura en Las Tunas debido a la sequía?
La sequía en Las Tunas ha llevado a embalses por debajo de su capacidad y una disminución en la producción agrícola y ganadera. Esto ha resultado en una gran cantidad de hectáreas improductivas, complicando aún más la situación alimentaria en la región.
¿Qué papel juega la ayuda internacional en la crisis cubana?
La ayuda internacional ha sido crucial para aliviar la crisis en Cuba. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos y Pan para el Mundo han proporcionado donaciones esenciales que ayudan a combatir el hambre y la escasez de recursos en el país. Sin embargo, resultan insuficientes ante las dimensiones mayúsculas de las carencias.
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