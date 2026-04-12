Entre apagones y sin agua: La odisea de los cubanos que no parece tener fin

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"Estoy esperando que mi hijo despierte para con el poquito de agua que recogí del enjuague del arroz de anoche y el agua que bota el refrigerador por las veces que se descongela (por los apagones), descargar el baño, que desde ayer le tengo prohibido descargar porque el poquito de agua limpia que nos queda es para bañarnos hoy, mañana tal vez nos limpiamos con toallitas húmedas."

El testimonio de esta madre cubana, residente en La Habana Vieja y cuyo perfil de Facebook se identifica como LaSai Dela Vida, resume con crudeza la odisea cotidiana que enfrentan millones de habitantes de la Isla.

"No existe en este país ninguna institución que responda a los intereses del pueblo, por tanto, el pueblo no sabe, ni sabrá, ni tiene información alguna sobre qué es lo que pasa con el agua, y quién dice con el agua dice con absolutamente todo", se duele la también escritora y artista plástica.

A su juicio, el "bloqueo" estadounidense, la causa archirrepetida por el Gobierno cubano para justificar los problemas que asolan a la nación, no es el causante del terrible estado de cosas: "El problema es que los dirigentes bloquearon hace mucho las ganas de escuchar y realmente deberse a su pueblo [...]. No puede haber un país que avance dónde se intenta constantemente tapar el sol con un dedo".

La situación no es un caso aislado. La crisis del agua en Cuba —que viene de larga data— ha llegado ahora a niveles de máxima alarma con el colapso eléctrico: el sistema de abastecimiento depende de bombas que no funcionan sin electricidad, y solo 135 de sus 480 estaciones fundamentales están en circuitos protegidos, lo que deja a la mayoría de las instalaciones de bombeo a merced de los cortes.

Los apagones, lejos de ceder, se han agravado en las últimas semanas. Tras la avería que salió de servicio la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el sistema eléctrico nacional entró en una espiral de deterioro que ha empujado los cortes a niveles insostenibles. El déficit proyectado el miércoles de esta semana, por ejemplo, era de 1,850 MW, una cifra que ilustra la magnitud del desastre energético.

Las consecuencias sobre el suministro de agua son devastadoras en todo el país. En Ciego de Ávila, una zona acumuló 36 días sin agua, una cifra que habría resultado increíble hace apenas unos años y que hoy se ha convertido en una realidad normalizada para sus habitantes.

En Matanzas, la situación no es menos dramática: los ciclos llegan a dos horas de luz por 36 sin suministro, una proporción que hace prácticamente imposible mantener cualquier actividad cotidiana con normalidad, incluido el acceso al agua potable.

Ante la inacción del Estado, los cubanos recurren a soluciones desesperadas. En Pinar del Río, las familias pagan 4,000 pesos por una pipa de agua, un gasto que resulta inasumible para la mayoría de la población en un contexto de hiperinflación y salarios miserables.

La comunidad internacional ha comenzado a reconocer la gravedad de la crisis. Naciones Unidas lanzó un plan de acción de 94.1 millones de dólares para sostener servicios esenciales en Cuba, señal de que el deterioro ha alcanzado una dimensión humanitaria que ya no puede ignorarse desde el exterior.