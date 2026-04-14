Gerardo Hernández elogia a mipyme por llevar chequeras en efectivo a jubilados y cubanos cuestionan: ¿Para qué alcanza?

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El exespía Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y uno de los llamados "Cinco Héroes", publicó en Facebook un mensaje elogiando a la mipyme MEC Surl por entregar en efectivo y a domicilio las chequeras de jubilación a adultos mayores del municipio Playa, en La Habana, en lugar de obligarlos a ir al banco.

El post, acompañado de fotos de trabajadoras visitando a jubilados en sus hogares, celebraba la iniciativa y concluía: "Mientras más formas no estatales apoyen, más jubilados podrán beneficiarse. ¡Sí se puede!"

Si bien el gesto de la mipyme es plausible y sin dudas ayuda a sus beneficiarios, la publicación desató una avalancha de críticas que apuntaron en dos direcciones: la insuficiencia de las pensiones y la incapacidad del Estado para cumplir sus propias funciones básicas.

El periodista Javier Díaz, presentador y reportero de Univisión 23 Miami, fue uno de los primeros en reaccionar: "¿Y para qué les alcanza? Lo gastan el primer día y después qué".

Lisset Ramos respondió con ironía enumerando los gastos que debe cubrir esa pensión: "Tremendo logro, ahora con ese dinerito a comprar comida, medicinas, aseo, pagar la corriente, el agua, el gas, un taxi para ir al médico si es necesario y con lo que queda darse algún gusto. Es toda una maravilla".

Arnold Mora fue directo: "¿Usted cree que con 3,000 pesos se puede vivir? Deberían subir las pensiones para una vejez digna".

Tras el aumento implementado en septiembre de 2025, la pensión mínima cubana quedó fijada en 3,056 pesos y la máxima en 4,000 pesos mensuales.

Al cambio informal vigente en ese momento, los 4,000 pesos equivalían a apenas 8.9 dólares, una cifra que no alcanza para cubrir alimentos básicos: una cubeta de huevos costaba 3,300 pesos y un kilo de pechuga de pollo, 5,000 pesos.

Mirelys Karla lo resumió así: "Muy bien, pero la pregunta es para cuántos días alcanza. Personas que trabajaron toda su vida no pueden cubrir ni una semana".

Leonardo Vázquez fue más contundente: "Toda una vida trabajando para una chequera que no alcanza ni para comer".

El Estado apoyándose en privados para distribuir pensiones

El segundo eje de críticas cuestionó que el Estado cubano, que se ha definido históricamente como autosuficiente, necesite ahora apoyarse en empresas privadas para distribuir pensiones.

Elexys Álvarez Molina lo planteó directamente en el hilo: "Gerry, una duda genuina porque hay algo que no termina de cuadrar. Si esto es una función básica del Estado, ¿por qué ahora necesita apoyarse en mipymes? ¿Es apoyo o señal de que el sistema no puede sostenerse?"

Dimany Cabrera Hernández fue más tajante: "La función del Estado ahora la hacen privados, eso demuestra que el modelo estatal no funciona".

Yaksenia Ramírez Ramírez añadió: "Ahora a los estatales los tienen que apoyar las formas no estatales, es como un rompecabezas infinito".

Varios usuarios señalaron además que el beneficio es limitado y desigual. Blanca Luna aclaró que "es solo para jubilados discapacitados, el resto tiene que hacer colas", mientras Beatriz Armesto apuntó que "los demás duermen en las puertas de los bancos".

Odalys Tellería Rodríguez denunció la brecha territorial: "Todo es en La Habana, en Matanzas las mipymes no aceptan transferencia".

Daylis Céspedes resumió el sentir de muchos: "Debería darles pena no poder garantizar lo básico, incluido cobrar la pensión".

Leandro Santos cerró con una frase que sintetizó el escepticismo generalizado: "Para la foto, ya se perdió la vergüenza".