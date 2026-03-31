María Corina Machado tras reunión con Marco Rubio: "Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela"

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La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington, en un encuentro que calificó de "excelente".

Tras el encuentro, Machado publicó en X: "Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos. Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela. Avanzamos".

Esta es la tercera reunión de alto nivel entre ambos en menos de tres meses, en el marco del proceso de transición política que atraviesa Venezuela.

El primer encuentro oficial entre Rubio y Machado tuvo lugar el 28 de enero de 2026, a puerta cerrada en el Departamento de Estado, donde el secretario señaló que Machado "puede formar parte" del proceso de transición venezolano.

El 7 de marzo, Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, Rubio y la jefa de gabinete Susie Wiles para discutir la hoja de ruta de la transición.

Durante esa visita a Washington, la líder opositora también se reunió con 17 senadores y 27 congresistas para transmitir el "enorme potencial" de una Venezuela democrática.

El telón de fondo de este nuevo encuentro es la tensión entre el pragmatismo de Washington y las exigencias de Machado, quien insiste en que la transición debe incluir elecciones libres, justicia para las víctimas del chavismo y el desmantelamiento completo de las estructuras del régimen.

El lunes, Rubio aseguró que "la vida civil vuelve a Venezuela" y destacó que, por primera vez en décadas, el país vende su petróleo a precio de mercado completo, con ingresos directos al pueblo venezolano.

Ese mismo día, Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones en su embajada en Caracas, otro signo del avance en la normalización de relaciones bilaterales.

El partido de Machado, Vente Venezuela, reabrió su sede nacional en Caracas el 28 de marzo, y la organización confirmó el 29 de marzo que la líder opositora regresará al país "en los próximos días" para ejercer sus derechos ciudadanos.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, galardón que recibió por su labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela, aunque no pudo estar presente en persona y su hija Ana Corina Sosa Machado recogió el premio y leyó su discurso.

El regreso inminente de Machado a Venezuela añade una dimensión simbólica y política de primer orden a esta reunión con Rubio, en un momento en que la líder opositora ha subrayado que "la estabilización no es lo mismo que la transición".